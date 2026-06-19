ETV Bharat / state

बलौदाबाजार हिंसा मामला: सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को जारी किया नोटिस, 17 जुलाई को अगली सुनवाई

बलौदाबाजार हिंसा मामला: सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को जारी किया नोटिस ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

इस मामले में आरोपी अमित बघेल, अजय यादव और दिनेश कुमार वर्मा की जमानत याचिका पहले छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी. इसके बाद अजय यादव ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए जमानत की मांग की. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने 19 मई 2026 को तीनों आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं.

बिलासपुर/दिल्ली: बलौदाबाजार हिंसा और आगजनी मामले में आरोपियों को राहत की उम्मीद के बीच सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. शीर्ष अदालत ने विशेष अनुमति याचिका (SLP) पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी.

क्या हैं आरोप?

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा गया था कि अमित बघेल और अजय यादव छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के पदाधिकारी हैं. उन पर 7 से 8 हजार लोगों की भीड़ को उकसाने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और पुलिस बल पर जानलेवा हमला करने के गंभीर आरोप हैं. अदालत के अनुसार, हिंसा के कारण बलौदाबाजार-भाटापारा जिले और जिला मुख्यालय की कानून-व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई थी.

आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड

इस घटना में करीब 13 से 15 करोड़ रुपये की सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा. अदालत में पेश जानकारी के अनुसार, अमित बघेल के खिलाफ 17, अजय यादव के खिलाफ 13 और दिनेश कुमार वर्मा के खिलाफ एक आपराधिक मामला लंबित है.

सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ?

हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दाखिल की है. सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को तय की है. अब सभी की नजरें अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां आरोपियों की जमानत पर आगे फैसला हो सकता है.