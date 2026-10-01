सिवाना में राज्य स्तरीय छात्रा हॉकी प्रतियोगिता का आगाज, 652 खिलाड़ी दिखाएंगे दम
प्रतियोगिता में प्रदेश के 41 जिलों में से 37 जिलों की टीमें हिस्सा ले रही हैं.
Published : October 1, 2026 at 3:13 PM IST
बालोतरा: जिले के सिवाना उपखंड पर 70वीं राज्य स्तरीय हॉकी 19 वर्षीय छात्रा खेलकूद प्रतियोगिता 2026-27 का गुरुवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विधायक हमीरसिंह भायल ने शुभारंभ किया. इस दौरान विधायक ने कहा कि सिवाना में 6 करोड़ रुपए की लागत से हॉकी मैदान का निर्माण कराया जाएगा. कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, अधिकारी, भामाशाह एवं आयोजन समिति से जुड़े पदाधिकारी मौजूद रहे. समारोह में आयोजन समिति की ओर से अतिथियों एवं सहयोगकर्ताओं का सम्मान भी किया गया. यह प्रतियोगिता 1 से 7 अक्टूबर तक होगी. प्रतियोगिता में प्रदेश के 41 जिलों में से 37 जिलों की टीमें हिस्सा ले रही हैं.
प्रतियोगिता का आयोजन पीएमश्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, सिवाना की ओर से किया जा रहा है. आयोजन समिति के सचिव सांवल राम प्रजापत ने बताया कि उद्घाटन समारोह में विधायक भायल ने कहा कि सिवाना क्षेत्र का खेलों से हमेशा जुड़ाव रहा है. उन्होंने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के आयोजन में सहयोग करने वाले भामाशाहों का आभार जताया.
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उन्होंने हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को याद करते हुए कहा कि हॉकी को देश दुनिया में पहचान दिलाने वाले ध्यानचंद की तस्वीर खेल मैदान में लगाई जानी चाहिए, ताकि खिलाड़ियों को उनसे प्रेरणा मिल सके. विधायक ने सिवाना में हॉकी खेल को बढ़ावा देने के लिए करीब 6 करोड़ रुपए की लागत से हॉकी मैदान का निर्माण करवाने की बात भी कही. उन्होंने कहा कि बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध होने से क्षेत्र के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा निखारने का अवसर मिलेगा.
सात अक्टूबर को होगा समापन: राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के तहत 1 से 7 अक्टूबर तक छात्रा हॉकी खिलाड़ियों के बीच विभिन्न मुकाबले होंगे. प्रतियोगिता का समापन समारोह 7 अक्टूबर को सुबह 10.15 बजे आयोजित किया जाएगा. इसमें नगर पालिका सिवाना अध्यक्ष भगवतसिंह भायल मुख्य अतिथि सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी शामिल होंगे. आयोजकों के अनुसार प्रतियोगिता को लेकर आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं. प्रदेश के विभिन्न जिलों से पहुंच रही टीमों एवं खिलाड़ियों के लिए आयोजन स्थल पर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं. राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के आयोजन से सिवाना में खेल गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ क्षेत्र के खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा.