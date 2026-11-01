बलौदाबाजार के रामसागर तालाब का बुरा हाल, घरों के टॉयलेट का गंदा पानी पहुंच रहा, अवैध कब्जे का भी आरोप
नहर के साथ नालियों का दूषित पानी तालाब में पहुंचा, तेज बहाव से मोहल्लों की गलियों और घरों में घुसा पानी
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 1, 2026 at 1:21 PM IST
बलौदाबाजार: शहर के ऐतिहासिक रामसागर तालाब को भरने के लिए छोड़ा गया पानी अब स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गया है. जिस नहर के माध्यम से सिंचाई विभाग का पानी तालाब तक पहुंचाया जा रहा है, वह कई स्थानों पर घरों से निकलने वाले गंदे पानी और टॉयलेट के अपशिष्ट की निकासी का माध्यम बन चुकी है. नतीजा यह है कि सिंचाई विभाग की नहर का पानी घरों से निकलने वाले गंदे पानी के साथ मिलकर रामसागर तालाब तक पहुंच रहा है. इससे तालाब के पानी की स्वच्छता और संक्रमण फैलने की आशंका को लेकर लोगों की चिंता बढ़ गई है.
मोहल्ले की सड़कों और गलियों तक पहुंचा पानी
मामला केवल तालाब में गंदा पानी पहुंचने तक सीमित नहीं है. स्थानीय लोगों के अनुसार, नहर में तेज बहाव के कारण गंदा पानी मोहल्लों की सड़कों और गलियों में फैल गया. कुछ घरों में भी पानी घुसने की स्थिति बन गई, जिससे रहवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ा. लोगों का आरोप है कि नहर के आसपास अतिक्रमण और अव्यवस्थित निर्माण के कारण पानी के बहाव का रास्ता प्रभावित हुआ है. कई लोगों ने नहर के ऊपर और किनारे कब्जा कर पक्के मकान बना लिए हैं. इनमें रसूखदार लोगों और जनप्रतिनिधियों से जुड़े मकानों के होने की बात भी स्थानीय स्तर पर कही जा रही है.
नहर पर कब्जा, पानी का रास्ता हुआ प्रभावित
शहर की नहरों और नालियों पर अतिक्रमण का मुद्दा भी इस समस्या के केंद्र में है. नहर के किनारे और ऊपर कई जगहों पर पक्के निर्माण कर लिए गए हैं. कुछ स्थानों पर नहर का प्राकृतिक रास्ता संकरा हो गया है, जबकि कई जगह पानी के बहाव में बाधा आ रही है.
रात में अचानक मोहल्ले में घुसा गंदा पानी
स्थानीय रहवासियों ने बताया कि नहर में गंदे पानी की समस्या काफी पुरानी है. उन्होंने कई बार नगरपालिका अध्यक्ष, संबंधित पार्षद और प्रशासनिक अधिकारियों को इसकी जानकारी दी, लेकिन स्थायी समाधान नहीं हुआ. मोहल्ले के लोगों के अनुसार, हाल ही में रात के समय अचानक नहर में पानी का बहाव तेज हो गया. इसके बाद गंदा पानी मोहल्ले की सड़कों और गलियों में फैल गया तथा कुछ घरों के भीतर तक पहुंच गया. इससे लोगों को रात में ही परेशानी का सामना करना पड़ा.
रहवासियों का कहना है कि समस्या सामने आने के बाद पार्षद को सूचना दी गई. इसके बाद जेसीबी मशीन लेकर मौके पर पहुंचने की कार्रवाई की गई, लेकिन लोगों का मानना है कि केवल जेसीबी से अस्थायी सफाई या रास्ता खोलने से समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा.
सिंचाई विभाग ने नगरपालिका को पहले भी लिखा पत्र
इस मामले में सिंचाई विभाग के कार्यपालन अभियंता वी.के. सिरमौर से चर्चा की गई. उन्होंने बताया कि नगरपालिका की मांग पर रामसागर तालाब को भरने के लिए नहर में पानी छोड़ा गया है. नगर पालिका को अतिक्रमण को लेकर पत्र भी लिखा गया है. उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि नहर में लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर घरों का गंदा पानी छोड़ा जा रहा है, जो उचित नहीं है.
सिंचाई विभाग की ओर से नगरपालिका को कई बार पत्र लिखा जा चुका है. नहर में घरेलू गंदे पानी की निकासी और अतिक्रमण की समस्या का समाधान संबंधित स्तर पर किया जाना आवश्यक है.- वी.के. सिरमौर, ईई
सिंचाई विभाग के इस बयान के बाद सवाल नगरपालिका प्रशासन की भूमिका पर भी उठ रहे हैं. रामसागर तालाब में घरेलू गंदा पानी पहुंचने की शिकायत के बाद जल की गुणवत्ता को लेकर भी चिंता बढ़ गई है. टॉयलेट और घरेलू अपशिष्ट का पानी तालाब तक पहुंचने से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम पैदा हो सकते हैं.
बलौदाबाजार शहर में नहर का गंदे पानी की नाली में तब्दील होना, उस पर अतिक्रमण और उसी पानी का रामसागर तालाब तक पहुंचना कई विभागों की जिम्मेदारी से जुड़ा मामला है.