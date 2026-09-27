बाजरा अनुसंधान केंद्र के प्रशासनिक-प्रयोगशाला भवन का उद्घाटन, केंद्रीय मंत्री बोले- किसानों को मिलेगी मदद
भागीरथ चौधरी ने कहा- मेरा विश्वास है कि यह अनुसंधान केंद्र बीज से बाजार तक क्षेत्र के किसानों की मदद और मार्गदर्शन करेगा.
Published : September 27, 2026 at 6:01 PM IST
बालोतरा: केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री भागीरथ चौधरी रविवार को बालोतरा जिले के गुड़ामालानी पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय श्रीअन्न अनुसंधान संस्थान के क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान केंद्र के प्रशासनिक एवं प्रयोगशाला भवन का उद्घाटन किया. साथ ही बाजरा कृषक सम्मेलन-2026 एवं विशाल कृषि प्रदर्शनी में भाग लेकर विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया. फील्ड में फसलों को देखकर वैज्ञानिकों से अनुसंधान कार्यों पर चर्चा की.
भागीरथ चौधरी ने कहा कि स्थानीय धोरा धरती में बाजरा केवल फसल नहीं, बल्कि किसानों की आजीविका का आधार है. इसलिए इस केंद्र की स्थापना से पश्चिमी राजस्थान की परिस्थितियों के अनुरूप उत्पादन बढ़ाने वाली उन्नत किस्मों और नई कृषि तकनीकों पर अनुसंधान को गति मिलेगी और इसका सीधा लाभ क्षेत्र के किसान भाई-बहनों को मिलेगा.
बीज से बाजार तक किसानों की मदद और मार्गदर्शन: भागीरथ चौधरी ने कहा- मेरा विश्वास है कि यह अनुसंधान केंद्र बीज से बाजार तक क्षेत्र के किसानों की मदद और मार्गदर्शन करेगा. उत्पादकता बढ़ाने, खेती की लागत कम करने और किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा. पश्चिमी राजस्थान की जलवायु एवं भौगोलिक परिस्थितियों में बाजरा एक महत्वपूर्ण फसल है.
ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के श्रीअन्न को बढ़ावा देने तथा किसानों की आय बढ़ाने के संकल्प को धरातल पर मजबूत करने के लिए अनुसंधान, तकनीक, बेहतर बीज और वैज्ञानिक मार्गदर्शन के माध्यम से किसानों को अधिक उत्पादन एवं बेहतर बाजार अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर काम किया जाना आवश्यक है.
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गाय का दूध, दही और घी हमारे लिए उपयोगी: भागीरथ चौधरी ने कृषि वैज्ञानिकों और किसानों से गोवंश आधारित खेती को बढ़ावा देने का आह्वान करते हुए कहा-गाय भारतीय संस्कृति में पूजनीय होने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था का भी महत्वपूर्ण आधार है. गाय का दूध, दही और घी हमारे लिए उपयोगी हैं और यदि गोवंश को अर्थव्यवस्था व कृषि से जोड़कर उसका बेहतर उपयोग किया जाए तो पशुपालन और खेती दोनों को मजबूती मिलेगी. इसलिए किसानों को कृषि के साथ पशुपालन को भी आय के अतिरिक्त स्रोत के रूप में अपनाना चाहिए.
कार्यक्रम में यह रहे उपस्थित: पूर्व केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, बाड़मेर-जैसलमेर सांसद उमेदाराम बेनीवाल, आईसीएआर के महानिदेशक डॉ. मांगी लाल जाट, आईसीएआर के डिप्टी डायरेक्टर (फसल विज्ञान) डॉ. देवेन्द्र कुमार यादव, भारतीय श्री अन्न अनुसंधान संस्थान हैदराबाद की निदेशक डॉ. सी. तारा सत्यवती तथा क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान केंद्र, गुड़ामालानी के निदेशक डॉ. शैलेन्द्र नाथ सक्सेना सहित कृषि वैज्ञानिक, स्थानीय जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता, गणमान्यजन तथा बड़ी संख्या में किसान और आमजन उपस्थित रहे.
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