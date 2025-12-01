ETV Bharat / state

न डॉक्टर-न नर्स, फिर भी चल रहा था, बलौदाबाजार में संस्कार हॉस्पिटल सील

शिकायत की पुष्टि होते ही प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की और संस्कार हॉस्पिटल कटगी पर ताला लगा दिया.

बलौदाबाजार में संस्कार हॉस्पिटल सील
December 1, 2025

बलौदाबाजार: जिले के कसडोल विकासखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर एक गंभीर मामला सामने आया है. ग्राम कटगी में संचालित संस्कार हॉस्पिटल को जिला प्रशासन ने अचानक जांच के बाद सील कर दिया. अस्पताल के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थीं. कहा जा रहा था कि यहां बिना डॉक्टर और बिना प्रशिक्षित स्टाफ के इलाज किया जा रहा है.

न डॉक्टर-न नर्स, फिर भी चल रहा था, बलौदाबाजार में संस्कार हॉस्पिटल सील (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कलेक्टर दीपक सोनी ने शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जांच का आदेश दिया, जिसके बाद एसडीएम रामरतन दुबे की अगुवाई में टीम रविवार को अस्पताल पहुंची. टीम में एसडीएम के साथ तहसीलदार कसडोल और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी शामिल थे. जांच के दौरान अस्पताल की व्यवस्था पूरी तरह नियमों के खिलाफ पाई गई. जिसके बाद अस्पताल को बंद करने की कार्रवाई की गई.

कई बार मरीजों की हालत खराब हो गई. हमने कई बार शिकायत की, लेकिन गंभीर कार्रवाई अब जाकर हुई.- शिकायतकर्ता

बिना डॉक्टर-बिना नर्स इलाज: सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात यह थी कि अस्पताल में कोई रजिस्टर्ड डॉक्टर मौजूद नहीं था. न ही यहां किसी विशेषज्ञ चिकित्सक की नियुक्ति थी. प्रसूति सेवाओं, सामान्य इलाज और आपात स्थिति में मेडिकल स्टाफ की जरूरत होती है, वह भी अस्पताल में कहीं नजर नहीं आया. प्रसव भी बिना किसी विशेषज्ञ की मौजूदगी में कराया जा रहा था. नर्सिंग एक्ट और हेल्थ डिपार्टमेंट के नियमों के मुताबिक ऐसी कोई भी सेवा बिना रजिस्टर्ड डॉक्टर, प्रशिक्षित नर्स और तकनीकी स्टाफ के नहीं चलाई जा सकती.

बायो-वेस्ट प्रबंधन में खुली लापरवाही: जांच टीम ने अस्पताल के बायो-वेस्ट मैनेजमेंट को भी बेहद लापरवाह पाया. इस्तेमाल किए गए इंजेक्शन, पट्टियां, मेडिकल कचरा और डिस्पोजेबल सामग्री बिना किसी वैज्ञानिक प्रक्रिया के खुले में फेंकी जा रही थीं. यह संक्रमण फैलाने की सबसे बड़ी वजह बन सकती है.

कई मरीज हुए परेशान: जांच के दौरान शिकायतकर्ता ने भी टीम के सामने कई मामले रखे. कई बार गलत दवाओं या गलत प्रक्रियाओं के कारण मरीजों को परेशानी झेलने का भी दावा किया गया है. शिकायतों में यह भी कहा गया कि अस्पताल मरीजों से शुल्क तो लेता था लेकिन सुविधाएं बिल्कुल निम्न स्तर की थीं. कई रिकॉर्ड अधूरे, कई गलत और कई बिना हस्ताक्षर के पाए गए.

सील करने की कार्रवाई: एसडीएम ने तत्काल आदेश जारी कर अस्पताल के संचालन पर रोक लगाई. कमरे, वार्ड, ओटी और दवाइयों का स्टोर सब पर ताला लगाया गया और रिकॉर्ड जब्त कर लिया गया. SDM रामरतन दुबे ने कहा कि अस्पताल मरीजों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहा था. नियमों का पालन न करने का सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ सकता था.

निरीक्षण के दौरान अस्पताल में जो स्थिति मिली, वह बेहद खराब थी. नर्सिंग एक्ट का पालन नहीं किया जा रहा था. न कोई प्रशिक्षित स्टाफ था. ऐसी व्यवस्था में इलाज कराना मरीजों की जान जोखिम में डालना है.- रविशंकर अज़गल्ले, BMO कसडोल

कई शिकायतें पहले से आ रही थीं. जांच की गई और सभी शिकायतें सही निकलीं. अस्पताल सभी मानकों का उल्लंघन कर रहा था. इसीलिए तत्काल प्रभाव से इसे सील कर दिया गया है. आगे कार्रवाई भी की जाएगी.- रामरतन दुबे, SDM कसडोल

प्रशासन की आगे की कार्यवाही: स्वास्थ्य विभाग अब पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर कलेक्टर कार्यालय को सौंपेगा. दस्तावेजों और अन्य सामग्री की जांच के बाद अंतिम रिपोर्ट तय करेगी कि किन धाराओं के तहत केस दर्ज होगा.

  • नर्सिंग एक्ट का उल्लंघन: अस्पताल के पास नियमों के मुताबिक रजिस्टर्ड नर्सें होनी चाहिए थीं. लेकिन ऐसी कोई नर्स सूची में नहीं मिली.
  • रिकॉर्ड अधूरे: मरीजों की एंट्री, इलाज का विवरण, दवाइयों का वितरण—सभी का रिकॉर्ड अधूरा और असंगठित मिला.
  • उपकरण मानक के अनुरूप नहीं: अस्पताल में मौजूद उपकरण या तो काम नहीं कर रहे थे या जरूरी प्रक्रियाओं के लिए पर्याप्त नहीं थे.
  • साफ-सफाई की स्थिति खराब: वार्ड और ओपीडी में बायो-वेस्ट का सही निपटान नहीं था. सुरक्षा मानक लागू नहीं थे.
  • बिना अनुमति संचालन: अस्पताल से संबंधित कई लाइसेंस और दस्तावेज या तो उपलब्ध नहीं थे या उनकी अवधि समाप्त हो चुकी थी.
