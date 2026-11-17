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पीएम राहत योजना में बलौदाबाजार छत्तीसगढ़ में टॉप, सड़क हादसे में 269 लोगों को मिला कैशलेस उपचार

बलौदाबाजार कलेक्टर कुलदीप शर्मा ( ETV BHARAT )

बलौदाबाजार: सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को समय पर अस्पताल पहुंचाना उसकी जिंदगी बचाने में सबसे अहम साबित हो सकता है. कई बार दुर्घटना के बाद शुरुआती एक घंटे यानी गोल्डन ऑवर में इलाज नहीं मिलने से घायल की जान चली जाती है. वहीं आर्थिक परेशानी और इलाज के खर्च की चिंता भी कई बार उपचार में देरी की वजह बनती है. ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार की पीएम राहत योजना सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए बड़ी राहत बनकर सामने आई है. इस योजना के क्रियान्वयन में बलौदाबाजार-भाटापारा जिले ने प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है. जिले में अब तक सड़क दुर्घटनाओं में घायल 269 लोगों को कैशलेस उपचार का लाभ मिल चुका है.

269 घायलों को मिला कैशलेस इलाज केंद्र सरकार की पीएम राहत योजना का उद्देश्य सड़क दुर्घटना में घायल प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक चिंता से मुक्त रखते हुए तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है. बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के चलते अब तक 269 दुर्घटना पीड़ितों को इसका लाभ दिया जा चुका है. इसी प्रदर्शन के आधार पर जिला प्रदेश में पहले स्थान पर पहुंचा है.