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भादवा माह में भक्ति के रंग में रंगा जसोलधाम: 15 दिनों में 4.20 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए माता राणी भटियाणी के दर्शन

बालोतरा : माता राणी भटियाणी मंदिर जसोलधाम में भादवा माह के शुक्ल पक्ष में श्रद्धा, भक्ति और सेवा के अनुपम वातावरण में आस्था का महासंगम देखने को मिला. यहां 12 से 26 सितंबर 15 दिन में देश प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से 4.20 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने मंदिर में दर्शन किए. पूरे शुक्ल पक्ष में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा. मंदिर प्रशासन की ओर से श्रद्धाअलुओं के दर्शन, पार्किंग, प्रसाद, भोजन प्रसादी, पेयजल, सुरक्षा, आवागमन एवं ठहरने तक व्यापक व्यवस्थाएं की गईं. प्रतिदिन रात्रि जागरण का आयोजन हुआ. माजीसा के भजनों एवं जयकारों से जसोलधाम का वातावरण भक्तिमय बना रहा.

संस्थान अध्यक्ष रावल किशन सिंह जसोल ने बताया कि धार्मिक आयोजनों के साथ पारंपरिक गैर नृत्य, ढोल थाली एवं नगाड़ों की प्रस्तुतियां, घोड़ा नृत्य तथा पुष्कर से आए कलाकारों की प्रस्तुतियां विशेष आकर्षण का केंद्र रहीं. विभिन्न अवसरों पर आतिशबाजी ने धार्मिक उत्सव की भव्यता को और बढ़ाया. धार्मिक आस्था एवं लोक संस्कृति के इस समागम ने पूरे आयोजन को विशेष स्वरूप प्रदान किया.

जिग जैग कतार, मिस्टिंग सिस्टम एवं छायादार व्यवस्था: दर्शनार्थियों की बड़ी संख्या को देखते हुए जिग जैग कतार प्रणाली लागू की गई. निर्धारित दर्शन मार्ग से श्रद्धालुओं को क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ाया गया, जिससे विशेष भीड़ वाले दिनों में भी दर्शन व्यवस्था सुचारु बनी रही. मंदिर परिसर, दर्शन मार्ग, कतार क्षेत्र, प्रवेश निकास एवं प्रमुख आवागमन स्थलों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निरंतर निगरानी रखी गई. पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम के माध्यम से श्रद्धालुओं को दर्शन, सुरक्षा, मार्गदर्शन एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं से संबंधित सूचनाएं समय समय पर उपलब्ध कराई गईं.

सामूहिक सेवा से सफल हुआ आयोजन: संस्थान अध्यक्ष जसोल ने कहा कि मां माजीसा के प्रति श्रद्धालुओं की अटूट आस्था के कारण इस बार दर्शनार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई. 15 दिन में 4.20 लाख से अधिक श्रद्धालुओं का जसोलधाम पहुंचना मां माजीसा के प्रति जन जन की श्रद्धा एवं विश्वास को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन के बीच धार्मिक आयोजनों एवं श्रद्धालु सुविधाओं का शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित संचालन सामूहिक सेवा एवं बेहतर समन्वय से संभव हुआ. मंदिर संस्थान, पुलिस एवं प्रशासन, ट्रस्ट सदस्यों, कर्मचारियों, सुरक्षा कार्मिकों, सेवाभावी कार्यकर्ताओं, भोजनशाला एवं प्रसाद सेवा से जुड़े सेवाभावियों, पार्किंग टीम, सफाईकर्मियों, स्वयंसेवकों तथा लाभार्थी परिवारों ने अपने अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया.

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दर्शनार्थियों की संख्या में 34.11 प्रतिशत वृद्धि : संस्थान के ट्रस्टी एवं सुरक्षा समिति अध्यक्ष कर्नल शंभू सिंह देवड़ा ने कहा कि श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए पूरे शुक्ल पक्ष में सुरक्षा एवं भीड़ प्रबंधन को विशेष प्राथमिकता दी गई. संस्थान के प्रवक्ता कुंवर हरिशचंद्र सिंह जसोल ने कहा कि गत वर्ष की तुलना में दर्शनार्थियों की संख्या में 34.11 प्रतिशत वृद्धि के बावजूद संस्थान का प्रमुख उद्देश्य प्रत्येक श्रद्धालु को सहज, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित दर्शन सुविधा उपलब्ध कराना रहा.