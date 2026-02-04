बलौदाबाजार पुलिस की पहल, सड़क सुरक्षा माह के समापन के साथ महिला टीम शक्ति का शुभारंभ, अधोसरंचना पर भी फोकस
बलौदाबाजार-भाटापारा जिला पुलिस अपराध पर कार्रवाई के साथ ही जागरूकता और जन-विश्वास पर भी जोर दे रही है. इसके लिए कई कदम उठाए गए हैं.
बलौदाबाजार-भाटापारा: जिला पुलिस लगातार कानून व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था समेत अलग-अलग क्षेत्र में कई पहल कर रही है. इसी कड़ी में पुलिस प्रशासन ने जनवरी–फरवरी 2026 के दौरान सड़क सुरक्षा, महिला सुरक्षा और पुलिस अधोसंरचना को लेकर तीन अहम पहल की हैं. इन प्रयासों का उद्देश्य आम नागरिकों की सुरक्षा बढ़ाना, पुलिस सेवाओं को बेहतर बनाना और समाज में जागरूकता पैदा करना है. एक तरफ सड़क सुरक्षा माह का समापन हुआ तो दूसरी तरफ महिला टीम शक्ति का शुभारंभ भी हो गया. साथ ही 12 पेज का अधोसंरचना विकास दस्तावेज भी पुलिस ने जारी किया है.
एक महीने तक चला जागरूकता अभियान
सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और लोगों को सुरक्षित यातायात के प्रति जागरूक करने के लिए जिला पुलिस द्वारा 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक सड़क सुरक्षा माह चलाया गया. इसका समापन 4 फरवरी 2026 को किया गया. समापन कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता और वन मंडलाधिकारी गणवीर धम्मशील मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे.
जिलेभर में हुए ये प्रमुख कार्यक्रम
- बाजार, चौक-चौराहों और गांवों में जागरूकता अभियान
- हेलमेट रैली और नुक्कड़ नाटक
- ट्रक और बस चालकों के लिए स्वास्थ्य व नेत्र जांच शिविर
- बच्चों और युवाओं के लिए पेंटिंग, वॉल आर्ट व फोटोग्राफी प्रतियोगिता
- सोशल मीडिया पर रील और वीडियो प्रतियोगिता
- नियमों का पालन करने वालों को निशुल्क हेलमेट वितरण
खेल के माध्यम से दिया गया संदेश
युवाओं को जोड़ने के लिए 25 और 26 जनवरी 2026 को ग्राम खपराडीह (भाटापारा) में दो दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की गई. मैच के दौरान खिलाड़ियों और दर्शकों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई. यह तरीका युवाओं को काफी पसंद आया.
1173 लोगों को मिला ड्राइविंग लाइसेंस
सड़क सुरक्षा माह के तहत बलौदाबाजार, भाटापारा और कसडोल में ड्राइविंग लाइसेंस शिविर भी लगाए गए. इन शिविरों के माध्यम से कुल 1173 लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस बनाए गए. ग्रामीण नागरिकों के लिए यह शिविर बड़ी राहत साबित हुए.
गुड सेमेरिटन का सम्मान
सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद करने वाले ऑटो चालक अमित गर्ग और नीरज बंजारे को सम्मानित किया गया. पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने कहा कि सड़क सुरक्षा एक महीने का अभियान नहीं, बल्कि रोज निभाने वाली जिम्मेदारी है.
“महिला टीम शक्ति” का शुभारंभ, बाइक रैली से दिया संदेश
महिलाओं की सुरक्षा और आत्मविश्वास को मजबूत करने के लिए पुलिस ने “महिला टीम शक्ति” की शुरुआत की है. 4 फरवरी 2026 को महिला पुलिसकर्मियों की मोटरसाइकिल रैली निकालकर शहर में महिला सुरक्षा का मजबूत संदेश दिया गया.
महिला टीम शक्ति के मुख्य उद्देश्य
महिला टीम शक्ति का मुख्य उद्देश्य महिला अपराधों की रोकथाम, त्वरित पुलिस सहायता, महिलाओं और बालिकाओं में विश्वास और जागरूकता के साथ ही स्कूल-कॉलेज-छात्रावासों में पेट्रोलिंग है. इसके अलावा गुड टच–बैड टच, पॉक्सो एक्ट, घरेलू हिंसा पर जानकारी देना, मेला-मड़ई और साप्ताहिक बाजारों में जागरूकता शिविर के साथ ही साइबर अपराध और ऑनलाइन ठगी से बचाव की जानकारी भी महिला टीम शक्ति देगी.
समाधान हेल्पलाइन नंबर
महिलाओं के लिए समाधान हेल्पलाइन – 94792 20392 जारी की गई है. पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि शिकायतकर्ता की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी.
क्या है भविष्य की कार्ययोजना?
आने वाले समय में महिला टीम शक्ति द्वारा जिले के दूरस्थ और संवेदनशील क्षेत्रों में भी विशेष अभियान चलाने की योजना है. इसके तहत नियमित संवाद कार्यक्रम, स्कूल-कॉलेज में इंटरैक्टिव सेशन और महिला समूहों के साथ बैठकें आयोजित की जाएंगी. पुलिस प्रशासन का लक्ष्य है कि हर महिला और बालिका को यह भरोसा हो कि जरूरत पड़ने पर पुलिस सिर्फ एक कॉल की दूरी पर है.
पुलिस अधोसंरचना को नई दिशा
जिले में पुलिस व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए पुलिस प्रशासन ने 12 पेज का अधोसंरचना विकास दस्तावेज जारी किया है. इसमें अब तक हुए निर्माण कार्य और भविष्य की योजनाओं का विवरण दिया गया है. किए गए प्रमुख सुधारों में थाना भवनों का उन्नयन और मरम्मत, महिला सहायता कक्ष और शिकायत कक्ष की सुविधा, आधुनिक कंट्रोल रूम और तकनीकी सशक्तिकरण शामिल है.
पुलिस की बढ़ेगी कार्यक्षमता
ट्रैफिक पुलिस के लिए अलग कार्यालय और संसाधन, प्रशिक्षण कक्षों का निर्माण, पुलिस कर्मियों के लिए विश्राम कक्ष और मूलभूत सुविधाओं जैसे अधोसरंचना से जुड़े काम भी किए गए हैं. पुलिस का मानना है कि मजबूत अधोसंरचना से न केवल पुलिस की कार्यक्षमता बढ़ती है, बल्कि आम नागरिकों को भी तेज और बेहतर सेवा मिलती है.
सड़क सुरक्षा माह, महिला टीम शक्ति और अधोसंरचना विकास ये तीनों पहल से समझा जा सकता है कि पुलिस अब अपराध पर कार्रवाई ही नहीं बल्कि उसके रोकथाम, जागरूकता और जन-विश्वास पर भी ध्यान देने जा रही है.
अंबेडकर चौक पर मॉडर्न ट्रैफिक पुलिस बूथ का उद्घाटन
जिले में यातायात व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया. 4 फरवरी को बलौदाबाजार शहर के प्रमुख अंबेडकर चौक पर मॉडर्न ट्रैफिक पुलिस बूथ का उद्घाटन किया गया. इस बूथ का उद्घाटन पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता और वन मंडलाधिकारी गणवीर धम्मशील ने फीता काटकर किया. वाहनों की संख्या लगातार बढ़ने से यातायात को नियंत्रित करना चुनौती बन गया है. इसी को ध्यान में रखते हुए जिला पुलिस द्वारा यातायात सुधार के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं.
क्यों जरूरी था अंबेडकर चौक पर बूथ
अंबेडकर चौक शहर का सबसे व्यस्त चौराहा है. यहां बाजार, शासकीय कार्यालय और अन्य प्रमुख मार्ग जुड़े हुए हैं. पहले यातायात पुलिस को खुले में खड़े होकर ड्यूटी करनी पड़ती थी. नए बूथ से पुलिसकर्मियों को सुरक्षित और सुविधाजनक कार्यस्थल मिलेगा. इस मॉडर्न बूथ में पंखा, पीए सिस्टम और मजबूत संरचना की व्यवस्था की गई है. साथ ही रात्रिकालीन ड्यूटी के लिए जनरेटर की सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे रात में भी यातायात नियंत्रण बेहतर हो सकेगा.