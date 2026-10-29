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बालोतरा पुलिस का शिकंजा, 401 किलो अवैध डोडा पोस्त बरामद, SUV में मैगजीन और 3 जिंदा कारतूस

एसयूवी से बरामद डोडा पोस्त ( ETV Bharat Balotra )

बालोतरा: जिले की सिणधरी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 401 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्त की खेप बरामद की है. नाकाबंदी के दौरान थानाधिकारी शंकरलाल के नेतृत्व में एसयूवी कार को पकड़ा गया. वाहन की तलाशी में एक मैगजीन, 3 जिंदा कारतूस और कई फर्जी नंबर प्लेट मिलीं. पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर तस्करी नेटवर्क की जांच शुरू कर दी है.