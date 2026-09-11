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तेजाजी के दर्शन को जा रहे परिवार की कार हादसे का शिकार, बालोतरा में सास-बहू की गई जान

बालोतरा: जिले के गुड़ामालानी इलाके में शुक्रवार सुबह स्टेट हाईवे पर दर्दनाक हादसा हो गया. रतनपुरा गांव के पास दो कारों की आमने-सामने भिड़ंत में सास-बहू की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए. गुड़ामालानी थाने के एएसआई लूणाराम ने बताया कि धोरीमन्ना तहसील के मीठड़ा खुर्द गांव के सात लोग एक कार में सवार होकर नागौर के खरनाल में तेजाजी महाराज के दर्शन के लिए जा रहे थे. सुबह परिवार खुशी-खुशी घर से निकला था, जैसे ही उनकी कार रतनपुरा के पास पहुंची, सामने से आ रही तेज रफ्तार कार से जोरदार टक्कर हो गई.

टक्कर में उड़े गाड़ी के परखच्चे: एएसआई लूणाराम ने बताया- टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों गाड़ियों के आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी. ग्रामीणों ने सभी घायलों को कार से बाहर निकाला और बाड़मेर के राजकीय जिला अस्पताल पहुंचाया.

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