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बालोतरा में बड़ा हादसा: खेलते-खेलते खत्म हो गई तीन जिंदगियां, राठौड़-रविंद्र भाटी ने जताया दुख

यह है पूरा घटनाक्रम : जिले के पचपदरा थाना क्षेत्र के मडापुरा में मंगलवार को एक सीवरेज नाले के पास खेलते-खेलते अचानक तीन बच्चे नाले में गिर गए. आसपास के लोगों ने घटना की भनक लगते ही बच्चों की तलाश शुरू की. कड़ी मशक्कत के बाद एक के बाद एक तीनों बच्चों को नाले से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक तीनों की मौत हो गई.

बालोतरा: राजस्थान के बालोतरा जिले में मंगलवार को एक बड़ा हादसा सामने आया है. यहां एक सीवरेज नाले में डूबने से तीन बच्चों की मौत हो गई. इस दुखद घटना के बाद पूरे क्षेत्र में माहौल गमगीन हो गया. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने तीनों बच्चों के शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.

सूचना मिलने के बाद पचपदरा थानाधिकारी गीता कुमारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटना की जानकारी जुटाने के साथ ही तीन बच्चों के शवों को पचपदरा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. इस दुखद घटना के बाद क्षेत्र में गमगीन माहौल बन गया. वहीं, बड़ी संख्या में लोग अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचे.

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इधर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है. राठौड़ ने लिखा- पचपदरा क्षेत्र में सीवरेज नाले में डूबने से मासूम बच्चों की असामयिक मौत का समाचार अत्यंत दुखद एवं हृदयविदारक है. उन्होंने ईश्वर से दिवंगत मासूमों की पुण्य आत्माओं को शांति प्रदान तथा शोकाकुल परिजनों को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की. उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं. वहीं, विधायक रविंद्र सिंह भाटी सहित कई नेताओं ने इस घटना पर दुख जताया है.

पचपदरा थानाधिकारी गीता कुमारी ने बताया कि नाले का गड्ढा बना हुआ था, जिसमें तीन बच्चों के गिरने की सूचना मिली थी. इस सूचना पर पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि इस हादसे में तीन बच्चों की मौत हुई है. तीनों बच्चे एक ही परिवार के हैं. हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है. तीनों बच्चों के शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर आगे की कार्रवाई की जा रही है.