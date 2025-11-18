ETV Bharat / state

बलौदाबाजार जिला को जल संचयन में राष्ट्रीय सम्मान, कलेक्टर दीपक सोनी ने लिया जल संचय जनभागीदारी पुरस्कार

जल संरक्षण के क्षेत्र में बलौदाबाजार-भाटापारा जिले ने बड़ी उपलब्धि दर्ज की है.

WATER CONSERVATION AWARD
जल संचयन में राष्ट्रीय सम्मान (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 18, 2025 at 5:01 PM IST

3 Min Read
बलौदाबाजार: जिले को जल संचय में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जल संचय जनभागीदारी पुरस्कार 1.0 से सम्मानित किया गया है. यह सम्मान समारोह नई दिल्ली के विज्ञान भवन के प्लेनरी हॉल में हुआ. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने यह सम्मान दिया.

कलेक्टर ने लिया पुरस्कार: कलेक्टर दीपक सोनी ने केंद्रीय मंत्री के हाथों एक करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि का चेक और प्रशस्ति पत्र ग्रहण किया. इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री वी सोमन्ना और राजभूषण चौधरी भी मौजूद रहे.

जल संचयन में राष्ट्रीय सम्मान (ETV Bharat)

30927 से अधिक जल संरचनाओं के निर्माण से मिली राष्ट्रीय पहचान: पूर्वी क्षेत्र के कैटेगरी-2 में बलौदाबाजार जिले का चयन जल संरक्षण के लिए किए गए बड़े अभियान के आधार पर किया गया. जिले ने जल संचय के लिए 30927 संरचनाओं का निर्माण पूरा किया था, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया.

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन और कलेक्टर दीपक सोनी की नेतृत्व क्षमता में जिले में जल संचय महाअभियान चलाया गया. इसमें सोखता गड्ढों का निर्माण, तालाबों की सफाई और अन्य संरचनाओं का विकास मुख्य रूप से शामिल था.

जिला पंचायत CEO दिव्या अग्रवाल ने बताया कि जल संचय जनभागीदारी अभियान के तहत 31 मई 2025 तक कुल 35793 जल संरक्षण संरचनाएं तैयार की गईं. इन संरचनाओं का निर्माण मनरेगा, कैंपा, CSR फंड, राज्य बजट और अन्य केंद्रीय मदों के तहत किया गया.

जल संरक्षण संरचनाएं

⦁ नवीन तालाब

⦁ सामुदायिक डबरी

⦁ निजी डबरी

⦁ परकोलेशन टैंक

⦁ कुएं

⦁ रिचार्ज पीट

⦁ गली प्लग

⦁ चेकडैम

⦁ सोकपीट

⦁ अमृत सरोवर

⦁ एनीकट

⦁ स्टॉपडैम

⦁ व्यपवर्तन संरचनाएं

⦁ नहर का जीर्णोद्धार

⦁ स्टेग्रेडेड कंटूर ट्रेंच

⦁ गेबियन स्ट्रक्चर

कलेक्टर को बधाई: जल संचयन अभियान में जिले की इस उपलब्धि पर जिला पंचायत CEO दिव्या अग्रवाल ने ETV भारत से बात करते हुए कहा कि यह सम्मान पूरे जिले की टीमवर्क और जनभागीदारी का परिणाम है. उन्होंने कहा कि कलेक्टर दीपक सोनी के नेतृत्व में पंचायत विभाग, मनरेगा टीम, ग्रामीण समुदाय और सभी विभागों ने लगातार मेहनत की, जिसके चलते बलौदाबाजार जिला राष्ट्रीय स्तर पर चयनित हुआ.

यह सम्मान हमारे लिए गर्व की बात है. कलेक्टर दीपक सोनी ने जिस तरह इस अभियान को प्राथमिकता दी और हर संरचना को समय पर पूरा करवाया, उसकी वजह से जिले ने यह उपलब्धि हासिल की है. आने वाले समय में हम जल संरक्षण के और बड़े लक्ष्य लेकर काम करेंगे-दिव्या अग्रवाल,CEO,जिला पंचायत

ग्रामीणों की भागीदारी: जिला पंचायत सीईओ दिव्या अग्रवाल ने बताया कि ग्रामीणों की भागीदारी इस अभियान की सबसे बड़ी ताकत रही. पंचायत स्तर पर लगातार मॉनिटरिंग की गई और हर ब्लॉक में संरचनाओं का काम तय समय पर पूरा कराया गया.

