ETV Bharat / state

बलौदाबाजार में स्कॉर्पियो–टेलर की भिड़ंत, टायर फटते ही बेकाबू हुआ वाहन, रायपुर सत्संग में जा रहा था परिवार

तेज रफ्तार का कहर बलौदाबाजार के मल्लिन नाला के पास दिखा. बेकाबू स्कॉर्पियो टेलर से टकराई और उसके परखच्चे उड़ गए. राहगीरों ने की मदद.

Balodabazar road accident
बलौदाबाजार में स्कॉर्पियो–टेलर की भिड़ंत, टायर फटते ही बेकाबू हुआ वाहन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 18, 2026 at 2:35 PM IST

|

Updated : January 18, 2026 at 3:14 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

बलौदाबाजार: जिले की सड़क पर तेज रफ्तार का कहर दिखा. डोटोपाड क्षेत्र के मल्लिन नाला के पास रविवार तड़के सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार स्कॉर्पियो और सामने से आ रहे भारी टेलर के बीच आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कॉर्पियो के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए और वाहन में सवार लोग चीख-पुकार करते हुए मदद की गुहार लगाने लगे. हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई. राहगीरों और स्थानीय ग्रामीणों की भीड़ जुट गई, जिसने तुरंत राहत और बचाव में मदद की.

बलौदाबाजार में टायर फटते ही बेकाबू हुआ वाहन, स्कॉर्पियो टेलर से टकराई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

टायर फटने से हुआ हादसा

प्रत्यक्षदर्शियों और प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, स्कॉर्पियो वाहन तेज रफ्तार में था. जैसे ही वाहन मल्लिन नाला के पास पहुंचा, अचानक आगे का बायां टायर फट गया. तेज स्पीड के कारण चालक वाहन पर कंट्रोल नहीं रख सका और स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर सामने से आ रहे टेलर से जा टकराई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कॉर्पियो का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. वाहन सड़क के बीचों-बीच फंस गया और कुछ देर तक यातायात भी प्रभावित रहा.

रायपुर सत्संग के लिए निकले थे, रास्ते में हादसा

बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो में कुल छह लोग सवार थे, जिनमें एक महिला भी शामिल है. सभी यात्री कसडोल नगर के वार्ड क्रमांक 8 के निवासी बताए जा रहे हैं. ये सभी लोग रायपुर में आयोजित एक सत्संग कार्यक्रम में शामिल होने के लिए तड़के सुबह घर से निकले थे. घर से धार्मिक कार्यक्रम के लिए निकले इन लोगों को शायद अंदाजा भी नहीं था कि उनकी यह यात्रा कुछ ही घंटों में दर्दनाक हादसे में बदल जाएगी.

Balodabazar road accident
रायपुर सत्संग में जा रहा था परिवार, मल्लिन नाला के पास हादसा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

वाहन में फंसा चालक, मुश्किल से निकाला गया बाहर

हादसे में सबसे ज्यादा चोट स्कॉर्पियो चालक को आई. टक्कर के बाद वह वाहन के अंदर बुरी तरह फंस गया था. दरवाजे मुड़ गए थे और चालक को बाहर निकालना मुश्किल हो गया. स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी. पुलिस के पहुंचने से पहले ग्रामीणों ने ही साहस दिखाते हुए राहत कार्य शुरू किया. बाद में पुलिस और स्थानीय लोगों की संयुक्त मशक्कत के बाद चालक को किसी तरह बाहर निकाला गया.

सभी घायल, दो की हालत गंभीर

दुर्घटना में स्कॉर्पियो सवार सभी 6 लोग घायल हुए हैं. कुछ को हाथ-पैर और सिर में चोटें आई हैं, जबकि 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है. सूचना मिलते ही एंबुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल उपचार के लिए बलौदाबाजार जिला अस्पताल भेजा गया. वहीं, दो गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को पुलिस वाहन की मदद से लवन अस्पताल रेफर किया गया, जहां उनका इलाज जारी है.

स्थानीय लोगों की तत्परता से बची जान

इस हादसे में स्थानीय ग्रामीणों की तत्परता और मानवीय संवेदनशीलता काबिले-तारीफ रही. यदि समय रहते मदद न मिलती, तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती थी. ग्रामीणों ने न सिर्फ घायलों को संभाला, बल्कि ट्रैफिक को नियंत्रित करने में भी मदद की, जिससे अन्य वाहन सुरक्षित निकल सकें.

Balodabazar road accident
स्कॉर्पियो टेलर से टकराई और उसके परखच्चे उड़ गए, राहगीरों ने की मदद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुलिस ने शुरू की जांच

घटना की सूचना मिलते ही संबंधित थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. पुलिस ने क्षतिग्रस्त स्कॉर्पियो और टेलर को सड़क से हटाकर यातायात ठीक किया. प्राथमिक जांच में हादसे की वजह तेज रफ्तार और टायर फटना बताई जा रही है. पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है. टेलर चालक से भी पूछताछ की जा रही है.

सड़क सुरक्षा को लेकर चेतावनी

प्रशासन और यातायात पुलिस लगातार लोगों से सुरक्षित ड्राइविंग की अपील कर रही है, लेकिन इसके बावजूद लापरवाही के मामले सामने आ रहे हैं. यह हादसा भी एक चेतावनी है कि थोड़ी सी चूक कितनी बड़ी कीमत वसूल सकती है. स्थानीय लोगों का कहना है कि मल्लिन नाला और डोटोपाड क्षेत्र में भारी वाहनों की आवाजाही अधिक रहती है और यहां स्पीड ब्रेकर व चेतावनी संकेतों की कमी है. प्रशासन से यहां अतिरिक्त सुरक्षा उपाय करने की मांग भी उठ रही है.

सेप्टिक टैंक में गिरने से 5 साल की बच्ची की मौत, रायपुर के पंडरी में हुआ दर्दनाक हादसा
दुर्ग में चलती कार में लगी भीषण आग, चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला
बलौदाबाजार हिंसा मामले में अमित बघेल गिरफ्तार, गिरफ्तारी को बताया षड़यंत्र, पुलिस बोली हमारे पास पर्याप्त सबूत
Last Updated : January 18, 2026 at 3:14 PM IST

TAGGED:

SCORPIO TIRE BURST
SCORPIOCOLLIDED TRAILER
रफ्तार का कहर
बलौदाबाजार हादसा
BALODABAZAR ROAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.