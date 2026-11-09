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बलौदाबाजार में गांजा तस्करी के वर्चस्व में खूनी बदला, AI से पुलिस ने सुलझाई अंधे कत्ल की गुत्थी, 5 आरोपी गिरफ्तार

बलौदाबाजार मर्डर केस ( ETV BHARAT )

बलौदाबाजार: बया चौकी क्षेत्र के जंगल में मिले अज्ञात युवक के निर्वस्त्र शव की गुत्थी पुलिस ने सुलझाने का दावा किया है. पुलिस के मुताबिक, यह हत्या अचानक हुए विवाद का नतीजा नहीं, बल्कि गांजा तस्करी के अवैध कारोबार में वर्चस्व की लड़ाई और पुरानी रंजिश से जुड़ी सुनियोजित साजिश थी. अपने बेटे शिवा की हत्या का बदला लेने के लिए अमरजीत सिंह सोनी ने कथित तौर पर करन डोंगरे उर्फ KP की हत्या की योजना बनाई. उसने अन्य आरोपियों को सुपारी अथवा निर्देश देकर वारदात को अंजाम दिलाया.

करन डोंगरे हत्या केस में 5 आरोपी गिरफ्तार