ETV Bharat / state

बलौदाबाजार पुलिस का समाधान सेल से क्राइम पर लगाम, चाकू के साथ घूम रहे आरोपी और शराब कोचियों की धरपकड़

समाधान सेल हेल्पलाइन के जरिए आम लोग आसानी से अपनी शिकायत दर्ज करा रहे हैं. जिससे पुलिस भी तुरंत कार्रवाई कर पा रही है.

BALODABAZAR POLICE
बलौदाबाजार पुलिस (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 1, 2026 at 7:18 AM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

बलौदाबाजार: जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई “समाधान सेल” योजना अब अपराध नियंत्रण का एक प्रभावी माध्यम बनती जा रही है.

पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के निर्देशन में संचालित इस हेल्पलाइन के जरिए न केवल आम लोगों की शिकायतों का त्वरित निराकरण हो रहा है, बल्कि आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त लोगों की पहचान कर उन पर समय रहते कार्रवाई भी की जा रही है. इसी क्रम में बीते दो दिनों के भीतर पुलिस ने दो अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए एक ओर धारदार चाकू लेकर घूम रहे दो आरोपियों को गिरफ्तार किया, वहीं दूसरी ओर अवैध शराब बिक्री के लिए परिवहन कर रहे तीन शराब कोचियों को रंगे हाथों पकड़ा. दोनों ही मामलों में समाधान सेल में प्राप्त सूचनाएं कार्रवाई की बुनियाद बनीं.

समाधान सेल: जनता और पुलिस के बीच मजबूत सेतु

जिले में शुरू की गई समाधान सेल योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि आम लोग बिना झिझक अपनी शिकायत, सूचना या किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी सीधे पुलिस तक पहुंचा सकें. इसके लिए हेल्पलाइन नंबर 94792 20392 जारी किया गया है, जिस पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना दी जा सकती है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, इस हेल्पलाइन से मिलने वाली सूचनाएं न केवल त्वरित होती हैं, बल्कि कई मामलों में अपराध होने से पहले ही पुलिस को सतर्क कर देती हैं. हालिया दोनों कार्रवाइयां इसी बात का उदाहरण हैं, जहां समय रहते सूचना मिलने से संभावित अपराध को रोका जा सका.

BALODABAZAR CRIME
बया क्षेत्र में चाकू के साथ घूम रहे दो आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat Chhattisgarh)

बया क्षेत्र में चाकू के साथ घूम रहे दो आरोपी गिरफ्तार

समाधान सेल में सूचना मिली कि पिथौरा, जिला महासमुंद के रहने वाले दो युवक कबाड़ बीनने और बेचने के बहाने अपने चार पहिया वाहन में धारदार चाकू रखकर बया क्षेत्र में घूम रहे हैं. सूचना को गंभीर मानते हुए चौकी बया पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई की योजना बनाई. पुलिस टीम ने ग्राम बया में बया से ग्राम नरधा जाने वाले तिराहे पर घेराबंदी कर संदिग्ध गाड़ियों और आरोपियों पर नजर रखना शुरू किया. कुछ ही देर में बताए गए हुलिए और वाहन से मेल खाते दो युवक वहां पहुंचे, जिन्हें पुलिस ने मौके पर ही रोका.

तलाशी में मिला चाकू और नकदी

गाड़ी की तलाशी लेने पर पुलिस को एक धारदार चाकू, 5000 रुपये नगद, एक मोबाइल फोन और टाटा एस वाहन क्रमांक CG06 GX 0354 बरामद हुआ. पूछताछ में दोनों युवकों ने अपना नाम रामसाय देवार और आकाश देवार बताया. दोनों आरोपी पिथौरा थाना क्षेत्र, जिला महासमुंद के निवासी हैं. पुलिस के अनुसार, आरोपियों के पास चाकू रखने का कोई वैध कारण या लाइसेंस नहीं था. ऐसे में उनके खिलाफ चौकी बया में अपराध क्रमांक 10/2026 धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया.

BALODABAZAR CRIME
हथबंद में अवैध शराब परिवहन पर बड़ी कार्रवाई (ETV Bharat Chhattisgarh)

हथबंद में अवैध शराब परिवहन पर बड़ी कार्रवाई

समाधान सेल की प्रभावशीलता का दूसरा उदाहरण अगले ही दिन सामने आया. 31 जनवरी 2026 को समाधान सेल में सूचना मिली कि हथबंद थाना क्षेत्र के नेवधा रोड पर कुछ लोग अवैध रूप से शराब बिक्री के लिए शराब लेकर जा रहे हैं. सूचना मिलते ही थाना हथबंद की पुलिस टीम सक्रिय हुई और नेवधा रोड पर घेराबंदी की गई. पुलिस ने संदिग्ध वाहनों की जांच शुरू की, इसी दौरान एक सोल्ड स्कूटी पर सवार तीन युवक पुलिस को देखकर घबराए हुए नजर आए.

91 पाव देशी मसाला शराब जब्त

पुलिस ने स्कूटी को रोका और तलाशी ली. तलाशी के दौरान स्कूटी से 91 पाव देशी मसाला शराब बरामद की गई, जिसकी अनुमानित कीमत 9100 रुपये बताई गई है. इसके साथ ही शराब परिवहन में प्रयुक्त सोल्ड स्कूटी को भी जब्त कर लिया गया. गिरफ्तार आरोपियों के नाम कुलेश्वर चतुर्वेदी (25 वर्ष), हर्ष चतुर्वेदी (23 वर्ष) दोनों निवासी ग्राम छपोरा, थाना तिल्दा नेवरा, जिला रायपुर और भानु महिलांग (32 वर्ष) निवासी ग्राम सोनबरसा, थाना भाटापारा ग्रामीण बताए गए हैं.

आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज

तीनों आरोपियों के खिलाफ थाना हथबंद में धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है. पुलिस के अनुसार, आरोपी अवैध रूप से शराब बेचने के उद्देश्य से इसका परिवहन कर रहे थे. पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

अवैध गतिविधियों पर सख्त रुख

पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने दोनों ही मामलों को लेकर स्पष्ट संदेश दिया है कि जिले में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि समाधान सेल के माध्यम से मिली हर सूचना को गंभीरता से लिया जा रहा है और त्वरित कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि यदि उन्हें अपने आसपास किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि, अवैध शराब बिक्री, हथियारों का अवैध उपयोग या अन्य अपराध की जानकारी मिले, तो वे बिना डर समाधान सेल हेल्पलाइन नंबर पर सूचना दें. सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाती है.

BALODABAZAR CRIME
समाधान सेल से क्राइम पर लगाम (ETV Bharat Chhattisgarh)

आमजन में बढ़ा सुरक्षा का भरोसा

बया और हथबंद क्षेत्र के लोगों का कहना है कि समाधान सेल शुरू होने के बाद पुलिस की सक्रियता साफ नजर आने लगी है. पहले जहां कई छोटी-बड़ी आपराधिक गतिविधियों की सूचना देने में लोग हिचकिचाते थे, अब हेल्पलाइन के माध्यम से सीधे पुलिस तक बात पहुंचाना आसान हो गया है. स्थानीय लोगों का यह भी मानना है कि इस तरह की त्वरित कार्रवाइयों से असामाजिक तत्वों में डर बना है, जो कानून-व्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत है.

अपराध रोकथाम में सूचना की अहम भूमिका

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अपराध नियंत्रण में सूचना की भूमिका सबसे अहम होती है. समय पर मिली छोटी सी जानकारी भी बड़े अपराध को रोक सकती है. समाधान सेल इसी सोच के साथ शुरू की गई थी और अब इसके सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं. चाहे बया में चाकू लेकर घूम रहे आरोपी हों या हथबंद में शराब कोचियों की गतिविधि, दोनों ही मामलों में आमजन या मुखबिर से मिली सूचना ने पुलिस को समय रहते कार्रवाई का मौका दिया.

बया और हथबंद में की गई ये दोनों कार्रवाइयां यह साबित करती हैं कि यदि पुलिस और जनता के बीच भरोसे का मजबूत रिश्ता हो, तो अपराध पर प्रभावी नियंत्रण संभव है. समाधान सेल इस दिशा में एक सफल पहल के रूप में उभर रही है. जिले में लगातार हो रही ऐसी कार्रवाइयां न केवल अपराधियों के हौसले पस्त कर रही हैं, बल्कि आम नागरिकों को भी यह विश्वास दिला रही हैं कि उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस हर समय तत्पर है. आने वाले दिनों में समाधान सेल के जरिए और भी प्रभावी कार्रवाई देखने को मिल सकती है, बशर्ते आमजन इसी तरह सहयोग करते रहें.

रायपुर पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली: कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के दायित्वों को समझने 2 दिवसीय कार्यशाला
कवर्धा में बुजुर्ग महिला की खून से लथपथ मिली लाश, लोगों के उड़े होश
दुर्ग में ग्राफिक्स डिजाइनर ने दी जान, फेसबुक पोस्ट कर पत्नी पर लगाए गंभीर आरोप, गर्लफ्रेंड पर जादू-टोना कराने का शक

TAGGED:

समाधान सेल योजना
BALODABAZAR POLICE
बलौदाबाजार पुलिस
BALODABAZAR CRIME
SAMADHAN CELL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.