बलौदाबाजार पुलिस की वेबसाइट हुई लाइव, एक क्लिक में मिलेगी सभी पुलिसिंग सूचनाएं
बलौदाबाजार एसपी भावना गुप्ता ने पुलिस वेबसाइट लाइव करने पर कहा कि इससे पुलिस और आम लोगों के बीच संवाद मजबूत होगा.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 2, 2025 at 11:58 AM IST
बलौदाबाजार: बलौदाबाजार भाटापारा पुलिस ने जिले के लोगों के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए अपनी आधिकारिक वेबसाइट को औपचारिक रूप से लाइव कर दिया है. डिजिटल युग के अनुरूप तैयार यह पोर्टल पुलिस प्रशासन को अधिक पारदर्शी और आम लोगों के और करीब लाने के उद्देश्य से बनाया गया है. अब आम नागरिक केवल एक क्लिक में जिले की पुलिस से जुड़ी हर जानकारी हासिल कर सकते हैं. पुलिसिंग से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं, अपराध विवेचना, सेवाओं और जनोपयोगी जानकारियों तक आसान पहुंच सुनिश्चित कर दी गई है.
एसपी भावना गुप्ता ने बताया "पुलिस मुख्यालय के निर्देशों और टेक्नीकल असिस्टेंट से बलौदाबाजार भाटापारा पुलिस की वेबसाइट को सार्वजनिक किया गया है. उसमें जनसाधारण के लिए महत्वपूर्ण जानकारी और सूचनाओं को लगातार साझा किया जा रहा है. पासपोर्ट वैरिफिकेशन, ऑनलाइन एफआईआर, लाइसेंसिंग को लेकर सभी जानकारी भी साझा की जा रही है. आने वाले समय में ये काफी उपयोगी साबित होगी. सभी से अपील है कि पुलिस वेबसाइट को देखे और लेटेस्ट जानकारी के लिए उससे जुड़े रहे."
अब लोग अपनी शिकायतें, समस्याएं और सुझाव ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं. साथ ही वे अपनी शिकायत या सेवाओं की वर्तमान स्थिति भी तुरंत देख पाएंगे. इससे पारदर्शिता और कार्यकुशलता में वृद्धि होगी-भावना गुप्ता, एसपी, बलौदाबाजार
वेबसाइट की प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं:
- जिले के पुलिस अधिकारियों, थाना प्रभारियों और सभी थानों का संपर्क विवरण
- सभी पुलिस स्टेशनों एवं चौकियों का पता
- पुलिस विभाग की नई कार्रवाइयों और उपलब्धियों की जानकारी
- अपराध संबंधी महत्वपूर्ण सूचनाएं
- शिकायत और सुझाव दर्ज करने की ऑनलाइन सुविधा
- वेब पोर्टल का लिंक: https://balodabazar.cgpolice.gov.in
क्यों जरूरी है यह कदम
बलौदाबाजार जिले में बढ़ती डिजिटल तकनीक और बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने का यह कदम उठाया है. डिजिटल माध्यम से अब लोग सीधे पुलिस से संवाद कर सकते हैं और उनकी शिकायत या जानकारी रिकॉर्ड में दर्ज होगी. इस पहल से नागरिकों और पुलिस के बीच विश्वास भी मजबूत होगा. यदि जनता को पता हो कि उनकी शिकायत कहां तक पहुंची है और पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, तो अपराध रोकने और जांच की गुणवत्ता दोनों में सुधार होगा.
आसान और तेज सेवा के लिए डिजाइन
एसपी ने बताया कि वेबसाइट की डिजाइन को सरल, मोबाइल फ्रेंडली और उपयोग में आसान बनाया गया है. कोई भी इंटरनेट कनेक्शन के साथ किसी भी स्मार्टफोन या कंप्यूटर से पुलिसिंग संबंधी जानकारी ले सकता है. एसपी गुप्ता ने कहा कि उनका लक्ष्य यह है कि वेबसाइट सिर्फ सूचना देने का माध्यम न बने, बल्कि पुलिस और जनता के बीच संवाद का स्थायी पुल बने. एसपी ने कहा कि अब लोगों को थाने आने की आवश्यकता कम होगी. शिकायत दर्ज करना, स्थिति जानना और सुझाव देना सभी ऑनलाइन संभव है. इससे समय की बचत होगी और पुलिस का काम भी ज्यादा प्रभावी होगा.
भविष्य की योजनाएं
एसपी ने यह भी संकेत दिया कि भविष्य में इस वेबसाइट को और अधिक सुविधाजनक बनाया जाएगा. इसमें मोबाइल एप्लिकेशन, लाइव अपडेट, SOS अलर्ट और अन्य डिजिटल उपकरण शामिल किए जाएंगे.