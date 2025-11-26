ETV Bharat / state

Ramesh Meghwal Death : सऊदी अरब से भारत नहीं भेजा गया शव, राष्ट्रपति सचिवालय में याचिका

रमेश का शव भारत लाने के लिए राष्ट्रपति सचिवालय में याचिका ( Source : Charmesh Sharma )

बूंदी: सऊदी अरब में 13 नवंबर 2025 को हुई एक भारतीय युवक की मौत बाद उसका शव अबतक भारत नहीं आ पाया है. जिसके कारण परिजनों में गहरा आक्रोश और दुख व्याप्त है. राजस्थान के बालोतरा जिले के मेघवालो की ढाणी सोहड़ा, तहसील गिड़ा निवासी 19 वर्षीय रमेश कुमार मेघवाल की संदिग्ध परिस्थितियों में रियाद क्षेत्र में मौत हुई थी. करीब दो सप्ताह बीत जाने के बावजूद दिवंगत देह परिजनों तक नहीं पहुंच पाई है. इस मामले को लेकर विदेश में संकटग्रस्त भारतीयों की सहायता के लिए कार्य करने वाले चर्मेश शर्मा ने बुधवार को राष्ट्रपति सचिवालय में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम याचिका दायर की है. इसके साथ ही विदेश मंत्रालय में विदेश मंत्री एस. जयशंकर के नाम शिकायत दर्ज करवाई गई है, तथा मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में भी पंजीकृत हो चुका है. 13 नवंबर को हुई थी 19 वर्षीय रमेश की संदिग्ध मौत : परिजनों के अनुसार, रमेश कुमार से 13 नवंबर को ही अंतिम बार फोन पर बातचीत हुई थी. जिसके बाद उसका मोबाइल बंद मिला. घटना के चार दिन बाद, 17 नवंबर को परिवार को उसकी मौत की सूचना दी गई. मृतक के शव को भारत भेजने में लगातार देरी से परिजन मानसिक रूप से टूट चुके हैं.