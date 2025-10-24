ETV Bharat / state

बालोतरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नशे के सौदागर की करोड़ों की अवैध संपत्ति जब्त

बालोतरा पुलिस ने अंतरराज्यीय नशा तस्कर रामनारायण उर्फ मनका के करोड़ों रुपये के आलीशान बंगले को अवैध संपत्ति मानकर सील कर दिया है.

Smugglers Bungalow Sealed
कार्रवाई करती पुलिस (ETV Bharat Balotra)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 24, 2025 at 8:23 PM IST

बालोतरा: पुलिस ने नशा तस्करी के मामलों में शुक्रवार को कड़ी कार्रवाई करते हुए अंतरराज्यीय मादक पदार्थ तस्कर रामनारायण उर्फ मनका की अवैध संपत्ति का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने आरोपी के आलीशान बंगले को सील कर दिया है. पुलिस प्रशासन की यह कार्रवाई जिले में नशे के व्यापार पर अंकुश लगाने की दिशा में एक बड़ी सफलता मानी जा रही है.

बालोतरा पुलिस अधीक्षक रमेश ने बताया कि पुलिस महानिदेशक एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में जिले में नशा तस्करी और उससे अर्जित अवैध संपत्ति के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई. नशा तस्करी के आरोपी जिले के कल्याणपुर इलाके के डोली कल्ला गांव निवासी रामनारायण उर्फ मनका के आलीशान बंगले को सील करने की कार्रवाई अमल में लाई गई.

पढ़ें: सूरतगढ़ में NDPS एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई: नशा तस्करी से अर्जित 6.17 करोड़ की संपत्ति फ्रीज

जांच में पता चला कि आरोपी रामनारायण उर्फ मनका ने मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित अवैध धन से बालोतरा क्षेत्र में यह भवन बनवाया था. इस मामले में 12 फरवरी 2023 को पचपदरा पुलिस थाने की ओर से 148 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ (डोडा पोस्ट) बरामद किए गए थे. इसके बाद आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था. जांच के दौरान पुलिस ने इस अवैध संपत्ति की पहचान की और सरकारी आदेशों के अनुसार भवन को सील कर दिया. इस संपत्ति का मूल्य करोड़ों में है.

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए रिपोर्ट तैयार कर संबंधित विभागों को भेज दी है. एसपी रमेश ने कहा कि जिले में मादक पदार्थों की तस्करी और उससे अर्जित संपत्तियों पर कार्रवाई का यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा. आरोपी कल्याणपुर पुलिस थाने का हिस्ट्रीशीटर है और अन्य पुलिस थानों द्वारा भी वांछित है. इस कार्रवाई के बाद जिले में मादक पदार्थ तस्करों के बीच हड़कंप मच गया है.

