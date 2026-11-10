जुए के खिलाफ बलौदाबाजार पुलिस का बड़ा अभियान,7 दिन में 216 गिरफ्तार, 2.10 लाख नकदी जब्त
बलौदाबाजार में जुआ के खिलाफ गांव से शहरी इलाकों तक पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर 216 जुआरियों को गिरफ्तार किया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 10, 2026 at 2:51 PM IST
बलौदाबाजार: जिले में जुए के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस ने एक सप्ताह तक विशेष अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की है. 3 नवंबर से 9 नवंबर 2026 के बीच जिले के अलग-अलग थाना और चौकी क्षेत्रों में पुलिस ने 54 प्रकरण दर्ज कर कुल 216 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. कार्रवाई में 2 लाख 10 हजार 160 रुपये नकद और 52 पत्ती ताश जब्त की गई है.
एक साथ की गई छापामार कार्रवाई
पुलिस अधीक्षक गौरव राय (IPS) के निर्देश पर चलाए गए इस अभियान में सभी थाना-चौकी और साइबर सेल की संयुक्त टीमों को लगाया गया था. गांवों, शहरी इलाकों, जंगलों, खंडहरों और संदिग्ध ठिकानों पर दिन और रात दोनों समय दबिश दी गई. मुखबिर तंत्र से मिली सूचनाओं के आधार पर एक साथ छापेमारी की गई ताकि आरोपी भाग न सकें.
छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई
औसतन प्रतिदिन करीब 31 गिरफ्तारियां और 7 से 8 प्रकरण सामने आए. आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम, 2022 की धारा 3(2), 5 और अन्य प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई है.पुलिस का कहना है कि जुआ, सट्टा और अन्य अवैध गतिविधियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा.आपको बता दें कि दीपावली के पर्व पर शहरी क्षेत्र के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर जुआरी सक्रिय हो जाते हैं.जुआ को दिवाली का अभिन्न रस्म मानकर भी कई जगहों पर जुआ खेला जाता है.लेकिन ताश की पत्ती पर पैसों का दांव लगाना कानून अपराध है.
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