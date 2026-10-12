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बलौदाबाजार में रोजगार मेला : 7 कंपनियों में 348 पदों पर भर्ती,10वीं पास से ग्रेजुएट तक करें आवेदन

बलौदाबाजार में रोजगार मेला ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बलौदाबाजार: जिले के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए निजी क्षेत्र में नौकरी पाने का सुनहरा मौका है. जिला प्रशासन और जिला रोजगार कार्यालय बलौदाबाजार के संयुक्त तत्वावधान में 14 अक्टूबर 2026 को रोजगार मेला लगेगा. शासकीय आईटीआई सकरी में विशाल रोजगार मेले को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है. इस मेले में कुल 7 नियोजक कंपनियों द्वारा 348 पदों पर भर्ती की जाएगी. 10वीं पास से लेकर स्नातक तक के अभ्यर्थी इसमें भाग ले सकते हैं. चयनित अभ्यर्थियों को 10,000 से 35,000 रुपये प्रतिमाह तक वेतन मिलेगा. इस भर्ती में अलग-अलग पदों के लिए 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक की उम्र सीमा निर्धारित है. भर्ती की पूरी डिटेल नीचे दिए लिंक के जरिए आप देख सकते हैं.

किस कंपनी में कितने पद?