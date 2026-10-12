बलौदाबाजार में रोजगार मेला : 7 कंपनियों में 348 पदों पर भर्ती,10वीं पास से ग्रेजुएट तक करें आवेदन
बलौदाबाजार में 14 अक्टूबर को रोजगार मेला लगने वाला है. इसमें 7 कंपनियां शामिल होगी. चंद्रकांत वर्मा की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 12, 2026 at 7:41 PM IST
बलौदाबाजार: जिले के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए निजी क्षेत्र में नौकरी पाने का सुनहरा मौका है. जिला प्रशासन और जिला रोजगार कार्यालय बलौदाबाजार के संयुक्त तत्वावधान में 14 अक्टूबर 2026 को रोजगार मेला लगेगा. शासकीय आईटीआई सकरी में विशाल रोजगार मेले को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है. इस मेले में कुल 7 नियोजक कंपनियों द्वारा 348 पदों पर भर्ती की जाएगी. 10वीं पास से लेकर स्नातक तक के अभ्यर्थी इसमें भाग ले सकते हैं. चयनित अभ्यर्थियों को 10,000 से 35,000 रुपये प्रतिमाह तक वेतन मिलेगा. इस भर्ती में अलग-अलग पदों के लिए 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक की उम्र सीमा निर्धारित है. भर्ती की पूरी डिटेल नीचे दिए लिंक के जरिए आप देख सकते हैं.
किस कंपनी में कितने पद?
1. प्रेम प्रकाश फूड, भाटापारा (21 पद) - अकाउंटेंट, सुपरवाइजर, लैब टेक्नीशियन, मैनेजर, HR सहित अन्य, योग्यता- 5वीं से ग्रेजुएट, वेतन- 35 हजार तक
2. होटल राज रेसिडेंसी, भाटापारा (7 पद) - रिसेप्शनिस्ट, हाउसकीपिंग, कंप्यूटर ऑपरेटर, वेतन- 10 हजार से 35 हजार रुपये प्रतिमाह
3. एबी इंटरप्राइजेज, महासमुंद (15 पद) - बिजनेस एसोसिएट, योग्यता 12वीं पास, वेतन 30 हजार तक, कार्यस्थल- बागबाहरा
4. टैलेंट क्राफ्ट सॉल्यूशन, पुणे (50 पद) - अप्रेंटिस ट्रेनी, योग्यता 10वीं से स्नातक, वेतन 21,000 तक, पुणे में काम करने का मौका
5. प्रांत एनर्जी, रायपुर (10 पद) - एरिया सेल्स एग्जीक्यूटिव, कार्यस्थल-आरंग,10 हजार से 20 हजार रुपये प्रतिमाह
6. फायर एंड सेफ्टी डिस्टर मैनेजर, भिलाई (145 पद) - फायरमैन 20, सिक्योरिटी गार्ड 50, पैकिंग स्टाफ 25, होम केयरटेकर 50 पद,10 हजार से 20 हजार रुपये प्रतिमाह,
7. बॉम्बे इंटेलिजेंट सिक्योरिटी, रायपुर (100 पद) - सिक्योरिटी गार्ड, कार्यस्थल- रायपुर, बिलासपुर, भिलाई,वेतन-15 हजार से 22 हजार रुपये प्रतिमाह
जरूरी योग्यता और दस्तावेज (भर्ती की पूरी डिटेल के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें)
रोजगार मेले में शामिल होने के लिए https://erojgar.cg.gov.in पर रोजगार पंजीयन अनिवार्य है.
साथ लाने वाले दस्तावेज
शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की छायाप्रतिरोजगार पंजीयन प्रमाण पत्रआधार कार्ड, निवास, जाति प्रमाण पत्र,2 पासपोर्ट साइज फोटो
स्थान: शासकीय आईटीआई, सकरी, बलौदाबाजार
संपर्क: जिला रोजगार कार्यालय, बलौदाबाजार - 07727-299443
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