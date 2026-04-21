ETV Bharat / state

पचपदरा रिफाइनरी अग्निकांड: मानवेंद्र जसाोल ने बताया आग लगने का कारण, बोले- देवी मां की कृपा रही, PM मोदी को करना था आज उद्घाटन

पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह जसोल ने कहा कि जल्द ही इस रिफाइनरी का उद्घाटन होगा. जो भी नुकसान हुआ है, उसे वापस रिपेयर करना पड़ेगा.

पचपदरा रिफाइनरी अग्निकांड
पचपदरा रिफाइनरी अग्निकांड (ETV Bharat Balotra)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 21, 2026 at 11:30 AM IST

|

Updated : April 21, 2026 at 11:57 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

बाड़मेर/बालोतरा : पचपदरा रिफाइनरी के उद्घाटन से ठीक एक दिन पहले सोमवार दोपहर को एसडीयू यूनिट में आग लग गई थी. मंगलवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने वाले थे. हालांकि, आग पर कुछ घंटे में ही काबू पा लिया गया, लेकिन बावजूद इसके पीएम मोदी का कार्यक्रम स्थगित हो गया. वहीं, स्थानीय लोगों की मान्यता है कि पचपदरा रिफाइनरी के पास स्थित सांभरा माता आशापुरा की कृपा से बड़ा हादसा होते-होते टल गया.

घटना के बाद प्रदेश के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास पचपदरा के लिए रवाना हो गए हैं. वी श्रीनिवास सोमवार से जोधपुर में ही थे. उन्होंने रिफाइनरी में आग लगने की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया. उन्होंने कहा कि इसकी विस्तृत जांच की जाएगी. मंगलवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पचपदरा रिफाइनरी आएंगे, इसीलिए मुख्य सचिव रात को जोधपुर में ठहरे थे.

पचपदरा रिफाइनरी अग्निकांड पर किसने किसने क्या कहा (ETV Bharat Balotra)

पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय ने सोमवार को बयान जारी कर बताया कि HPCL और राज्य प्रशासन की तुरंत कार्रवाई की वजह से आग पर जल्दी काबू पा लिया गया. किसी के मरने या घायल होने की कोई खबर नहीं है. रिफाइनरी की सभी यूनिट्स स्ट्रक्चर के हिसाब से सुरक्षित हैं. इसके साथ ही मंत्रालय ने घटना के असली कारण का पता लगाने और जांच करने और तुरंत सुधार के कदम उठाने के लिए बाहरी एक्सपर्ट्स की एक हाई लेवल कमेटी बनाई है.

पढ़ें. रेगिस्तान में औद्योगिक क्रांति: मरुधरा के धोरों से निकलेगा विकास का 'ब्लैक गोल्ड', पचपदरा बनेगा राजस्थान का 'जामनगर'

पढे़ं. Pachpadra Refinery Fire Accident : घटना को सरकार ने लिया गंभीरता से, उच्च स्तरीय जांच के निर्देश

सांभरा माता आशापुरा
सांभरा माता आशापुरा (ETV Bharat Balotra)

देवी का चमत्कार ही है, बड़ा हादसा टला : पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह जसोल ने बताया कि रिफाइनरी की ये CDU यूनिट थी, जहां क्रूड ऑयल रिफाइन होता है. लंच टाइम में यह हादसा हुआ, जिसके चलते वहां पर कर्मचारी नहीं थे. ऐसे में बहुत बड़ा हादसा टल गया. अगर उद्घाटन कार्यक्रम के समय ये घटना होती तो बहुत बड़ा हादसा होने की संभावना थी. मानवेंद्र सिंह ने कहा कि ये देवी का चमत्कार ही है कि बड़ा हादसा टल गया.

उन्होंने कहा कि कंपनी या अधिकारियों को किसी तरह का दोष नहीं देना चाहता. ये राजस्थान का सबसे बड़ा कार्यक्रम था और यही राजस्थान का सबसे बड़ा इनवेस्टमेंट है. विशेषकर ऐसे समय के जब खाड़ी देशों के युद्ध चल रहा है, तेल, गैस को लेकर संकट है. इसका समाधान हमारे यहां से मिलने वाला था, आज नहीं तो कल तो मिलेगा ही. जल्द ही इस रिफाइनरी का उद्घाटन होगा. जो भी नुकसान हुआ है, उसे वापस रिपेयर करना पड़ेगा.

पढ़ें. CM खुद 15 दिनों से रिफाइनरी के चक्कर लगा रहे, फिर यह आगजनी कैसे हुई? : टीकाराम जूली

लापरवाही नहीं कहूंगा, जांच होनी चहिए : मानवेंद्र सिंह ने कहा कि टेक्नोलॉजी कहीं भी फेल हो सकती है. इसे लापरवाही नहीं कहूंगा, मशीन हमारे काबू में नहीं रहती, लेकिन, इसकी जांच होनी चाहिए. स्थानीय निवासी अक्षय खारवाल का कहना है कि रिफाइनरी से कुछ दूरी पर सांभरा आशापुरा माताजी का ऐतिहासिक मंदिर है. 1971 के भारत-पाक के युद्ध के समय यह पर कई बम गिरे थे, लेकिन एक भी बम में विस्फोट नहीं हुआ और कोई भी जनहानि नहीं हुई थी.

लोगों की मान्यता कि चमत्कार हुए : उन्होंने बताया कि इसके बाद यहां पर 1979 में बाढ़ भी आई थी. यहां 15 फीट तक पानी चल रहा था, लेकिन लोगों की मान्यता है कि देवी मां की कृपा से एक भी जनहानि नहीं हुई. इसके बाद भी बहुत सारे चमत्कार हुए. 2013 में रिफाइनरी आने के बाद इस मंदिर और यहां ओरण को हमेशा अनदेखा किया गया. इतना सीएसआर फंड होने के बाद भी मंदिर के विकास पर ध्यान नहीं दिया गया.

पढ़ें. बड़ा हादसा : उद्घाटन से पहले पचपदरा रिफाइनरी में लगी भीषण आग, पीएम मोदी का कार्यक्रम स्थगित

Last Updated : April 21, 2026 at 11:57 AM IST

TAGGED:

SAMBHARA MATA ASHAPURA
LOCAL RESIDENTS CLAIM A MIRACLE
पचपदरा रिफाइनरी अग्निकांड
पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह जसोल
PACHPADRA REFINERY FIRE INCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.