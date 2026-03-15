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श्री मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा का उद्घाटन, राज्यमंत्री विश्नोई ने किया ध्वजारोहण, ऊंट संरक्षण पर जोर

बालोतरा के प्रसिद्ध श्री मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा का रविवार को ध्वजारोहण के साथ भव्य शुभारंभ हुआ.

श्री मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा
श्री मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा (ETV Bharat Balotara)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 15, 2026 at 8:33 PM IST

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बालोतरा: प्रदेश के प्राचीन और प्रसिद्ध पशु मेलों में शुमार श्री मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा का रविवार को विधिवत शुभारंभ ध्वजारोहण के साथ हुआ. मेला मैदान में युवाओं, बुजुर्गों और ग्रामीणों की भारी भीड़ ने पारंपरिक हाट-बाजार को सजाया. उद्योग एवं वाणिज्य राज्यमंत्री कृष्ण कुमार विश्नोई तथा जिला कलेक्टर सुशील कुमार यादव ने पूजा-अर्चना कर मेला ध्वज फहराया. पशुपालन विभाग द्वारा आयोजित इस मेले में पशुपालक, व्यापारी और मेलार्थी जिले सहित आसपास के क्षेत्रों से पहुंचे.

दोपहर को राज्यमंत्री के पहुंचने पर मार्च पास्ट की सलामी दी गई. इसके बाद डाक बंगले से पारंपरिक वाद्ययंत्रों, कच्छी घोड़ी, मयूर नृत्य और ढोल-नगाड़ों की धुनों के साथ शोभायात्रा निकली. पंडित जोगराज दवे के मंत्रोच्चार के बीच विश्नोई और यादव ने ध्वजारोहण किया. इस बीच मेलार्थियों के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो गया. मेला हाट-बाजार में हस्तशिल्प, पारंपरिक खानपान और विभिन्न दुकानों की सजावट आकर्षण का केंद्र बनी. पशुपालक विभिन्न नस्लों के पशु लेकर पहुंचने लगे हैं. आगामी दिनों में पशु प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम और व्यापारिक गतिविधियां आयोजित होंगी.

मेले में पहुंचे घोड़े
मेले में पहुंचे घोड़े (ETV Bharat Balotara)

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संबोधन में राज्यमंत्री कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा कि यह मेला पशुपालन परंपरा को जीवित रखने के साथ मारवाड़ी संस्कृति की जड़ों से जोड़ता है. विश्वविख्यात मालानी घोड़े इस मेले की पहचान हैं. उन्होंने कहा कि हम गाय-भैंस पाल रहे हैं, लेकिन रेगिस्तान के जहाज ऊंट को भूलते जा रहे हैं. उन्होंने होली-दिवाली पर ऊंट सजाने की परंपरा पुनर्जीवित करने और भविष्य में मेले की शुरुआत श्री मल्लीनाथ मंदिर में माथा टेककर करने का सुझाव दिया.

पूर्व राजस्व मंत्री अमराराम चौधरी ने कहा कि यह मेला बालोतरा की पहचान है. इस बार मेला आय को आधारभूत सुविधाओं पर खर्च किया जाएगा. इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक रमेश, अतिरिक्त जिला कलक्टर भुवनेश्वर सिंह चौहान, पशुपालन विभाग के अधिकारी डॉ. मनमोहन नागौरी व अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे. उद्घाटन के बाद राज्यमंत्री विश्नोई और जिला कलेक्टर ने मेला परिसर का भ्रमण किया, दुकानों का अवलोकन किया और मेलार्थियों को श्री मल्लीनाथ जी का प्रसाद वितरित किया.

श्री मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा
पशु मेले में लगी दुकानें (ETV Bharat Balotara)

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