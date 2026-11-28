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बोड़तरा में प्लांट का विरोध, गांव वाले बोले- नहीं चाहिए प्लांट, फिर भी प्रशासन ने करा दी जनसुनवाई!

बलौदाबाजार: स्टील प्लांट और स्पंज आयरन सहित छह औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना के प्रस्ताव के खिलाफ ग्रामीणों ने खुलकर मोर्चा खोल दिया. विरोध इतना बढ़ा कि जनसुनवाई स्थल पर नारेबाजी शुरू हो गई, ग्रामीणों ने अधिकारियों को घेर लिया और पुलिस के साथ धक्का-मुक्की की स्थिति बन गई. हालात को देखते हुए अधिकारियों को कड़ी सुरक्षा के बीच वहां से निकलना पड़ा.

भाटापारा विकासखंड के ग्राम बोड़तरा में ईश्वर मेटालिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ग्राम मझगांव और बोरसी में प्रस्तावित औद्योगिक स्थापना को लेकर शुक्रवार को पर्यावरणीय जनसुनवाई आयोजित की गई, परियोजना में स्टील प्लांट, स्पंज आयरन सहित छह औद्योगिक इकाइयों का प्रस्ताव बताया जा रहा है. ग्रामीणों का कहना है कि इतनी बड़ी औद्योगिक गतिविधि उनके गांव और आसपास के क्षेत्र के पर्यावरण, खेती और जलस्रोतों पर गंभीर असर डाल सकती है.

फर्जी जनसुनवाई है. ये कंपनी के लोगों और प्रशासन का तालमेल था. बोड़तरा गांव के 100 फीसदी लोगों का विरोध है. मजगांव के 5 लोग आए और समर्थन कर दिया. प्रशासन को हमने चेतावनी दी थी कि जनसुनवाई मत करो, हमें लिखित में दिया कि ऐसा कुछ प्रस्तावित नहीं है फिर भी जनसुनवाई कर दी -विक्रम सिंह, बोड़तरा निवासी

"गांव में उद्योग नहीं चाहिए"- ग्रामीणों ने खोल दिया मोर्चा

जनसुनवाई में पहुंचे ग्रामीणों ने साफ शब्दों में अपनी नाराजगी जाहिर की. ग्राम पंचायत बोड़तरा के सरपंच आनंद कुमार वर्मा ने दावा किया कि गांव के लोगों का इस परियोजना के प्रति व्यापक विरोध है. उन्होंने कहा कि जनसुनवाई के दौरान लगभग 90 प्रतिशत लोग विरोध में थे और केवल 10 प्रतिशत लोगों ने समर्थन किया. सरपंच ने यह भी चेतावनी दी कि यदि ग्रामीणों की आपत्तियों को नजरअंदाज किया गया तो वे न्यायालय की शरण लेंगे. ग्रामीणों का कहना है कि विकास के नाम पर उनके गांव की खेती, पानी और प्राकृतिक संसाधनों को खतरे में नहीं डाला जा सकता.

पंचायत को जानकारी नहीं, रात में मिली जनसुनवाई की खबर; फिर एसडीएम को दिया आवेदन

जनसुनवाई को लेकर ग्रामीणों की नाराजगी केवल प्लांट के विरोध तक सीमित नहीं रही. ग्राम पंचायत के सरपंच आनंद कुमार वर्मा ने आरोप लगाया कि पंचायत को जनसुनवाई आयोजित किए जाने की जानकारी पहले से नहीं थी. उनके मुताबिक 24 तारीख की रात गांव के सरपंच को इसकी जानकारी मिली, जिसके बाद ग्रामीणों की बैठक बुलाई गई. 25 तारीख को बैठक में निर्णय लेने के बाद ग्रामीण एसडीएम के पास पहुंचे और आवेदन देकर जनसुनवाई गांव में नहीं कराने की मांग की.

हमारे गांव के 100 प्रतिशत लोग पूरी तरह से प्लांट का विरोध कर रहे हैं. प्लांट लगने से बोड़तरा गांव सबसे ज्यादा प्रभावित होगा. हमने अपना विरोध दर्ज करा दिया है. हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे - आनंद कुमार वर्मा, सरपंच, ग्राम पंचायत बोरतरा



100 एकड़ जमीन पर नजर? किसानों को अपनी आने वाली पीढ़ियों की चिंता

इस पूरे विरोध में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा किसानों की जमीन का है. पूर्व सरपंच और किसान भुवनेश्वर शर्मा ने आरोप लगाया कि ग्राम पंचायत बोड़तरा के किसानों की करीब 100 एकड़ जमीन इस परियोजना से प्रभावित होने की आशंका है. कई ऐसे किसान हैं जो बोड़तरा में रहते हैं, लेकिन उनकी कृषि भूमि दूसरे गांव में स्थित है. ऐसे में परियोजना का प्रभाव केवल मझगांव या बोरसी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आसपास के किसानों की आजीविका भी प्रभावित हो सकती है.

100 में से 5 लोगों ने समर्थन किया है बाकी के 95 लोगों ने विरोध किया है. ग्राम पंचायत को पता ही नहीं था कि जनसुनवाई का कार्यक्रम रखा जा रहा है- 24 नवंबर को सरपंच ने जनसुनवाई के बारे में बताया. हमने इसका विरोध किया. हम पूरी तरह कंपनी का विरोध कर रहे हैं. ये किसानों की जमीन है. बोड़दरा की 100 एकड़ जमीन किसानों की है. किसानों के साथ छलावा हो रहा है - भुवनेश्वर शर्मा, पूर्व सरपंच



पुलिस की मौजूदगी में जनसुनवाई, नारेबाजी और धक्का-मुक्की से बिगड़ा माहौल

जनसुनवाई स्थल पर विरोध के मद्देनजर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था. ग्रामीणों ने लगातार नारेबाजी करते हुए परियोजना के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की. अंतिम समय में विरोध और तेज हो गया. ग्रामीणों ने अधिकारियों को घेर लिया और पुलिस जवानों के साथ धक्का-मुक्की की स्थिति बनी. इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों को सुरक्षा के बीच जनसुनवाई स्थल से निकलना पड़ा.

प्रशासन का साफ जवाब- जनसुनवाई पूरी हो चुकी

विरोध और हंगामे के बीच एडीएम निशा नेताम ने प्रशासन का पक्ष रखते हुए बताया कि मेसर्स ईश्वर मेटालिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ग्राम मझगांव और बोरसी में प्रस्तावित औद्योगिक स्थापना की पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में ग्राम बोड़तरा में जनसुनवाई आयोजित की गई थी.