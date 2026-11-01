ETV Bharat / state

बलौदाबाजार के रामसागर तालाब का बुरा हाल, घरों के टॉयलेट का गंदा पानी पहुंच रहा, अवैध कब्जे का भी आरोप

बलौदाबाजार के रामसागर तालाब का बुरा हाल ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बलौदाबाजार: शहर के ऐतिहासिक रामसागर तालाब को भरने के लिए छोड़ा गया पानी अब स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गया है. जिस नहर के माध्यम से सिंचाई विभाग का पानी तालाब तक पहुंचाया जा रहा है, वह कई स्थानों पर घरों से निकलने वाले गंदे पानी और टॉयलेट के अपशिष्ट की निकासी का माध्यम बन चुकी है. नतीजा यह है कि सिंचाई विभाग की नहर का पानी घरों से निकलने वाले गंदे पानी के साथ मिलकर रामसागर तालाब तक पहुंच रहा है. इससे तालाब के पानी की स्वच्छता और संक्रमण फैलने की आशंका को लेकर लोगों की चिंता बढ़ गई है.

घरों के टॉयलेट का गंदा पानी पहुंच रहा, अवैध कब्जे का भी आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH) मोहल्ले की सड़कों और गलियों तक पहुंचा पानी मामला केवल तालाब में गंदा पानी पहुंचने तक सीमित नहीं है. स्थानीय लोगों के अनुसार, नहर में तेज बहाव के कारण गंदा पानी मोहल्लों की सड़कों और गलियों में फैल गया. कुछ घरों में भी पानी घुसने की स्थिति बन गई, जिससे रहवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ा. लोगों का आरोप है कि नहर के आसपास अतिक्रमण और अव्यवस्थित निर्माण के कारण पानी के बहाव का रास्ता प्रभावित हुआ है. कई लोगों ने नहर के ऊपर और किनारे कब्जा कर पक्के मकान बना लिए हैं. इनमें रसूखदार लोगों और जनप्रतिनिधियों से जुड़े मकानों के होने की बात भी स्थानीय स्तर पर कही जा रही है.