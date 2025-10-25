बलौदाबाजार: पैरावट में मिली युवती की अधजली लाश, दोनों हाथ बंधे, चोट के निशान
मंजर देखने पर ऐसा लग रहा है जैसे युवती की निर्ममता से हत्या कर शव जलाने की कोशिश की गई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
October 25, 2025
Updated : October 25, 2025 at 1:36 PM IST
बलौदाबाजार: कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम चरौटी में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक युवती की अधजली लाश पैरावट में मिली. मृतका के शरीर पर कई जगह चोट के निशान हैं, एक पैर टूटा हुआ और दोनों हाथ बंधे हुए मिले हैं. यह दृश्य इतना भयावह था कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए.
पैरावट में मिला शव, गांव में दहशत का माहौल: ग्राम चरौटी के बाहरी इलाके में एक किसान के पैरावट में शनिवार सुबह ग्रामीणों ने युवती का अधजला हुआ शव देखा. ग्रामीणों ने तुरंत कोतवाली पुलिस को सूचना दी. थोड़ी ही देर में एसडीओपी निधि नाग और थाना प्रभारी अजय झा टीम के साथ मौके पर पहुंचे. घटनास्थल को सील कर फॉरेंसिक जांच की जा रही.
गांव की तेजेश्वरी पटेल के रूप में पहचान: कोतवाली पुलिस ने मृतका की पहचान तेजस्विनी पटेल (उम्र लगभग 26 वर्ष) के रूप में की है. वह इसी गांव चरौटी की रहने वाली थी और मजदूरी कर अपना जीवनयापन करती थी. जानकारी के अनुसार तेजेश्वरी की मां का देहांत पहले ही हो चुका है और वह अपने पिता के साथ रहती थी. परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है.
थाना प्रभारी अजय झा ने बताया,"घटनास्थल पर युवती का शरीर बुरी तरह जला हुआ था, दोनों हाथ बंधे हुए थे. शरीर पर चोट के कई निशान हैं. प्रथम दृष्टया यह मामला हत्या का प्रतीत होता है. शव को पोस्टमॉर्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है. जांच के बाद ही पूरे मामले का स्पष्ट होगा."
बलौदाबाजार पुलिस कर रही जांच: पुलिस शुरुआती जांच में हत्या के दो संभावित कारणों पर काम कर रही है. पहला, प्रेम-प्रसंग से जुड़ा विवाद, और दूसरा, किसी से विवाद. गांव के कुछ लोगों ने बताया कि तेजेश्वरी अक्सर खेतों में मजदूरी के लिए जाती थी और पिछले कुछ दिनों से कुछ लोगों से उसका झगड़ा हुआ था. हालांकि यह जानकारी फिलहाल पुलिस के लिए सिर्फ शुरुआती इनपुट है.
यह मामला सामने आने के बाद इलाके में आक्रोश और डर का माहौल है. ग्रामीणों का कहना है कि गांव की सीमाओं में पुलिस गश्त नहीं होती, जिससे असामाजिक तत्वों के हौसले बढ़े हैं. फिलहाल पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और तकनीकी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं.