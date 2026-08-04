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बालोतरा : नायब तहसीलदार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, मामले की जांच शुरू

मृतक मंगलाराम की तस्वीर ( Source : Social Media )

बालोतरा: नायब तहसीलदार का शव उसके सरकारी क्वार्टर के पास बने टांके मे मिला है. मंगलवार को जब पड़ोसी क्वार्टर में रहने वाली महिला टांके पर पानी भरने पहुंची तब लोगों को इस घटना के बारे में पता चला. इसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर जांच शुरू कर दी है. जिले के पचपदरा थाना क्षेत्र के दुधवा गांव की यह घटना है. पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना दी गई है. इस घटना के पीछे के कारणों का पता अबतक नहीं चल पाया है. मंगलाराम गुड़ामालानी के रहने वाले थे और दुधवा उप तहसील में नायब तहसीलदार के पद पर कार्यरत थे. मंगलवार को उनके सरकारी क्वार्टर के पास बने टैंक में संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है. पढ़ें : डिनर करके निकला युवक, मंदिर में लहूलुहान मिला शव, पत्थर से कुचलकर हत्या का शक