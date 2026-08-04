बालोतरा : नायब तहसीलदार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, मामले की जांच शुरू
राजस्थान के बालोतरा जिले में एक नायब तहसीलदार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया है.
Published : August 4, 2026 at 3:11 PM IST
बालोतरा: नायब तहसीलदार का शव उसके सरकारी क्वार्टर के पास बने टांके मे मिला है. मंगलवार को जब पड़ोसी क्वार्टर में रहने वाली महिला टांके पर पानी भरने पहुंची तब लोगों को इस घटना के बारे में पता चला. इसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर जांच शुरू कर दी है.
जिले के पचपदरा थाना क्षेत्र के दुधवा गांव की यह घटना है. पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना दी गई है. इस घटना के पीछे के कारणों का पता अबतक नहीं चल पाया है. मंगलाराम गुड़ामालानी के रहने वाले थे और दुधवा उप तहसील में नायब तहसीलदार के पद पर कार्यरत थे. मंगलवार को उनके सरकारी क्वार्टर के पास बने टैंक में संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है.
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घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने इस मामले में हर एंगल से जांच शुरू कर दी है, ताकि इस घटना के पीछे के कारण का पता लगाया जा सके. पचपदरा थानाधिकारी बाबूलाल के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि 54 वर्षीय मंगलाराम निवासी गुड़ामालानी का सरकारी क्वार्टर के पास बने टैंक में शव पड़ा है.
इस सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंच कर जांच शुरू की. पुलिस द्वारा एफएसएल और एमओबी टीमों को भी मौके पर बुलाया गया. वहीं, पुलिस ने मृतक के परिजनों को घटना के संबंध में सूचित कर बुलाया. पुलिस के अनुसार मृतक के परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल, पुलिस ने इस घटना के पीछे के कारणों का पता लगाने के साथ ही इस पूरे मामले की गहन पड़ताल शुरू कर दी है.