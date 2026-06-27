बलराम दांगी केस: फायरिंग का दूसरा आरोपी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, 5 करोड़ की धमकी मिली, सुरजेवाला बोले- 'हरियाणा में गैंगस्टरों का राज'
रोहतक के महम से कांग्रेस विधायक बलराम दांगी के कार्यालय पर हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने दूसरे आरोपी को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया.
Published : June 27, 2026 at 8:41 AM IST
रोहतक: महम से कांग्रेस विधायक बलराम दांगी के कार्यालय पर हुई फायरिंग मामले में हरियाणा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दूसरे आरोपी को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया. मुठभेड़ के दौरान आरोपी घायल हो गया, जिसके बाद उसे इलाज के लिए पीजीआई रोहतक में भर्ती कराया गया. पुलिस इस मामले में पहले से आरोपियों की तलाश कर रही थी और एनकाउंटर को उसी कार्रवाई का हिस्सा माना जा रहा है.
विधायक को मिली 5 करोड़ की रंगदारी की धमकी: पुलिस कार्रवाई के बीच कांग्रेस विधायक बलराम दांगी को व्हाट्सएप पर 5 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगते हुए धमकी भरा संदेश भेजा गया. मैसेज में एक सप्ताह के भीतर रकम देने की चेतावनी दी गई. धमकी देने वाले ने लिखा "अभी तो गोली शीशे पर चलाई थी, अगली बार सीधे तुम पर चलेगी." गौरतलब है कि इसी सप्ताह महम स्थित विधायक के कार्यालय पर फायरिंग की घटना हुई थी, जिसके बाद अब रंगदारी की धमकी ने सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है.
'क्राइम व्यवस्था चौपट': वहीं कांग्रेस विधायक बलराम दांगी से फिरौती मांगे जाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि विधायक से फिरौती मांगी गई. पहले उनके दफ्तर पर फायरिंग की गईं. उनसे 5 करोड़ मांगे गए. अगर विधायक को धमकियां मिल रही हैं तो आम लोग कहां जाएंगे. सबको सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है. हरियाणा में कानून व्यवस्था का दिवालिया निकल चुका है. सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं.
महम में कांग्रेस कार्यालय और विधायक के दफ्तर पर हमला इस बात का प्रमाण है कि प्रदेश में अब कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। सरकार को इस दिशा में तुरंत गंभीर कदम उठाने की आवश्यकता है। जनता में विश्वास की कमी हो रही है और वह विश्वास पैदा करना सरकार का काम है।— Bhupinder Singh Hooda (@BhupinderShooda) June 21, 2026
हरियाणा में… pic.twitter.com/F5Yee86sJk
रणदीप सुरजेवाला ने सरकार पर साधा निशाना: मामले को लेकर कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अपने आधिकारिक X अकाउंट पर हरियाणा सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने लिखा कि "गोलियां, धमकियां और रंगदारी...भाजपा शासित हरियाणा का अब यही डेली रूटीन बन गया है." उन्होंने कहा कि आम लोगों और व्यापारियों के बाद अब विधायक भी गैंगस्टरों के निशाने पर हैं. सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि जब एक निर्वाचित विधायक ही सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिक की सुरक्षा का अंदाजा लगाया जा सकता है. उन्होंने ये भी कहा कि कागजों पर सरकार भाजपा की है, लेकिन सड़कों पर राज गैंगस्टरों का चल रहा है.
🚨 गोलियां, धमकियां और रंगदारी... BJP शासित हरियाणा का अब यही 'डेली रूटीन' है! 🚨— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) June 26, 2026
आम जनता और व्यापारियों के बाद अब सीधे विधायक निशाने पर हैं। महम के कांग्रेस विधायक बलराम डांगी को ₹5 करोड़ की फिरौती के लिए बेखौफ धमकी मिली है— " अभी शीशे पर गोली चली है, अगली सीधे तेरे ऊपर चलेगी।"… pic.twitter.com/bQwcuncJ55
हरियाणा पुलिस ने बढ़ाई विधायक की सुरक्षा: फायरिंग, एनकाउंटर और रंगदारी की धमकी के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है. विधायक की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है. फिलहाल पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि धमकी भेजने वाले और फायरिंग की घटना के आरोपियों के बीच कोई संबंध है या नहीं.
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