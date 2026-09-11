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तेजाजी के दर्शन को जा रहे परिवार की कार हादसे का शिकार, बालोतरा में सास-बहू की गई जान

टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों गाड़ियों के आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.

Police kept dead bodies in mortuary
पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवाया. (ETV Bharat Balotra)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 11, 2026 at 7:06 PM IST

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बालोतरा: जिले के गुड़ामालानी इलाके में शुक्रवार सुबह स्टेट हाईवे पर दर्दनाक हादसा हो गया. रतनपुरा गांव के पास दो कारों की आमने-सामने भिड़ंत में सास-बहू की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए. गुड़ामालानी थाने के एएसआई लूणाराम ने बताया कि धोरीमन्ना तहसील के मीठड़ा खुर्द गांव के सात लोग एक कार में सवार होकर नागौर के खरनाल में तेजाजी महाराज के दर्शन के लिए जा रहे थे. सुबह परिवार खुशी-खुशी घर से निकला था, जैसे ही उनकी कार रतनपुरा के पास पहुंची, सामने से आ रही तेज रफ्तार कार से जोरदार टक्कर हो गई.

टक्कर में उड़े गाड़ी के परखच्चे: एएसआई लूणाराम ने बताया- टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों गाड़ियों के आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी. ग्रामीणों ने सभी घायलों को कार से बाहर निकाला और बाड़मेर के राजकीय जिला अस्पताल पहुंचाया.

पढ़ें: Special : हादसों का शहर बना जयपुर, 7 महीने में दो हजार से ज्यादा Accidents और 551 मौतें

अस्पताल में दो को किया मृत घोषित: एएसआई लूणाराम ने बताया- अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद अमरूदेवी (40) और उनकी बहू भावना (25) को मृत घोषित कर दिया. दोनों रिश्ते में सास-बहू थीं. हादसे में घायल पांच अन्य लोगों का इलाज चल रहा है. डॉक्टरों के अनुसार सभी की हालत अब स्थिर है.

पुलिस कर रही जांच: एएसआई लूणाराम ने बताया कि दोनों शवों को मोर्चरी में रखवा दिया गया है. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपे जाएंगे. पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है.

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