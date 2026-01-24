ETV Bharat / state

बलौदाबाजार के स्कूल अनसेफ, सांस्कृतिक कार्यक्रम में फायरिंग और चाकूबाजी, दो स्टूडेंट्स घायल

इसके बाद गुस्साए व्यक्ति ने अपने पास रखी दोनाली बंदूक से फायर कर दी. फायरिंग के दौरान निकली गोली का छर्रा पास में खड़े एक छात्रा के पैर में जा लगा. घटना के बाद अफरा-तफरी मच गई. घायल छात्रा को स्कूल स्टाफ ने तुरंत जिला चिकित्सालय बलौदा बाजार पहुंचाया, जहां सिविल सर्जन ने बताया कि छात्रा का इलाज चल रहा है और उसकी हालत खतरे से बाहर है. इस मामले में सिटी कोतवाली थाना में अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है, और उसकी तलाश जारी है.

24 जनवरी शनिवार को खैरा हायर सेकेंडरी स्कूल में वार्षिकोत्सव (फेयरवेल) का आयोजन चल रहा था. बताया गया कि कार्यक्रम के दौरान कुछ छात्राएं स्कूल परिसर से बाहर गुपचुप खाने के लिए निकली थीं. तभी वहां पहले से मौजूद एक अज्ञात व्यक्ति से विवाद हो गया. मिली जानकारी के अनुसार, विवाद का कारण गुपचुप ठेले पर पहले से बुकिंग अधिक होना था, जिससे किसी छात्रा को उसकी पसंदीदा चीज नहीं मिल पाई.

बलौदाबाजार : बलौदाबाजार जिले के स्कूल परिसर में सुरक्षा की स्थिति अब गंभीर चिंता का विषय बन गई है. केवल दो दिन के भीतर दो अलग-अलग घटनाओं में छात्रों की सुरक्षा सीधे खतरे में रही. खैरा हायर सेकेंडरी स्कूल और भाटापारा स्थित पीएम श्री स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल में फायरिंग और चाकूबाजी की घटनाओं से हड़कंप है.

फायरिंग की घटना स्कूल परिसर के बाहर हुई, जबकि कार्यक्रम के भीतर भाटापारा विधायक इंद्र कुमार साव मौजूद थे. घटना से यह स्पष्ट होता है कि सुरक्षा के प्रति गंभीर इंतजाम न होने से भी बच्चों की जान खतरे में पड़ सकती है.

कई दिनों से बलौदाबाजार के स्कूलों में हो रहा क्राइम

बलौदाबाजार जिले में स्कूल परिसर में हुई हिंसक घटनाओं का यह पहला मामला नहीं है. 23 जनवरी को भाटापारा स्थित पीएम श्री स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल में बसंत पंचमी के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान चाकूबाजी की घटना हुई. 9वीं कक्षा के छात्र ने 10वीं कक्षा के छात्र आशुतोष पर चाकू से हमला कर दिया. इस हमले में पीड़ित छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया. परिजन और स्थानीय लोगों की मदद से छात्र को तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों ने बताया कि चाकू का वार लिवर तक घुसा हुआ था और छात्र की हालत नाजुक थी। इसके बाद उसे रायपुर के बालाजी अस्पताल रेफर किया गया.

छात्रों और अभिभावकों में बढ़ी चिंता

स्कूल परिसर में हो रही इन घटनाओं से छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों में भारी चिंता और डर का माहौल है. छात्राओं की पैर में गोली लगने और छात्र पर चाकू से हमले की घटनाओं ने यह सवाल उठाया है कि स्कूल परिसर और उसके आस-पास की सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त नहीं है.

वार्षिकोत्सव के दौरान छात्राओं के बाहर जाने की संभावना थी और इसे लेकर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए थे. उन्होंने कहा कि घटना के तुरंत बाद कार्रवाई की गई, लेकिन यह स्पष्ट करता है कि स्कूल परिसरों के बाहर सुरक्षा का तंत्र अभी भी कमजोर है- कुंवर वेंकट पाल कोशले, शिक्षक, खैरा हाईस्कूल, बलौदाबाजार

पुलिस ने शुरू की जांच

पुलिस और जिला प्रशासन ने तुरंत घटनास्थल का निरीक्षण किया और अज्ञात आरोपी की तलाश शुरू कर दी. सिटी कोतवाली पुलिस ने दोनों मामलों में अपराध दर्ज कर जांच शुरू की है. भाटापारा विधायक इंद्र कुमार साव ने भी खैरा हाईस्कूल के वार्षिकोत्सव में मौजूद होकर घटना की जानकारी ली. उन्होंने प्रशासन से कहा कि स्कूल परिसर और आसपास सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए ताकि छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके. अस्पताल में उपचाराधीन छात्रा और छात्र दोनों की स्थिति स्थिर बताई जा रही है, लेकिन यह घटना शिक्षण संस्थानों की सुरक्षा के लिए चेतावनी के रूप में सामने आई है.

स्कूलों में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल

बलौदाबाजार जिले के शासकीय स्कूलों में लगातार हो रही हिंसक घटनाएं यह संकेत देती हैं कि सुरक्षा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है. छात्राएं और छात्र स्कूल परिसर में सुरक्षित नहीं हैं। न केवल परिसर में, बल्कि स्कूल के आसपास भी सुरक्षा इंतजाम पर्याप्त नहीं है. विशेष रूप से सांस्कृतिक कार्यक्रमों, वार्षिकोत्सव और फेयरवेल जैसी बड़ी सभाओं में छात्र-छात्राओं के लिए सुरक्षा के ठोस इंतजाम होना जरूरी है.

अभिभावकों और शिक्षक संगठनों की प्रतिक्रिया

घटना के बाद अभिभावकों और शिक्षक संगठनों ने सुरक्षा के उपायों में सुधार की मांग की है. उन्होंने कहा कि केवल पुलिस के द्वारा समय-समय पर निरीक्षण पर्याप्त नहीं है. स्कूल प्रशासन को भी छात्राओं और छात्रों की सुरक्षा के लिए स्थायी उपाय करने होंगे.

स्कूल परिसर में कैसे पहुंच रहे हथियार

इन घटनाओं ने एक गंभीर संकेत दिया है कि स्कूल परिसर में हथियारों और हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ रही है. शिक्षकों और प्रशासन को छात्राओं और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए न केवल सुरक्षा तंत्र मजबूत करना होगा, बल्कि छात्रों को भी हिंसा से बचने के लिए जागरूक करना होगा.

बलौदाबाजार जिले में शासकीय स्कूलों में हुई हाल की घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करना अब प्राथमिकता बन गई है. खैरा हाईस्कूल में वार्षिकोत्सव के दौरान गोलीबारी और भाटापारा इंग्लिश मीडियम स्कूल में चाकूबाजी की घटनाओं ने न केवल छात्राओं और छात्रों में डर पैदा किया है, बल्कि अभिभावकों और शिक्षकों में भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर चिंता बढ़ा दी है. जिला प्रशासन और पुलिस दोनों को मिलकर स्कूल परिसर और आसपास सुरक्षा के ठोस कदम उठाने होंगे.