Ramesh Meghwal Death : सऊदी अरब से भारत नहीं भेजा गया शव, राष्ट्रपति सचिवालय में याचिका
राजस्थान के युवक की मौत के 14 दिन बाद भी उसका शव भारत नहीं भेजे जाने से परिजनों में आक्रोश. जानिए पूरा मामला...
Published : November 26, 2025 at 5:10 PM IST
बूंदी: सऊदी अरब में 13 नवंबर 2025 को हुई एक भारतीय युवक की मौत बाद उसका शव अबतक भारत नहीं आ पाया है. जिसके कारण परिजनों में गहरा आक्रोश और दुख व्याप्त है. राजस्थान के बालोतरा जिले के मेघवालो की ढाणी सोहड़ा, तहसील गिड़ा निवासी 19 वर्षीय रमेश कुमार मेघवाल की संदिग्ध परिस्थितियों में रियाद क्षेत्र में मौत हुई थी. करीब दो सप्ताह बीत जाने के बावजूद दिवंगत देह परिजनों तक नहीं पहुंच पाई है.
इस मामले को लेकर विदेश में संकटग्रस्त भारतीयों की सहायता के लिए कार्य करने वाले चर्मेश शर्मा ने बुधवार को राष्ट्रपति सचिवालय में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम याचिका दायर की है. इसके साथ ही विदेश मंत्रालय में विदेश मंत्री एस. जयशंकर के नाम शिकायत दर्ज करवाई गई है, तथा मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में भी पंजीकृत हो चुका है.
13 नवंबर को हुई थी 19 वर्षीय रमेश की संदिग्ध मौत : परिजनों के अनुसार, रमेश कुमार से 13 नवंबर को ही अंतिम बार फोन पर बातचीत हुई थी. जिसके बाद उसका मोबाइल बंद मिला. घटना के चार दिन बाद, 17 नवंबर को परिवार को उसकी मौत की सूचना दी गई. मृतक के शव को भारत भेजने में लगातार देरी से परिजन मानसिक रूप से टूट चुके हैं.
गरीब परिवार के सपनों पर टूटा दुखों का पहाड़ : सिर्फ 19 वर्ष की आयु में रमेश अपने बुजुर्ग माता-पिता और चार बहनों के बेहतर भविष्य का सपना लेकर 11 अक्टूबर को एक एजेंट के माध्यम से नौकरी के लिए सऊदी अरब गया था. हायर सेकेंडरी विज्ञान वर्ग में लगभग 90% अंक लाने के बावजूद आर्थिक मजबूरी ने उसे विदेश जाने पर विवश किया. चार बहनों और बुजुर्ग माता–पिता के सहारे का सपना लेकर गए रमेश की अचानक मौत ने परिवार को गहरे शोक में डाल दिया है. शव न मिलने की स्थिति में परिजन हर पल अत्यंत पीड़ा में समय व्यतीत कर रहे हैं.
अंतरराष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन का आरोप : कांग्रेस नेता चर्मेश शर्मा ने कहा कि मौत के 14 दिन बाद भी भारतीय नागरिक की दिवंगत देह को न भेजना अंतरराष्ट्रीय कानूनों का स्पष्ट उल्लंघन है. उन्होंने मांग की कि सऊदी सरकार भारतीय कानूनों व अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार नियमों का पालन करते हुए तत्काल शव भारत भेजे, ताकि परिजन सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार कर सकें. शर्मा ने यह भी कहा कि सऊदी प्रशासन को पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपये का मुआवजा प्रदान करना चाहिए.