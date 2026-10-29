बालोतरा पुलिस का शिकंजा, 401 किलो अवैध डोडा पोस्त बरामद, SUV में मैगजीन और 3 जिंदा कारतूस
पुलिस को पीछा करते देख आरोपी एसयूवी वाहन छोड़कर भाग गए. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.
Published : October 29, 2026 at 11:53 AM IST
बालोतरा: जिले की सिणधरी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 401 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्त की खेप बरामद की है. नाकाबंदी के दौरान थानाधिकारी शंकरलाल के नेतृत्व में एसयूवी कार को पकड़ा गया. वाहन की तलाशी में एक मैगजीन, 3 जिंदा कारतूस और कई फर्जी नंबर प्लेट मिलीं. पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर तस्करी नेटवर्क की जांच शुरू कर दी है.
सिणधरी थानाधिकारी शंकरलाल ने बताया कि पुलिस थाने के पास नाकाबंदी की गई थी. इसी दौरान पुलिस को देखकर एक एसयूवी कार चालक अचानक गाड़ी को वापस मोड़कर भागने लगा. संदिग्ध हरकत देखकर पुलिस टीम को शक हुआ और उन्होंने एसयूवी का पीछा शुरू कर दिया.
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पुलिस को आता देख बदमाश कुछ ही दूरी पर गाड़ी छोड़कर भाग गए. इसके बाद पुलिस ने एसयूवी की तलाशी ली, जिसमें अवैध डोडा पोस्त से संबंधित एक मैगजीन और तीन जिंदा कारतूस बरामद किए गए. पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है. पुलिस ने इस संबंध में थाना सिणधरी पर धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट, 1985 एवं धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है.
बालोतरा के पुलिस अधीक्षक राजेश कावत ने बताया कि नशाखोरी पर प्रभावी नियंत्रण एवं उन्मूलन के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है. के तहत जारी दिशा-निर्देशानुसार हरफूलसिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालोतरा एवं गिरधरसिंह वृत्ताधिकारी सिवाना के निकटतम सुपरविजन में शंकरलाल थानाधिकारी सिणधरी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने यह कार्रवाई की. अब पुलिस बरामद अवैध डोडा पोस्त के स्रोत, खरीद-फरोख्त, तस्करी नेटवर्क, वाहन की वास्तविक पहचान तथा इस अवैध कारोबार में लिप्त आरोपियों की जांच में जुटी है.
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