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Ground Report: वोट तो देते हैं…लेकिन अपना प्रतिनिधि नहीं चुन पाते, 14 साल से पंचायत-पार्षद चुनाव में सावरा डेरा 'नक्शे से गायब'

विधानसभा-लोकसभा चुनाव में बकायदा करतें हैं मतदान, लेकिन पंचायत-पार्षद के लिए 14 साल से अधूरा है 'लोकतंत्र'. बलौदाबाजार से चंद्रकांत वर्मा की रिपोर्ट

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14 साल से पंचायत-पार्षद चुनाव में सावरा डेरा 'नक्शे से गायब' (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 28, 2026 at 9:03 PM IST

6 Min Read
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बलौदाबाजार: जिला मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर दूर एक ऐसी बस्ती भी है, जहां लोकतंत्र आज भी अधूरा नजर आता है. ये कहानी है सावरा डेरा की… एक ऐसी बस्ती की, जहां लोग सांसद और विधायक तो चुनते हैं, लेकिन पिछले करीब 14 वर्षों से सरपंच और पार्षद नहीं चुन पाए हैं. यह सिर्फ चुनाव न होने की कहानी नहीं है… बल्कि पहचान, अधिकार और सरकारी योजनाओं से वंचित रह गए लोगों की कहानी है. विधानसभा-लोकसभा चुनाव में जब यहां के वोटर्स का नाम आता है तो फिर पंचायत या नगरीय निकाय में ये डेरा नक्शे से गायब क्यों हो जाता है? देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट

विधानसभा-लोकसभा चुनाव में बकायदा करतें हैं मतदान, लेकिन पंचायत-पार्षद के लिए 14 साल से अधूरा है 'लोकतंत्र' (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हम वोट देते हैं… लेकिन हमारा गांव आखिर है कहां?

सड़क किनारे बने कच्चे मकान… कहीं टीन की छत, कहीं प्लास्टिक से ढकी झोपड़ियां… मिट्टी के आंगन में खेलते बच्चे… और चूल्हे के धुएं से भरे घर. पहली नजर में यह किसी दूरस्थ गांव की तस्वीर लग सकती है, लेकिन यह बस्ती जिला मुख्यालय से सिर्फ दो किलोमीटर दूर मौजूद है. करीब 800 की आबादी वाले सावरा डेरा में लगभग 370 से ज्यादा मतदाता हैं. यहां रहने वाले लोग हर लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मतदान करते हैं.

चुनाव के दिन इनका नाम बलौदाबाजार वार्ड नंबर-2 की मतदाता सूची में दर्ज होता है. लेकिन जैसे ही पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव आते हैं, पूरा मामला उलझ जाता है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि पंचायत चुनाव के दौरान इस इलाके को कुकुरडीह पंचायत से जोड़ दिया जाता है. इसी प्रशासनिक भ्रम और सीमांकन विवाद के कारण यहां वर्षों से पंचायत और पार्षद चुनाव नहीं हो पा रहे.

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14 साल से सरपंच चुनाव में मताधिकार नहीं मिला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

14 साल से सरपंच नहीं चुना

सावरा डेरा के बुजुर्ग बताते हैं कि आखिरी बार यहां पंचायत चुनाव करीब 2014 के आसपास हुआ था. उसके बाद से हर चुनाव में सिर्फ आश्वासन मिला, समाधान नहीं. लोगों का कहना है कि जब चुनाव ही नहीं होगा, तो उनकी समस्याएं कौन उठाएगा? यहां न नियमित सफाई व्यवस्था है, न पक्की सड़कें. न नालियों की उचित व्यवस्था है. सबसे बड़ी परेशानी यह है कि इस बस्ती की प्रशासनिक पहचान ही स्पष्ट नहीं है. एक ओर विधानसभा और लोकसभा चुनाव में इन्हें शहरी क्षेत्र का मतदाता माना जाता है, तो दूसरी ओर पंचायत चुनाव के समय ग्रामीण क्षेत्र में जोड़ दिया जाता है. इसका सीधा असर यहां रहने वाले गरीब परिवारों पर पड़ा है.

हम लोग विधानसभा-लोकसभा चुनाव में वोट देने गए शासन ही हमें वोट देने के लिए बुलाया लेकिन एक साल बाद उपचुनाव हो रहा तो बोल रहे हैं कि कुकुरडीह से भी नाम कट गया है तो बताओ हम वोट कहां दें- बलराम, युवा वोटर

जैसे ही नगरपालिका या पंचायत वाला चुनाव आता है तो नाम दोनों तरफ से काटकर बलौदाबाजार के कर्मचारी हमें बेवकूफ बना रहे हैं और वोट से वंचित कर रहे हैं.- युवा वोटर, सावरा डेरा

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कई जगह कर चुके शिकायत, नहीं हुई सुनवाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नहीं मिला आवास योजना का लाभ

सावरा डेरा में आज भी कई परिवार झोपड़ियों और कच्चे मकानों में रहने को मजबूर हैं. बरसात के दिनों में घरों में पानी टपकता है. गर्मी में टीन की छत आग की तरह तपती है. कई परिवारों का कहना है कि उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन किए, लेकिन आज तक लाभ नहीं मिला. लोगों का आरोप है कि चुनाव और स्पष्ट प्रशासनिक व्यवस्था नहीं होने के कारण उनकी समस्याएं फाइलों में ही दबकर रह गईं.

नहीं मिला उज्ज्वला योजना का लाभ

सरकार द्वारा उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों को गैस कनेक्शन देने की बात कही गई थी, लेकिन सावरा डेरा की कई महिलाएं आज भी लकड़ी और चूल्हे के धुएं में खाना बनाने को मजबूर हैं. बस्ती की महिलाओं का कहना है कि धुएं से आंखों और सांस की दिक्कतें होती हैं, लेकिन गैस सिलेंडर का लाभ नहीं मिला. कई घरों में आज भी सुबह और शाम चूल्हे का धुआं उठता दिखाई देता है.

हमारे नाम पर सिर्फ वोट लिया जाता है

स्थानीय लोगों में सबसे ज्यादा नाराजगी इस बात को लेकर है कि चुनाव के समय नेता वोट मांगने जरूर आते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही यह बस्ती फिर से उपेक्षा का शिकार हो जाती है. लोगों का कहना है कि वोट देने के बाद भी बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिलतीं. कुछ ग्रामीणों का कहना है कि अगर वे सांसद और विधायक चुन सकते हैं, तो फिर सरपंच और पार्षद चुनने के अधिकार से क्यों वंचित हैं?

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हम वोट देते हैं… लेकिन हमारा गांव आखिर है कहां? (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सीमांकन में उलझा मामला

स्थानीय लोगों के मुताबिक समस्या की जड़ प्रशासनिक सीमांकन और क्षेत्रीय विवाद है. यही कारण है कि चुनाव के समय हर बार स्थिति अस्पष्ट हो जाती है. ग्रामीणों का कहना है कि कई बार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को इस समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं निकल पाया.

बच्चों का भविष्य भी प्रभावित

बस्ती में रहने वाले बच्चों की शिक्षा और भविष्य पर भी इसका असर दिखाई देता है. कई परिवार आर्थिक रूप से कमजोर हैं. सुविधाओं की कमी के कारण बच्चों को बेहतर माहौल नहीं मिल पा रहा. स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर क्षेत्र का सही विकास हो, तो आने वाली पीढ़ी की स्थिति बेहतर हो सकती है.

लोकतंत्र का अधूरा चेहरा

सावरा डेरा की यह कहानी सिर्फ एक बस्ती की नहीं… बल्कि उस व्यवस्था का आईना है, जहां कभी-कभी प्रशासनिक उलझनें लोगों के संवैधानिक अधिकारों पर भारी पड़ जाती हैं. जिला मुख्यालय से सिर्फ दो किलोमीटर दूर मौजूद यह बस्ती आज भी अपने अधिकार, पहचान और विकास का इंतजार कर रही है. अब देखना होगा कि प्रशासन और जनप्रतिनिधि इस समस्या का समाधान कब तक निकाल पाते हैं… ताकि सावरा डेरा के लोगों को भी लोकतंत्र का पूरा अधिकार मिल सके.

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