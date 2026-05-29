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बलौदाबाजार पुलिस को बड़ी सफलता, साइबर ठगी की रकम मिली वापस, पीड़िता को मिली खुशियां

ऑनलाइन ठगी की शिकार हुई महिला को 5 महीने राहत मिली है. उसे साइबर ठगी की रकम वापस मिली है.

Balodabazar Police Achieve Success in Cyber ​​Fraud Case
साइबर फ्रॉड केस में बलौदाबाजार पुलिस को सफलता (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 29, 2026 at 5:25 PM IST

5 Min Read
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बलौदाबाजार: ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर ठगी के मामले में पीड़ित को रकम वापस मिलना आज के युग में नामुमकिन सा लगता है. ऐसे में बलौदाबाजार पुलिस ने पीड़िता को उसके पैसे वापस कराने में अहम भूमिका निभाई है. यह सब तुरंत कार्रवाई का नतीजा है जिससे पीड़िता को इंसाफ मिल सकता है. पीड़िता को कुल 1 लाख रुपये की राशि वापस मिली है.

क्या है पूरा केस समझिए ?

मामला सिसदेवरी गांव का है। यहां रहने वाली लता बाई फेकर ऑनलाइन साइबर ठगी का शिकार हो गई थी. बताया गया कि ठगों ने किसी ऑनलाइन माध्यम से उन्हें अपने झांसे में लिया और देखते ही देखते उनके खाते से 1 लाख रुपए निकाल लिए. घटना के बाद महिला और उसका परिवार गहरे सदमे में था. ग्रामीण परिवेश से जुड़ी महिला के लिए इतनी बड़ी रकम का नुकसान बेहद चिंता का विषय बन गया.

समय पर शिकायत से मजबूत हुआ केस

ठगी का एहसास होते ही लता बाई फेकर ने देर नहीं की और 26 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल में शिकायत दर्ज करा दी. यही कदम आगे चलकर उनके लिए सबसे बड़ा सहारा साबित हुआ. जानकार का मानना है कि साइबर ठगी के मामलों में शुरुआती कुछ घंटे बेहद महत्वपूर्ण होते हैं. जितनी जल्दी शिकायत दर्ज होती है, उतनी ही ज्यादा संभावना रहती है कि रकम को होल्ड कराया जा सके.

पुलिस ने तुरंत शुरू की कार्रवाई

शिकायत मिलते ही बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया. पुलिस ने संबंधित बैंक और साइबर एजेंसियों के साथ तत्काल समन्वय स्थापित किया. तकनीकी स्तर पर ट्रांजैक्शन को ट्रैक किया गया और रकम को आगे ट्रांसफर होने से रोकने की कोशिश शुरू की गई. पुलिस की सक्रियता से राशि को होल्ड कराया गया.

5 महीने बाद खाते में लौटी रकम

आवश्यक कानूनी और बैंकिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद 29 मई 2026 को थाना पलारी में महिला को उसकी 1 लाख रुपए की राशि वापस दिलाई गई. जब महिला को पता चला कि उसकी पूरी रकम वापस मिल गई है, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा. उसने पुलिस अधिकारियों का आभार जताते हुए कहा कि उसे उम्मीद नहीं थी कि खोई हुई रकम वापस मिल पाएगी, लेकिन पुलिस की मेहनत और तत्परता से यह संभव हो सका.

साइबर अपराध के खिलाफ पुलिस की सक्रियता

पिछले कुछ वर्षों में साइबर ठगी के मामले तेजी से बढ़े हैं. फर्जी कॉल, लिंक, केवाईसी अपडेट, बैंक अकाउंट ब्लॉक होने का डर, लॉटरी और निवेश जैसे झांसे देकर ठग लोगों को निशाना बना रहे हैं. ऐसे समय में पुलिस की यह कार्रवाई आम लोगों के लिए एक सकारात्मक संदेश मानी जा रही है कि समय रहते शिकायत की जाए तो रकम वापस मिलने की संभावना रहती है.

साइबर फ्रॉड में तुरंत करें शिकायत

बलौदाबाजार भाटापारा पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की साइबर ठगी होने पर तुरंत शिकायत करें. ASP अभिषेक सिंह ने लोगों को साइबर टिप्स दिए हैं. उन्होंने लोगों से कई अहम बातें शेयर की है.

  • किसी अनजान लिंक पर क्लिक न करें
  • ओटीपी, बैंक डिटेल या पासवर्ड साझा न करें
  • फर्जी कॉल और मैसेज से सावधान रहें
  • साइबर अपराध होने पर तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें
  • राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल में शिकायत दर्ज करें

ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रही साइबर ठगी की घटनाएं

अब साइबर ठग शहरों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों को भी निशाना बना रहे हैं. कम डिजिटल जागरूकता और तकनीकी जानकारी की कमी के कारण गांवों में लोग आसानी से ठगी का शिकार हो जाते हैं. इसी वजह से पुलिस लगातार लोगों को जागरूक करने पर जोर दे रही है.

साइबर फ्रॉड, गोल्डन टाइम में करें शिकायत

साइबर एक्सपर्ट बताते हैं कि ऑनलाइन ठगी के बाद शुरुआती समय सबसे अहम होता है. यदि पीड़ित तुरंत शिकायत करता है तो, ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना आसान होता है, बैंक खातों को फ्रीज कराया जा सकता है, रकम को आगे ट्रांसफर होने से रोका जा सकता है.यही वजह है कि पुलिस बार-बार तत्काल शिकायत करने की सलाह देती है.

इस पूरे मामले में पुलिस की त्वरित कार्रवाई की चर्चा अब जिलेभर में हो रही है. लोगों का कहना है कि अक्सर साइबर ठगी के मामलों में लोग अपनी रकम वापस मिलने की उम्मीद छोड़ देते हैं. लेकिन इस मामले ने यह भरोसा मजबूत किया है कि सही समय पर शिकायत और सक्रिय पुलिसिंग से राहत मिल सकती है.

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CYBER FRAUD CASE IN BALODABAZAR
BHATAPARA VICTIM GOT MONEY
ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर ठगी
छत्तीसगढ़ में साइबर क्राइम
BALODABAZAR POLICE

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