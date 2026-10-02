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Ground Report: बलौदाबाजार-रिसदा-सिमगा मार्ग पर कीचड़ के बाद अब धूल का कहर, सांस लेना भी मुश्किल

बलौदाबाजार: बारिश खत्म होते ही आमतौर पर लोग राहत की सांस लेते हैं. खेतों में हरियाली दिखती है, मौसम सुहावना होता है और कच्चे रास्तों से कीचड़ की परेशानी कम होने लगती है. लेकिन कच्चे रास्ते तो छोड़िए छत्तीसगढ़ में इन दिनों पक्के रास्तों में भी चलना मुश्किल हो गया है. कई सड़कें इन दिनों गड्ढों और धूल से भरी हुई है. यहां चलना तो दूर सांस लेने में ही इंसान की तबीयत बिगड़ जाए.

स्थानीय लोगों का कहना है कि बलौदाबाजार-रिसदा-सिमगा मार्ग का यह हिस्सा लंबे समय से खराब है. कुछ ग्रामीणों ने दावा किया कि कई जगह सड़क पर 3 से 4 फीट तक गहरे गड्ढे हैं. हालांकि हर स्थान पर गड्ढों की गहराई समान नहीं है और यह स्थिति बारिश तथा सड़क के कटाव के साथ बदल सकती है. ग्रामीणों का कहना है कि समस्या सिर्फ सड़क के गड्ढों तक सीमित नहीं है. एक तरफ गड्ढे हैं, दूसरी तरफ भारी वाहनों की लगातार आवाजाही है और ऊपर से धूल. यानी इस मार्ग से गुजरने वाले व्यक्ति को एक साथ तीन परेशानियों का सामना करना पड़ता है. खराब सड़क, भारी ट्रैफिक और उड़ती धूल.

ETV भारत की टीम जब रिसदा मार्ग पर पहुंची तो सड़क के कई हिस्सों में बड़े-बड़े गड्ढे दिखाई दिए. कुछ जगहों पर सड़क की ऊपरी परत पूरी तरह उखड़ी नजर आई. कई हिस्सों में सड़क और किनारे की मिट्टी के बीच अंतर करना मुश्किल था. भारी वाहनों के पहिए इन गड्ढों से होकर गुजरते हैं और इसके साथ ही सड़क के किनारे जमा सूखी मिट्टी हवा में उड़ने लगती है. बारिश के कारण सड़क पर बनी कीचड़ की परत सूखने के बाद अब यही मिट्टी धूल बनकर हवा में फैल रही है. स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक भारी वाहन के गुजरते ही कुछ ही सेकंड में सड़क के पीछे धूल का गुबार उठ जाता है. राहगीरों को वाहन रोककर धूल बैठने का इंतजार करना पड़ता है. दोपहिया वाहन चालकों के लिए यह स्थिति और ज्यादा परेशानी वाली है, क्योंकि धूल सीधे चेहरे और आंखों तक पहुंचती है.

ऐसा ही हाल बलौदाबाजार के रिसदा मार्ग का है. यहां रहने और रोजाना गुजरने वाले लोग कल तक जहां कीचड़, फिसलन और पानी के बीच वाहन चला रहे थे वे आज धूल के गुबार के बीच वाहन चलाने को मजबूर हैं. यानी परेशानी कम नहीं हुई सिर्फ बदल गई है. ETV भारत ने ग्राउंड रिपोर्ट की, इस दौरान लोग बेहद नाराज और आक्रोशित नजर आए. एक बुजुर्ग ने तो तंज कसते हुए मंत्री टंकराम वर्मा को भी घेर लिया. कहा कि टंकराम वर्मा को बोल देना सड़क बहुत मस्त है बनाने की जरूरत नहीं. देखिए ये खास रिपोर्ट-

रोजाना काफी परेशानी होती है. ट्रैफिक ज्यादा रहता है और सड़क की हालत भी खराब है. कई बार ट्रक एक के पीछे एक खड़े रहते हैं. बच्चों, कामकाजी लोगों और रोजाना आने-जाने वाले ग्रामीण ज्यादा परेशान हैं- भाटागांव से खमरिया जाने वाले राहगीर

करीब 3-4 किलोमीटर तक सड़क की स्थिति खराब है. इसके निर्माण की प्रशासनिक प्रक्रिया हमें नहीं पता लेकिन सीधा सवाल है सड़क कब बनेगी?- गोकुलधाम क्षेत्र से आने वाले राहगीर

तकलीफ क्या बताऊं भाई, बहुत तकलीफ है. यहां के विधायक और मंत्री जो बने हैं टंक राम वर्मा. का गुठियाथे तेन सुनाई नहिं दय, तो यह रोड का क्या काम करही वो. इतना जनता परेशानी उठावत है इसका कोई सीमा नहीं है.- रिसदा निवासी

सड़क पर काफी गड्ढे हैं और वाहन को नुकसान होता है. कई पार्ट्स खऱाब होते हैं. सड़क जल्द बननी चाहिए.- ट्रक चालक भीमसिंह पैकरा

कपड़ों और बालों पर चिपकी धूल, कैमरे ने दिखाई तस्वीर

ETV भारत ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान एक राहगीर से बातचीत करते समय उसके कपड़ों और बालों पर धूल की परत भी दिखाई दी. राहगीर का कहना था कि वह रोजाना इस रास्ते से आता-जाता है. सड़क से उड़ने वाली धूल के कारण कपड़ों का रंग तक बदल जाता है. लोगों का कहना है कि सड़क से उठने वाली धूल उनके घरों, खेतों और रोजमर्रा की जिंदगी तक पहुंच रही है. धूल से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले वास्तविक प्रभाव का आकलन चिकित्सकीय जांच से ही किया जा सकता है, लेकिन स्थानीय लोगों ने खांसी, सांस में परेशानी और धूल से बचने के लिए मुंह ढककर चलने जैसी समस्याओं का जिक्र किया.

औद्योगिक गतिविधियों से भारी वाहन बढ़े

जब से आसपास औद्योगिक गतिविधियां और कंपनियां बढ़ी हैं, तब से भारी वाहनों की आवाजाही भी बढ़ी है और सड़क को लेकर परेशानी लगातार बनी हुई है बलौदाबाजार क्षेत्र में सीमेंट और अन्य औद्योगिक गतिविधियों के कारण भारी वाहनों का आवागमन है. बलौदाबाजार जिले को सीमेंट का गढ़ भी कहा जाता हैं क्योंकि यहाँ 7 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमेंट प्लांट हैं.

सड़क पर व्यंग्य, भीतर छिपा गुस्सा

ETV भारत की टीम ने एक बुजुर्ग राहगीर से सड़क की स्थिति के बारे में पूछा. उन्होंने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा कि सड़क बहुत बढ़िया है और इसे बनाने की कोई जरूरत नहीं है. बातचीत आगे बढ़ी तो उन्होंने स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री टंक राम वर्मा को लेकर भी तंज किया. कहा कि टंकराम वर्मा को बोल देना कोई जरूरत नहीं बनाने का हम बहुत खुश हैं.

मंत्री को लेकर ग्रामीणों के सवाल

बलौदाबाजार-रिसदा मार्ग को लेकर स्थानीय लोगों की नाराजगी में एक बड़ा सवाल स्थानीय जनप्रतिनिधित्व को लेकर भी दिखाई दिया. टंक राम वर्मा इस क्षेत्र के विधायक हैं और छत्तीसगढ़ सरकार में राजस्व मंत्री हैं. मार्च 2026 में सिमगा क्षेत्र में नवापारा-सकरी-सतभांवा मार्ग के 7.82 करोड़ रुपये के निर्माण का भूमिपूजन भी उनके द्वारा किया गया. ऐसे में एक ग्रामीण ने कहा कि मंत्री का गांव भी इसी क्षेत्र से जुड़ा है और लोगों को उम्मीद थी कि सड़क की समस्या पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा.

जनता परेशान है, सिर्फ कागज दिखाए जाते हैं

एक स्थानीय ग्रामीण ने बेहद नाराजगी के साथ कहा कि सड़क की समस्या पर बार-बार बात होती है. उनका आरोप था कि जब कोई दुर्घटना होती है या सड़क की समस्या ज्यादा बढ़ती है तो अधिकारी और जनप्रतिनिधि निर्माण का आश्वासन देते हैं, लेकिन उसके बाद काम की रफ्तार दिखाई नहीं देती. ग्रामीण ने कहा कि उनके गांव में सड़क की खराब स्थिति के कारण कई हादसे हुए. उन्होंने यह भी कहा कि ग्रामीणों की समस्या सिर्फ भाषण और आश्वासन से खत्म नहीं होगी. उनके मुताबिक सड़क पर मशीन और निर्माण सामग्री दिखाई देनी चाहिए. यानी ग्रामीणों की सबसे बड़ी मांग अब यही है कि घोषणा और स्वीकृति के बाद निर्माण कार्य वास्तव में कब शुरू होगा.

एक अन्य ग्रामीण ने कहा कि प्रशासन सड़क निर्माण का दावा कर रहा है, लेकिन लोगों को अब तक जमीन पर काम दिखाई नहीं दिया है. उनका कहना था कि ग्रामीणों को बार-बार यह सुनने को मिलता है कि सड़क जल्द बनेगी. उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि जनता का काम सिर्फ वोट देना नहीं है, बल्कि चुने गए प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि वे क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं पर ध्यान दें.

ट्रक चालकों की भी अलग परेशानी

ट्रक चालक भी सड़क की खराब हालत से परेशान हैं. ETV भारत ने कई ट्रक चालकों से बातचीत की. एक चालक ने बताया कि वह भाटापारा की ओर से आ रहा था और औद्योगिक क्षेत्र की ओर जा रहा था. जब उससे पूछा गया कि सड़क की स्थिति कैसी है, तो उसने कहा कि गाड़ी चलाने में परेशानी होती है. उसके मुताबिक कागजात सही होने के बावजूद खराब सड़क के कारण वाहन में टूट-फूट होती है. लगातार झटकों से टायर, सस्पेंशन और अन्य पुर्जों पर भी असर पड़ सकता है.

48.70 करोड़ की स्वीकृति, 38.96 करोड़ में टेंडर

जिला प्रशासन की ओर से उपलब्ध जानकारी के अनुसार रिसदा मार्ग के निर्माण के लिए 48.70 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई थी. इसके बाद निविदा प्रक्रिया में 20 प्रतिशत से अधिक कम दर पर टेंडर स्वीकृत हुआ. प्रशासन के अनुसार अब 38.96 करोड़ रुपये की लागत से सड़क निर्माण का ठेका मेसर्स किरण बिल्डकॉन, बेमेतरा को मिला है. यानी लंबे समय से सड़क निर्माण को लेकर चल रही प्रक्रिया अब टेंडर स्वीकृति के चरण तक पहुंच चुकी है.

इसकी जानकारी हालिया रिपोर्टों में भी सामने आई है. सितंबर 2026 की एक रिपोर्ट में 48.70 करोड़ रुपये के सड़क कार्य का उल्लेख करते हुए कहा गया कि टेंडर स्वीकृत होने के बावजूद सड़क की जमीनी स्थिति पर सवाल बने हुए हैं. अब जिम्मेदारी निर्माण एजेंसी की है कि वह निर्धारित तकनीकी मानकों और अनुबंध की शर्तों के अनुसार सड़क का निर्माण करे. और जनता की नजर इस बात पर रहेगी कि सड़क कब जमीन पर उतरती है.

नई सड़क निर्माण और पुरानी व्यवस्था को लेकर जरूरी सवाल

क्या नई सड़क का निर्माण ऐसा होगी कि भारी वाहनों का दबाव सह पाएगी?

क्या बरसात में सड़क फिर से नहीं उखड़ेगी?

क्या जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्था होगी?

क्या सड़क के किनारे धूल नियंत्रण के लिए जरूरी इंतजाम होंगे?

वहीं निर्माण शुरू होने तक अंतरिम व्यवस्था क्या होगी?

क्या सड़क पर नियमित पानी का छिड़काव कराया जाएगा?

क्या बेहद खराब हिस्सों में अस्थायी मरम्मत होगी?

ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान स्थानीय लोगों ने यह सवाल भी उठाया कि जब तक सड़क नहीं बनती, तब तक धूल नियंत्रण के लिए पानी का छिड़काव क्यों नहीं कराया जा रहा. यह मांग खासतौर पर इसलिए उठ रही है क्योंकि भारी वाहन लगातार गुजरते हैं. यदि नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जाए तो धूल को कुछ हद तक नियंत्रित किया जा सकता है. हालांकि इसका स्थायी समाधान सड़क निर्माण ही होगा.

ग्राउंड रिपोर्ट में सड़क किनारे रहने वाले ग्रामीणों और इस मार्ग से रोजाना गुजरने वाले लोग यही कहते नजर आए कि मौसम बदलने के साथ समस्या का स्वरूप बदल रहा है, लेकिन परेशानी खत्म नहीं हो रही.