बलौदाबाजार में मतदाता सूची पुनरीक्षण की तेज रफ्तार, गणना पत्रक वितरण 100% के करीब
बलौदाबाजार में एसआईआर डिजिटाइजेशन 90 प्रतिशत के पार पहुंच गया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 2, 2025 at 9:03 AM IST
बलौदाबाजार: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम की रफ्तार लगातार तेज बनी हुई है. कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक सोनी के निर्देशन में बीएलओ घर-घर पहुंचकर गणना पत्रक वितरण और उसके डिजिटाइजेशन का काम लगभग पूरा कर चुके है.
18 दिनों में 99.12% गणना पत्रक का वितरण
4 नवंबर से जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों में बीएलओ गणना पत्रक घर-घर पहुंचा रहे हैं. उप जिला निर्वाचन अधिकारी निशा नेताम मड़ावी ने बताया कि तीनों विधानसभा क्षेत्रों में कुल 949277 मतदाता पंजीकृत हैं. इनमें से 940944 मतदाताओं को गणना पत्रक वितरित कर दिया गया है, जो 99.12% उपलब्धि है.
विधानसभावार वितरण स्थिति
- कसडोल विधानसभा – 385622 मतदाता
- बलौदाबाजार विधानसभा – 295690 मतदाता
- भाटापारा विधानसभा – 262425 मतदाता
जिले में इस काम के लिए करीब 2500 अधिकारी-कर्मचारियों की टीम तैनात की गई है, जो घर-घर जाकर सत्यापन और जानकारी संकलन का काम कर रही है.
डिजिटाइजेशन भी 90% के करीब
1 दिसंबर तक जिले में गणना पत्रकों के डिजिटाइजेशन का काम भी तेजी से पूरा हो चुका है. कलेक्टर दीपक सोनी ने बताया कि अब तक 89.12% गणना पत्रकों का डिजिटाइजेशन पूरा कर लिया गया है.
उप जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार—
कुल वितरित गणना पत्रक: 946551
डिजिटाइज हुए पत्रक: 845994
विधानसभावार डिजिटाइजेशन
कसडोल – 34620 पत्रक
बलौदाबाजार – 266338 पत्रक
भाटापारा – 233454 पत्रक
यह आंकड़े बताते हैं कि जिले में एसआईआर कार्य की गति लगातार स्थिर और संतोषजनक है.
एसआईआर कार्यक्रम की आगे की समय-सारणी
निर्वाचन आयोग द्वारा तय कार्यक्रम के अनुसार प्रक्रिया अभी कई महत्वपूर्ण चरणों से गुजरनी है.
4 नवंबर – 4 दिसंबर 2025: घर-घर सत्यापन चरण
9 दिसंबर 2025: मसौदा मतदाता सूची का प्रकाशन
9 दिसंबर – 8 जनवरी 2026: दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि
9 दिसंबर – 31 जनवरी 2026: नोटिस चरण
7 फरवरी 2026: अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन
जिला प्रशासन का कहना है कि सभी चरणों को समयसीमा में पूरा करने के लिए बूथ स्तर तक निगरानी बढ़ाई गई है.
जिले की तैयारी मजबूत
कलेक्टर दीपक सोनी ने कहा कि गणना पत्रक वितरण और डिजिटाइजेशन दोनों में जिले ने बेहतर प्रगति दर्ज की है. प्रशासन का फोकस अब मसौदा प्रकाशन की तैयारी और दावे-आपत्तियों के समाधान पर रहेगा. एसआईआर कार्यक्रम चुनावी तैयारियों की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है, और बलौदाबाजार जिला इस बार इसे तेजी और सटीकता के साथ पूरा करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है.