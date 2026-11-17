पीएम राहत योजना में बलौदाबाजार छत्तीसगढ़ में टॉप, सड़क हादसे में 269 लोगों को मिला कैशलेस उपचार
सड़क सुरक्षा और पीएम राहत योजना में बलौदाबजार जिले ने बेहतर प्रदर्शन किया है. चंद्रकांत वर्मा की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 17, 2026 at 9:09 PM IST
बलौदाबाजार: सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को समय पर अस्पताल पहुंचाना उसकी जिंदगी बचाने में सबसे अहम साबित हो सकता है. कई बार दुर्घटना के बाद शुरुआती एक घंटे यानी गोल्डन ऑवर में इलाज नहीं मिलने से घायल की जान चली जाती है. वहीं आर्थिक परेशानी और इलाज के खर्च की चिंता भी कई बार उपचार में देरी की वजह बनती है. ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार की पीएम राहत योजना सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए बड़ी राहत बनकर सामने आई है. इस योजना के क्रियान्वयन में बलौदाबाजार-भाटापारा जिले ने प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है. जिले में अब तक सड़क दुर्घटनाओं में घायल 269 लोगों को कैशलेस उपचार का लाभ मिल चुका है.
269 घायलों को मिला कैशलेस इलाज
केंद्र सरकार की पीएम राहत योजना का उद्देश्य सड़क दुर्घटना में घायल प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक चिंता से मुक्त रखते हुए तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है. बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के चलते अब तक 269 दुर्घटना पीड़ितों को इसका लाभ दिया जा चुका है. इसी प्रदर्शन के आधार पर जिला प्रदेश में पहले स्थान पर पहुंचा है.
कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने मंगलवार को आयोजित जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सड़क दुर्घटना में घायल होने वाले प्रत्येक पात्र व्यक्ति को योजना का लाभ दिलाया जाए. इसके लिए पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल प्रबंधन के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने पर भी जोर दिया गया.
सात दिन तक डेढ़ लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज
पीएम राहत योजना भारत सरकार की राष्ट्रीय कैशलेस आपातकालीन उपचार योजना है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी 2026 को इसका शुभारंभ किया था. योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को दुर्घटना की तारीख से अधिकतम सात दिनों तक डेढ़ लाख रुपये तक का कैशलेस उपचार उपलब्ध कराया जाता है. इसका लाभ सरकारी अस्पतालों के साथ योजना में शामिल निजी अस्पतालों में भी लिया जा सकता है. खास बात यह है कि दुर्घटना में शामिल वाहन बीमित हो, बिना बीमा का हो या मामला हिट एंड रन का हो, घायल व्यक्ति को निर्धारित पात्रता के अनुसार उपचार से वंचित नहीं किया जा सकता. योजना का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पैसे की कमी के कारण किसी घायल का इलाज न रुके.
मदद करने वाले राहवीर को 25 हजार रुपये का पुरस्कार
योजना में केवल अस्पताल और उपचार व्यवस्था ही नहीं, बल्कि सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद करने वाले आम नागरिकों को भी प्रोत्साहित किया गया है. दुर्घटना पीड़ित को समय पर अस्पताल पहुंचाने वाले नेक नागरिक को 'राहवीर' के रूप में सम्मानित किया जाता है. इसके तहत पात्र राहवीर को 25 हजार रुपये की नकद पुरस्कार राशि और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है. बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में अब तक पांच राहवीरों को यह पुरस्कार दिया जा चुका है. इसके अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष देश के 10 सर्वश्रेष्ठ राहवीरों को एक लाख रुपये का राष्ट्रीय पुरस्कार देने का प्रावधान भी है.
मदद करने पर पुलिस या कानूनी कार्रवाई का डर नहीं
अक्सर सड़क दुर्घटना देखकर लोग घायल की मदद करने से पीछे हट जाते हैं. इसकी एक बड़ी वजह पुलिस पूछताछ और कानूनी कार्रवाई का डर होता है. लेकिन मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत मदद करने वाले नेक नागरिकों को विशेष कानूनी संरक्षण दिया गया है.
ऐसे मददगार व्यक्ति को अनावश्यक पुलिस पूछताछ, उत्पीड़न और कानूनी परेशानियों से सुरक्षा मिलती है. सरकार का उद्देश्य है कि लोग बिना किसी डर के दुर्घटना पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने के लिए आगे आएं. दुर्घटना की स्थिति में 112 नंबर पर संपर्क कर आपातकालीन सहायता और एंबुलेंस की मदद ली जा सकती है. समय पर सूचना और अस्पताल तक पहुंचने से घायल व्यक्ति की जान बचने की संभावना बढ़ जाती है.
सड़क सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को निर्देश
जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने पीएम राहत योजना का लाभ अधिक से अधिक दुर्घटना पीड़ितों तक पहुंचाने के निर्देश दिए. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि दुर्घटना के मामलों में त्वरित समन्वय और उपचार की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए, ताकि किसी घायल को आर्थिक या प्रशासनिक कारणों से इलाज के लिए इंतजार न करना पड़े. बैठक में डीएफओ पंकज कमल, जिला पंचायत सीईओ दिव्या अग्रवाल, अपर कलेक्टर ए.आर. टंडन, निशा नेताम मड़ावी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे.