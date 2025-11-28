ETV Bharat / state

बलौदाबाजार में चोरी और लूटपाट करने वाले गैंग का खुलासा, 6 आरोपी गिरफ्तार

बलौदाबाजार में क्राइम का ग्राफ बढ़ा, 6 लूट केस का पुलिस ने किया खुलासा

Crime in Balodabazar
बलौदाबाजार में क्राइम (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 28, 2025 at 11:03 PM IST

5 Min Read
बलौदाबाजार: जिले के हथबंद क्षेत्र में पिछले कुछ हफ्तों से लगातार हो रही चोरी और लूट की घटनाओं ने स्थानीय लोगों को परेशान कर रखा था. रात होते ही गांव के कई हिस्सों में दहशत का माहौल रहता था. दुकानों में सेंधमारी, सूने मकानों से सामान चोरी और अचानक रास्ता रोककर मारपीट व लूट जैसी घटनाओं की शिकायतें पुलिस तक पहुंची. उसके बाद थाना हथबंद और साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई ने इस केस में कार्रवाई की है.

लूट और चोरी के 6 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने इलाके में चोरी और लूट की कुल छह घटनाओं को अंजाम देने वाले छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस जांच में सामने आया कि यह एक संगठित गिरोह था, जो प्रोफेशनल चोरों की तरह रेकी करता था और मौका मिलते ही वारदात को अंजाम देता था. पुलिस ने आरोपियों से लगभग एक लाख रुपये का चोरी का सामान भी बरामद किया है, जिसमें गैस सिलेंडर, मोटर पंप, वायर और अन्य सामान शामिल हैं. इसके अलावा एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई जिसे वारदात में उपयोग किया गया था.

बलौदाबाजार में चोर गैंग पर एक्शन (ETV BHARAT)

गिरफ्तार किए गए ज्यादातर आरोपी 15 से 25 साल की उम्र के हैं, जो नशे की लत के चलते जल्दी पैसे कमाने के लिए चोरी और लूट में शामिल हो गए थे. पुलिस अब इन युवाओं के नेटवर्क और उनके संपर्कों की जांच कर रही है- तुलसी लेकाम, डीएसपी, बलौदाबाजार

लूट की वारदात से पकड़ में आए आरोपी

सारी कार्रवाई की शुरुआत 24 नवंबर 2025 को हुई, जब कपड़ा व्यापारी सुरेश कुमार बिधानी ने थाना हथबंद में रिपोर्ट दर्ज कराई. वह हथबंद में कपड़े की दुकान लगाते हैं. उस रात लगभग साढ़े सात बजे, जब वह दुकान बंद कर लौट रहे थे, तभी आंगनबाड़ी केंद्र के पास, गायत्री मंदिर के बगल में कुछ युवकों ने उनका रास्ता रोक लिया.

आरोपियों ने व्यापारी के साथ मारपीट की और उनकी जेब में रखे 7000 रुपये लूट लिए. व्यापारी ने शोर मचाया, लेकिन आरोपी बाइक से फरार हो गए. इस घटना को पुलिस ने गंभीरता से लिया और तुरंत धारा 126(2) और 309(2) BNS के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की.

सीसीटीवी से मिला सुराग

एसपी भावना गुप्ता के निर्देश पर मौके पर टीम पहुंची. सबसे पहले आसपास के CCTV फुटेज खंगाले गए उसके बाद क्षेत्र में रहने वाले लोगों से पूछताछ की गई. पुलिस को एक मोटरसाइकिल संदिग्ध लगी, जिसे पिछली घटनाओं में भी देखा गया था।. थोड़ी ही देर में पुलिस ने एक युवक की पहचान कर ली. यह युवक अक्सर हथबंद क्षेत्र में रात के समय संदिग्ध तरीके से बाइक चलाते देखा जाता था. पुलिस ने उसे हिरासत में लिया. पुलिस ने युवक शेरू से पूछताछ की तो सारा मामला खुल गया.

पुलिस को कार्रवाई में मिली सफलता

शुरुआत में आरोपी ने बात छिपाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की. आखिरकार उसने लूट की घटना में शामिल होने की बात कबूल कर ली।. यहीं से कहानी पलट गई. पूछताछ में शेरू ने बताया कि वह अकेले नहीं था. उसके साथ पांच और साथी थे, जो हथबंद क्षेत्र में लगातार चोरी करते आ रहे थे. उनकी कार्यशैली एक प्रोफेशनल चोर गिरोह जैसी थी.

आरोपी पहले गांव में सूने मकान और दुकानों की रेकी करते थे. आसपास कोई न हो तो रात के समय चोरी की वारदात को अंजाम देते थे. चोरी के तुरंत बाद अलग-अलग दिशाओं में आरोपी भाग जाते थे. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए शेरू के बताए स्थानों पर दबिश दी और उसके पांच साथियों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपियों से जो सामान बरामद किया है उनकी कुल कीमत 1 लाख रुपये है.

गिरफ्तार आरोपियों के नाम

  • प्रेम संवरा उर्फ फेरू संवरा, (21 वर्ष), निवासी संवरा मोहल्ला
  • कार्तिक उर्फ बोताडी संवरा, (19 वर्ष), निवासी संवरा मोहल्ला
  • अशोक संवरा, (29 वर्ष), निवासी संवरा मोहल्ला
  • सूरज पाल, (21 वर्ष), निवासी गडरिया पारा
  • दीपक कुमार निषाद, (34 वर्ष), निवासी ग्राम हथबंद
  • महेतरू सेन, (58 वर्ष), निवासी निषाद पारा

DSP तुलसी लेकाम ने ईटीवी भारत को बताया कि इनमें से कई युवक नशे के आदी थे और उसी के लिए पैसे जुटाने को लेकर चोरी करते थे. पुलिस को शक है कि गिरोह में कुछ और लोग भी जुड़े हो सकते हैं.

हमने लूट की घटना के बाद तुरंत टीम बनाई CCTV और मानव सूचना दोनों को मिलाकर हम एक आरोपी तक पहुंचे. उससे पूछताछ में पूरे गिरोह का पर्दाफाश हुआ. इनमें ज्यादातर युवा हैं, जो गलत संगत और नशे की वजह से अपराध में चले गए. आगे भी ऐसी गतिविधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी- तुलसी लेकाम, डीएसपी, बलौदाबाजार

डीएसपी तुलसी लेकाम ने लोगों से अपील की है कि रात में सूने घर छोड़ने से पहले ताला और सुरक्षा बढ़ाएं.दुकानें बंद करते समय आसपास के सदिग्ध लोगों पर नजर रखें. गांव में देखी गई किसी भी संदिग्ध गतिविधि की पुलिस को तुरंत सूचना दें

