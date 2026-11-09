बलौदाबाजार में गांजा तस्करी के वर्चस्व में खूनी बदला, AI से पुलिस ने सुलझाई अंधे कत्ल की गुत्थी, 5 आरोपी गिरफ्तार
बलौदाबाजार पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर केस को सुलझा दिया है. 1000 सीसीटीवी खंगालने के बाद पुलिस को सफलता मिली. चंद्रकांत वर्मा की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 9, 2026 at 7:55 PM IST
बलौदाबाजार: बया चौकी क्षेत्र के जंगल में मिले अज्ञात युवक के निर्वस्त्र शव की गुत्थी पुलिस ने सुलझाने का दावा किया है. पुलिस के मुताबिक, यह हत्या अचानक हुए विवाद का नतीजा नहीं, बल्कि गांजा तस्करी के अवैध कारोबार में वर्चस्व की लड़ाई और पुरानी रंजिश से जुड़ी सुनियोजित साजिश थी. अपने बेटे शिवा की हत्या का बदला लेने के लिए अमरजीत सिंह सोनी ने कथित तौर पर करन डोंगरे उर्फ KP की हत्या की योजना बनाई. उसने अन्य आरोपियों को सुपारी अथवा निर्देश देकर वारदात को अंजाम दिलाया.
करन डोंगरे हत्या केस में 5 आरोपी गिरफ्तार
इस सनसनीखेज हत्याकांड में पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि दो विधि से संघर्षरत बालकों को भी निरुद्ध किया गया है. वारदात में इस्तेमाल चाकू, वैगनआर और KIA कार के साथ एक स्कूटी जब्त की गई है. पुलिस का कहना है कि इस अंधे कत्ल की जांच में 1000 से अधिक CCTV कैमरों के फुटेज खंगाले गए. AI तकनीक, डिजिटल साक्ष्य, टोल प्लाजा के कैमरों और अंतरजिला पुलिस समन्वय के जरिए आरोपियों तक पहुंच बनाई गई.
31 अक्टूबर को जंगल में मिला था निर्वस्त्र शव
मामले की शुरुआत 31 अक्टूबर 2026 को हुई. पुलिस को बया के जंगल में एक अज्ञात युवक का शव मिला. युवक की उम्र करीब 20 से 25 वर्ष आंकी गई थी. शव पूरी तरह नग्न अवस्था में था और सीने सहित शरीर पर धारदार हथियार से किए गए गहरे घाव थे. मृतक के सीने पर अंग्रेजी अक्षरों में 'KP' और हाथों पर टैटू बने हुए थे.
शव की नहीं हो पा रही थी पहचान
शव की हालत और शरीर पर मिले घावों को देखते हुए प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हुआ. मृतक की पहचान तत्काल नहीं हो पाई. वह न तो घटनास्थल के आसपास का निवासी था और न ही उसके क्षेत्र से पूर्व संबंध की जानकारी सामने आई थी. यही वजह थी कि पुलिस के सामने सबसे पहली चुनौती मृतक की पहचान और दूसरी चुनौती हत्या के पीछे की वजह तथा आरोपियों तक पहुंचना था.
पुलिस चौकी बया में अपराध क्रमांक 101/2026 के तहत केस दर्ज किया गया. भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1), 238(क), 61(2), 249 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के अंतर्गत भी केस रजिस्टर्ड हुआ. पुलिस अधीक्षक गौरव राय के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खोमन सिन्हा ने इस केस का मार्दर्शन किया. उसके बाद उप पुलिस अधीक्षक (कैंप कसडोल) कौशल किशोर वासनिक के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई.
बेटे की हत्या का बदला लेने की साजिश
पुलिस की जांच में जो कहानी सामने आई, उसने इस हत्याकांड को और गंभीर बना दिया. पुलिस के अनुसार, मृतक करन डोंगरे उर्फ KP और आरोपी अवैध गांजा कारोबार से जुड़े हुए थे. इस कारोबार में वर्चस्व को लेकर उनके बीच पुराना विवाद चल रहा था. इसी दौरान अक्टूबर 2026 में आरोपी अमरजीत सिंह सोनी के बेटे शिवा की हत्या हो चुकी थी.
पुलिस का दावा है कि अमरजीत सिंह सोनी अपने बेटे की हत्या का बदला लेना चाहता था. इसी प्रतिशोध में उसने करन डोंगरे की हत्या की योजना बनाई और अन्य आरोपियों को सुपारी अथवा निर्देश देकर वारदात को अंजाम दिलवाया. हालांकि, पुलिस की ओर से जारी विज्ञप्ति में शिवा की हत्या के मामले का विस्तृत घटनाक्रम, उसमें दर्ज अपराध और उस प्रकरण की वर्तमान कानूनी स्थिति का विवरण नहीं दिया गया है. इस तरह पुलिस की जांच में हत्या के पीछे दो प्रमुख कारण सामने आए हैं. पहला, कथित अवैध गांजा कारोबार में वर्चस्व की लड़ाई और दूसरा, बेटे की हत्या का बदला लेने की मंशा. पुलिस के अनुसार, इसी रंजिश ने एक और युवक की जान ले ली.
काम दिलाने का झांसा देकर मर्डर
पुलिस के मुताबिक, आरोपियों में से एक की मृतक से पहले से जान-पहचान थी. इसी परिचय का फायदा उठाकर उसने करन डोंगरे को महासमुंद क्षेत्र में काम दिलाने का झांसा दिया. योजना के अनुसार आरोपियों ने मृतक को संबलपुर क्षेत्र से कार में बैठाया. दूसरी ओर, अन्य आरोपी दूसरे कार में सवार होकर आगे-पीछे चलते रहे. दोनों गाड़ियों के जरिए निगरानी और पायलेटिंग की जा रही थी.
पुलिस के अनुसार, दोनों वाहन पटेवा क्षेत्र में एकत्र हुए. इसके बाद मृतक को बलौदाबाजार जिले के बया चौकी क्षेत्र के सुनसान वनांचल में ले जाया गया. वहां उस पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए गए, जिससे उसकी मौत हो गई. वारदात के बाद आरोपियों ने मृतक की पहचान छिपाने और पुलिस को भ्रमित करने के उद्देश्य से उसके कपड़े उतारकर शव को नग्न अवस्था में जंगल में फेंक दिया. पुलिस का मानना है कि शव की पहचान छिपाने की यह कोशिश जांच को भटकाने की साजिश का हिस्सा थी.
पुलिस को गुमराह करने के लिए अलग-अलग रास्तों पर दौड़ाईं कारें
हत्या के बाद आरोपियों ने पुलिस को भ्रमित करने के लिए वाहनों की आवाजाही का अलग-अलग पैटर्न अपनाया. पुलिस के अनुसार, एक कार को रायपुर और नया रायपुर के अंदरूनी रास्तों पर घुमाया गया, जबकि दूसरी कार पटेवा से नेशनल हाईवे के रास्ते संबलपुर की ओर चली गई. जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल से लेकर पटेवा, नया रायपुर, सरायपाली और रायपुर-दुर्ग नेशनल हाईवे तक वाहनों की आवाजाही का पता लगाने की कोशिश की. टोल प्लाजा और विभिन्न स्थानों पर लगे CCTV कैमरों के फुटेज एकत्र किए गए. पुलिस का दावा है कि 1000 से अधिक कैमरों के फुटेज का विश्लेषण कर संदिग्ध वाहनों की पहचान और उनकी आवाजाही का क्रम स्थापित किया गया.
1000 CCTV कैमरे, AI तकनीक और फॉरेंसिक साक्ष्य से खुली परतें
इस हत्याकांड की जांच में पुलिस ने पारंपरिक विवेचना के साथ तकनीकी साक्ष्यों का भी इस्तेमाल किया. पुलिस की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, जांच में चार प्रमुख पहलुओं पर काम किया गया.
पहला, CCTV कैमरों की पड़ताल: घटनास्थल बया से लेकर पटेवा, नया रायपुर, सरायपाली, रायपुर-दुर्ग नेशनल हाईवे और टोल प्लाजा तक 1000 से अधिक CCTV कैमरों के फुटेज खंगाले गए. संदिग्ध वाहनों की आवाजाही, समय और रास्तों का मिलान किया गया.
दूसरा, AI तकनीक का इस्तेमाल: पुलिस ने संदिग्ध वाहनों की आवाजाही और उनके मूवमेंट पैटर्न का विश्लेषण करने के लिए AI टूल्स का उपयोग किया. इसके आधार पर KIA और वैगनआर कारों की पहचान स्थापित करने में मदद मिलने का दावा किया गया है.
तीसरा, घटनास्थल से फॉरेंसिक साक्ष्य: घटनास्थल पर मिले टायरों के निशानों का विश्लेषण किया गया. पुलिस के मुताबिक, इससे दो अलग-अलग चौपहिया वाहनों की मौजूदगी की पुष्टि हुई.
चौथा, मृतक की पहचान: डिजिटल फुटप्रिंट और अंतरजिला पुलिस समन्वय के आधार पर अज्ञात युवक की पहचान करन डोंगरे उर्फ KP, उम्र 20 वर्ष, के रूप में की गई. इस तकनीकी जांच ने पुलिस को उन वाहनों तक पहुंचाया, जिनका इस्तेमाल वारदात में किया गया था. इसके बाद आरोपियों की तलाश रायपुर और दुर्ग तक पहुंची.
कार के मूवमेंट से मिला पहला सुराग, दुर्ग में दबिश देकर पकड़े आरोपी
पुलिस के अनुसार कार की आवाजाही के आधार पर सबसे पहले एक आरोपी तक पहुंच बनाई गई. उससे पूछताछ के बाद बाकी आरोपियों के दुर्ग शहर के एक इलाके में छिपे होने की जानकारी मिली. इसके बाद बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस की टीम ने दुर्ग में कैंप किया और जिला दुर्ग पुलिस के सहयोग से घेराबंदी कर आरोपियों को गिरफ्तार किया. इस कार्रवाई में अंतरजिला पुलिस समन्वय महत्वपूर्ण रहा. एक जिले के जंगल में मिली अज्ञात लाश की जांच के तार संबलपुर, पटेवा, रायपुर और दुर्ग तक पहुंचे. पुलिस ने अलग-अलग स्थानों पर मिली तकनीकी जानकारी और आरोपियों से पूछताछ के आधार पर पूरी साजिश का खुलासा करने का दावा किया है.
गिरफ्तार आरोपियों के नाम
- मोहम्मद अनस असरफी, निवासी रायपुर
- सैय्यद अल्ताफ अली उर्फ फरजान, निवासी रायपुर
- राज यादव उर्फ सांई,निवासी दुर्ग
- राहुल दास मानिकपुरी, निवासी दुर्ग
- अमरजीत सिंह सोनी, निवासी दुर्ग
इसके अलावा विधि से संघर्षरत दो बालकों को भी पुलिस ने पकड़ा है.
चाकू, दो कारें और स्कूटी जब्त
पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल किए गए सामान को भी जब्त किया है. इसमें एक धारदार चाकू, दो कार और एक स्कूटी शामिल है. पुलिस के अनुसार, इन वाहनों का इस्तेमाल मृतक को ले जाने, निगरानी और वारदात के बाद आवाजाही में किया गया था. गिरफ्तार पांच आरोपियों को न्यायालय के समक्ष और दोनों विधि से संघर्षरत बालकों को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.
गांजा तस्करी के नेटवर्क पर भी उठे सवाल
इस मामले में पुलिस की जांच ने एक और गंभीर सवाल खड़ा किया है. यदि आरोपियों और मृतक के बीच गांजा तस्करी के अवैध कारोबार को लेकर वर्चस्व की लड़ाई थी, तो इस कथित नेटवर्क का विस्तार कितना बड़ा है? क्या यह नेटवर्क केवल रायपुर और दुर्ग तक सीमित था या महासमुंद और दूसरे जिलों तक भी इसकी गतिविधियां फैली हुई थीं? क्या आरोपियों के खिलाफ पहले से दर्ज मादक पदार्थ तस्करी के मामलों में भी पुलिस आगे की जांच करेगी?. पुलिस की विज्ञप्ति में बताया गया है कि गिरफ्तार आरोपियों के विरुद्ध पहले से हत्या और मादक पदार्थ तस्करी जैसे गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं. हालांकि, किन आरोपियों के विरुद्ध कौन-कौन से मामले दर्ज हैं और उन मामलों की वर्तमान स्थिति क्या है, इसका विस्तृत विवरण जारी नहीं किया गया है.