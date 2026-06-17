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रोडवेज बस और कार हादसा: एक साथ उठी 4 सगे भाइयों की अर्थी, अंतिम विदाई देने उमड़े लोग

मृतकों में उदाराम, रेखाराम और विशनाराम विवाहित थे, जबकि जोगाराम अविवाहित था.

अंतिम विदाई देने उमड़े लोग
अंतिम विदाई देने उमड़े लोग (ETV Bharat Balotra)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 17, 2026 at 2:49 PM IST

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बालोतरा : मंगलवार को रोडवेज बस और कार के बीच हुए दर्दनाक हादसे ने एक परिवार की खुशियां छीन ली. इस हादसे में एक ही परिवार के चार सगे भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई. हादसे के बाद से पूरे क्षेत्र में गमगीन माहौल है. बुधवार को जिले के कोडूका गांव में जैसे ही एक साथ चारों भाइयों की घर से अर्थी उठी, परिवार में कोहराम मच गया.

एक साथ उठी चार अर्थियां: बुजुर्ग पिता सहित परिवार की महिलाओं और बच्चों की चीख पुकार सुनकर हर कोई भावुक हो गया. गांव के लोगों ने पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया. इसके बाद एक साथ जैसे ही दिवंगत चारों भाइयों की अंतिम यात्रा निकली तो हर किसी की आंखें नम हो गई. अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और दिवंगत भाइयों को नम आंखों से अंतिम विदाई दी.

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सड़क हादसे में चारों की मौत: जिले पाटोदी क्षेत्र के कोडूका गांव निवासी उदाराम, रेखाराम, विशनाराम और जोगाराम पुत्र भंवर लाल मेघवाल कमठा मजदूरी और कारीगरी का कार्य करते थे. कार में सवार होकर मंगलवार की सुबह चारों भाई अपने घर से हमेशा की तरह काम के लिए निकले थे, लेकिन बीच रास्ते में एक रोडवेज बस और उनकी कार के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई. हादसे में चारों भाइयों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. इस दु:खद हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में गमगीन माहौल बन गया.

तीन की हो चुकी थी शादी: मृतकों में उदाराम, रेखाराम और विशनाराम विवाहित थे. मृतक उदाराम की दो बेटियां और एक बेटा है और रेखाराम और विशनाराम के दो-दो बेटे हैं, जबकि जोगाराम अविवाहित था. परिवार में बुजुर्ग माता-पिता और दादी है, जिनका सहारा यही चारों बेटे थे. अब परिवार के सामने जीवन यापन और बुजुर्ग पर माता-पिता और दादी की देखभाल का भी बड़ा संकट खड़ा हो गया है.

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इस पूरे मामले में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए मंगलवार को धरना प्रदर्शन और प्रशासन के साथ वार्ताओं का दौर चला. आखिरकार देर रात आर्थिक मुआवजे सहित अन्य मांगों पर सहमति बनी. बुधवार को मेडिकल पोस्टमार्टम के बाद 4 शव मृतक के परिजनों को सुपुर्द किए गए. इसके बाद मृतकों के गांव कोडूका गांव में अंतिम संस्कार किया गया. पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की है.

मंगलवार सुबह रोडवेज बस ओर कार के बीच हुए एक्सीडेंट में कार सवार चार सगे भाइयों की मौत हुई है. पुलिस ने इस घटना के संबंध में मामला दर्ज कर बस चालक को डिटेन किया है. फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है. : रमेश कुमार, बालोतरा पुलिस अधीक्षक

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