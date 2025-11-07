ETV Bharat / state

बलौदाबाजार में राजस्व पखवाड़ा के तहत लगे शिविर, किसानों को कलेक्टर ने बांटे स्वामित्व कार्ड, कई राजस्व सेवाएं अब गांवों के दरवाजे पर

कलेक्टर ने दिए कई निर्देश: उन्होंने कोटवारों को निर्देशित किया कि वे हर गांव में मुनादी कर लोगों को शिविर की जानकारी दें ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित न रहे. ग्रामीणों की मांग पर कलेक्टर ने झोंका पंचायत के जर्जर आंगनबाड़ी भवन के स्थान पर नया भवन निर्माण का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए. साथ ही तालाब गहरीकरण कार्य के लिए भी स्वीकृति प्रस्ताव भेजने के निर्देश भी दिए हैं.

शिविर में मिला राजस्व सेवाओं का लाभ: निरीक्षण के दौरान कलेक्टर दीपक सोनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविर में जरूरी राजस्व सेवाओं का तत्काल निराकरण किया जाए. ग्रामीणों के बी-1 पठन, फौती-नामांतरण, बंटवारा, आय, जाति और निवास जैसे प्रमाणपत्र शिविर के जरिए जल्द मिले.

बलौदाबाजार: राजस्व संबंधी समस्याओं का मौके पर ही समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में राजस्व पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है. इस अभियान की शुरुआत 6 नवंबर से हुई है, जो 24 नवंबर तक चलेगा. इसी कड़ी में कलेक्टर दीपक सोनी ने शुक्रवार को तहसील बलौदाबाजार के ग्राम पंचायत झोंका में आयोजित राजस्व शिविर का निरीक्षण किया. कलेक्टर ने स्वयं ही ग्रामीणों से शिविर का अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील की और मौके पर ही स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीणों को स्वामित्व कार्ड बांटे.

किसानों को कलेक्टर ने बांटे स्वामित्व कार्ड (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कलेक्टर बोले, राजस्व विभाग की सेवाएं अब फील्ड पर उपलब्ध: बलौदाबाजार कलेक्टर दीपक सोनी ने कहा कि जिले में राजस्व पखवाड़ा शिविर इस उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है कि आम लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. हमारी कोशिश है कि राजस्व विभाग की सेवाएं फील्ड पर जाकर लोगों तक पहुंचे. इसलिए 6 से 24 नवंबर तक जिले में कुल 84 जगह राजस्व शिविर लगाए जा रहे हैं. हर क्लस्टर में 8 से 10 पंचायतों को जोड़ा गया है, जबकि नगरीय क्षेत्र के लिए अलग क्लस्टर बनाया गया है.

राज्योत्सव के दौरान जिले में 18 हजार से अधिक स्वामित्व अधिकार अभिलेख का वितरण शुरू किया गया था, जिसे अब शिविरों के माध्यम से आगे बढ़ाया जा रहा है.- दीपक सोनी, कलेक्टर

किसानों के लिए राहत: कलेक्टर ने बताया कि यदि किसी किसान का धान खरीदी पंजीयन छूट गया है, तो उसे भी अब शिविर में ही पूरा किया जा सकता है. अगर किसी किसान को भूमि का खसरा, रकबा या किसान किताब चाहिए तो वह भी मौके पर उपलब्ध कराया जाएगा. हमारी प्राथमिकता है कि जितनी भी सेवाएं फील्ड पर दी जा सकती हैं, उन्हें यहीं उपलब्ध कराया जाए ताकि लोगों का समय बचे और विभागीय कार्यों में तेजी आए.

हम छोटे किसान हैं, रोजमर्रा का काम छोड़कर तहसील जाना मुश्किल होता था. आज कलेक्टर साहब खुद गांव आए, कार्ड दिया तो भरोसा बढ़ा है, पहली बार अपने नाम का स्वामित्व कार्ड मिला है. गांव में ही शिविर लगने से बड़ी राहत मिली है- ग्राम शुक्लाभाठा के किसान रामकुमार ध्रुव

मुझे आज उस जगह का कागज मिला, जहां हम आज रहते हैं. वो घर और जमीन उस समय की है जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था. यह हमारे पूर्वजों के समय की संपत्ति है, अब उसका कागज हमारे हाथ में आ गया है, यह योजना गांव के हर किसान के लिए बहुत बड़ी राहत है.- ग्राम झोंका के किसान रामप्रसाद ध्रुव

आंगनबाड़ी केंद्र का किया निरीक्षण: कलेक्टर दीपक सोनी ने पीडीएस भवन में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र का भी जायजा लिया. उन्होंने कार्यकर्ता से बच्चों की उपस्थिति, पोषण चार्ट और गतिविधियों की जानकारी ली.

आठ ग्राम पंचायतों को मिला शिविर का लाभ: राजस्व शिविर क्लस्टर झोंका में आयोजित किया गया, जिसमें 8 ग्राम पंचायतों, शुक्लाभाठा, खजूरी, लटुआ, ढाबाडीह, भरसेला और झोंका के ग्रामीण शामिल हुए.

शिविर के दौरान एसडीएम प्रकाश कोरी, तहसीलदार निवेश कोरेटी, सरपंच, सचिव, पटवारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे. राज्य शासन के निर्देश पर छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में 6 से 24 नवंबर तक राजस्व पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है.