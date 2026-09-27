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बाजरा अनुसंधान केंद्र के प्रशासनिक-प्रयोगशाला भवन का उद्घाटन, केंद्रीय मंत्री बोले- किसानों को मिलेगी मदद

बाजरा अनुसंधान केंद्र में भागीरथ चौधरी ( ETV Bharat Balotra )

बालोतरा: केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री भागीरथ चौधरी रविवार को बालोतरा जिले के गुड़ामालानी पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय श्रीअन्न अनुसंधान संस्थान के क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान केंद्र के प्रशासनिक एवं प्रयोगशाला भवन का उद्घाटन किया. साथ ही बाजरा कृषक सम्मेलन-2026 एवं विशाल कृषि प्रदर्शनी में भाग लेकर विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया. फील्ड में फसलों को देखकर वैज्ञानिकों से अनुसंधान कार्यों पर चर्चा की.