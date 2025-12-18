ETV Bharat / state

सऊदी अरब में संदिग्ध मौत, बालोतरा के युवक का शव एक माह बाद भारत पहुंचा

सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि रमेश कुमार मेघवाल 11 अक्टूबर 2025 को अपने दो साथियों हीराराम मेघवाल (सवाऊ मूलराज) और रोशन अली (जाजवा, गिड़ा) के साथ रोजगार के लिए कतर के वीजा पर सऊदी अरब गए थे. दुर्भाग्य से 17 नवंबर 2025 को उनकी संदिग्ध हालात में मौत हो गई. मौत के बाद स्थानीय पुलिस जांच, पोस्टमार्टम और कानूनी औपचारिकताओं के कारण शव भारत लाने में काफी देरी हुई.

बालोतरा : सऊदी अरब में काम करने गए बालोतरा जिले के सोहड़ा (गिड़ा) निवासी युवक रमेश कुमार मेघवाल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद उनका पार्थिव शरीर एक महीने बाद भारत लाया गया. बुधवार देर रात रमेश का शव दम्माम (सऊदी अरब) एयरपोर्ट से गुरुवार सुबह दिल्ली लाया गया. इसके बाद वहां से दोपहर में जयपुर लाया जाएगा.

बेनीवाल ने बताया कि मामले की जानकारी 18 नवंबर को मिलते ही उन्होंने भारतीय दूतावास और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से संपर्क किया. इसके बाद 5 दिसंबर को नई दिल्ली में केंद्रीय विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर से व्यक्तिगत मुलाकात कर शव को भारत सरकार के खर्च पर शीघ्र लाने, मौत की जांच कराने और परिवार को सहायता देने की मांग की. विदेश मंत्रालय और दूतावास ने प्रक्रिया तेज करने का आश्वासन दिया.

बेनीवाल ने बताया कि मृतक रमेश का शव गुरुवार सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा गया है. दोपहर 12:35 बजे दिल्ली से जयपुर के लिए प्रस्थान और 1:25 बजे पहुंचने की व्यवस्था है. जयपुर एयरपोर्ट पर कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा. जयपुर से सोहड़ा गांव तक एम्बुलेंस की व्यवस्था कर दी गई है. बेनीवाल ने दिवंगत आत्मा की शांति और शोकाकुल परिवार को धैर्य देने की प्रार्थना की और गहरी संवेदना व्यक्त की.

रमेश मेघवाल पढ़ा-लिखा और मेहनती युवक था. परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उन्होंने विदेश जाने का फैसला लिया. स्थानीय एजेंटों के माध्यम से कतर वीजा पर सऊदी अरब पहुंचे थे. मौत की खबर 13 नवंबर के आसपास परिवार को मिली, जिससे घर में मातम छा गया. मां तीजो देवी का रो-रोकर बुरा हाल है. पिछले एक महीने से परिवार सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधियों से मदद की गुहार लगा रहा था. अब शव स्वदेश पहुंच गया है. इसके बाद अंतिम संस्कार हो सकेगा.