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सिवाना में राज्य स्तरीय छात्रा हॉकी प्रतियोगिता का आगाज, 652 खिलाड़ी दिखाएंगे दम

हॉकी प्रतियोगिता आई छात्राओं की टीमें ( ETV Bharat Balotra )

बालोतरा: जिले के सिवाना उपखंड पर 70वीं राज्य स्तरीय हॉकी 19 वर्षीय छात्रा खेलकूद प्रतियोगिता 2026-27 का गुरुवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विधायक हमीरसिंह भायल ने शुभारंभ किया. इस दौरान विधायक ने कहा कि सिवाना में 6 करोड़ रुपए की लागत से हॉकी मैदान का निर्माण कराया जाएगा. कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, अधिकारी, भामाशाह एवं आयोजन समिति से जुड़े पदाधिकारी मौजूद रहे. समारोह में आयोजन समिति की ओर से अतिथियों एवं सहयोगकर्ताओं का सम्मान भी किया गया. यह प्रतियोगिता 1 से 7 अक्टूबर तक होगी. प्रतियोगिता में प्रदेश के 41 जिलों में से 37 जिलों की टीमें हिस्सा ले रही हैं.