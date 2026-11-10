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जुए के खिलाफ बलौदाबाजार पुलिस का बड़ा अभियान,7 दिन में 216 गिरफ्तार, 2.10 लाख नकदी जब्त

जुए के खिलाफ बलौदाबाजार पुलिस का बड़ा अभियान ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बलौदाबाजार: जिले में जुए के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस ने एक सप्ताह तक विशेष अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की है. 3 नवंबर से 9 नवंबर 2026 के बीच जिले के अलग-अलग थाना और चौकी क्षेत्रों में पुलिस ने 54 प्रकरण दर्ज कर कुल 216 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. कार्रवाई में 2 लाख 10 हजार 160 रुपये नकद और 52 पत्ती ताश जब्त की गई है.

एक साथ की गई छापामार कार्रवाई