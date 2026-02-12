ETV Bharat / state

बलौदाबाजार में राजस्व पखवाड़ा: सख्ती और समाधान एक साथ, करीब 300 मामलों का मौके पर निराकरण, 2 कोटवार भी निलंबित

बलौदाबाजार में राजस्व पखवाड़ा: सख्ती और समाधान एक साथ ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बलौदाबाजार में राजस्व पखवाड़ा: करीब 300 मामलों का मौके पर निराकरण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गुरुवार को जिले की 9 क्लस्टर ग्राम पंचायतों में राजस्व शिविर लगाए गए. इन शिविरों में कुल 362 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 299 मामलों का मौके पर ही निराकरण कर दिया गया. शेष 63 आवेदनों के लिए अधिकारियों को जल्द समाधान के निर्देश दिए गए हैं. इन शिविरों का उद्देश्य ग्रामीणों को तहसील कार्यालय के चक्कर से राहत देना और राजस्व मामलों का त्वरित समाधान करना है.

बलौदाबाजार: जिले में राजस्व पखवाड़ा अभियान चल रहा है. इस दौरान प्रशासन ने एक ओर जहां सैकड़ों लंबित मामलों का मौके पर समाधान किया, वहीं लापरवाही बरतने वाले दो कोटवारों को निलंबित कर कड़ा संदेश भी दिया.

किन-किन मामलों का हुआ समाधान

शिविर में राजस्व से जुड़े कई मामलों का समाधान किया जा रहा है. वहीं कुछ मामलों में मौके पर आदेश पारित कर दस्तावेज भी दिए गए, जिससे ग्रामीणों को तुरंत राहत मिली.

नामांतरण (फौती नामांतरण सहित)

बंटवारा

सीमांकन

ऋण पुस्तिका सुधार

त्रुटि सुधार

नकल वितरण

कब्जा विवाद

अतिक्रमण शिकायतें

आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र

कुछ मामलों में मौके पर आदेश पारित कर दस्तावेज भी दिए गए (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

किस तहसील में कितना काम

बलौदाबाजार: 62 में से 57 निराकृत

लवन: 42 में से 23 निराकृत

पलारी: 12 में से 1 निराकृत

भाटापारा: 86 में से 82 निराकृत

सिमगा: 11 में से 10 निराकृत

सुहेला: 51 में से 47 निराकृत

कसडोल: 36 में से 22 निराकृत

टुंड्रा: 15 में से 10 निराकृत

सोनाखान: सभी 47 आवेदन शत-प्रतिशत निराकृत

निरीक्षण में सामने आई लापरवाही

इसी दौरान सिमगा तहसील के ग्राम कचलोन में आयोजित शिविर का निरीक्षण एसडीएम अतुल शेट्टे ने किया. निरीक्षण में पाया गया कि ग्राम कचलोन के कोटवार बृजमोहन मानिकपुरी और ग्राम खण्डुआ के कोटवार गुलाबदास मानिकपुरी शिविर में अनुपस्थित थे. ग्रामीणों ने शिकायत की कि दोनों कोटवार अक्सर ग्राम में अनुपस्थित रहते हैं और काम में लापरवाही करते हैं.

दो कोटवार तत्काल निलंबित

एसडीएम के निर्देश पर तहसीलदार सिमगा ने दोनों कोटवारों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया. प्रशासन ने साफ कहा है कि राजस्व पखवाड़ा जैसे अभियान के दौरान लापरवाही किसी भी हालत में स्वीकार नहीं होगी. दोनों मामलों में विभागीय जांच भी की जाएगी. दोनों कोटवारों के निलंबन और शिविरों में तेज निराकरण के बाद ग्रामीणों में संतोष का माहौल है. लोगों का कहना है कि अगर इसी तरह शिविर लगते रहे तो राजस्व मामलों में काफी राहत मिलेगी.

कलेक्टर के निर्देश पर चल रहा अभियान

राजस्व पखवाड़ा का आयोजन कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देशानुसार किया जा रहा है. इसका उद्देश्य है लंबित राजस्व मामलों का त्वरित निराकरण, भूमि अभिलेखों का अद्यतन, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना और ग्रामीणों को मौके पर राहत देना. अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि शेष 63 मामलों का भी समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए.

आगे भी लगेंगे शिविर

जिला प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि जिन पंचायतों में ज्यादा लंबित मामले हैं, वहां विशेष शिविर लगाए जाएंगे. डिजिटल रिकॉर्ड अपडेट करने और पारदर्शिता बनाए रखने पर भी जोर दिया जा रहा है.