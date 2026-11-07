दीपावली पर बलौदाबाजार पुलिस का वीर जवानों को नमन, शहीदों के घर पहुंचकर परिवारों संग बांटी त्योहार की खुशियां
बलौदाबाजार पुलिस ने शहीद उप निरीक्षक युगल किशोर वर्मा और आरक्षक हीरालाल गायकवाड़ के परिजनों से मुलाकात की है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 7, 2026 at 8:47 PM IST
बलौदाबाजार: देश और समाज की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों को दिवाली पर नमन किया गया है. दीपावली के अवसर पर बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस ने भावपूर्ण तरीके से उन्हें याद किया. बलौदाबाजार एसपी गौरव राय के मार्गदर्शन में जिले की पुलिस टीमों ने शहीद जवानों के गृहग्राम और निवास पहुंचकर उनके परिजनों से मुलाकात की. इस दौरान परिवारों का हालचाल जाना गया और दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए मिठाई, श्रीफल सहित बच्चों के लिए पटाखे भेंट किए गए.
बलौदाबाजार पुलिस ने शहीदों को किया नमन
पुलिस विभाग की इस पहल का उद्देश्य शहीद जवानों को नमन करना है. इसके अलावा उनके परिवारों को यह एहसास कराना रहा कि कर्तव्य निभाते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों का योगदान पुलिस परिवार कभी नहीं भूलता. उनके परिजन आज भी विभाग के अपने परिवार का हिस्सा हैं.
शहीद युगल किशोर वर्मा के परिवार से मिले पुलिसकर्मी
थाना पलारी की पुलिस टीम दीपावली के अवसर पर शहीद उप निरीक्षक युगल किशोर वर्मा के पलारी नगर स्थित निवास पहुंची. यहां पुलिसकर्मियों ने उनकी माताजी और अन्य परिजनों से मुलाकात कर कुशलक्षेम जाना. टीम ने माताजी का आशीर्वाद लिया और थाना पलारी परिवार की ओर से दीपावली की शुभकामनाएं दीं. इस दौरान परिवार को श्रीफल और मिठाई भेंट की गई.
शहीद हीरालाल गायकवाड़ के परिजनों से की मुलाकात
इसी क्रम में पुलिस चौकी करहीबाजार की टीम ग्राम लच्छनपुर स्थित शहीद आरक्षक हीरालाल गायकवाड़ के निवास पहुंची. पुलिसकर्मियों ने उनके परिजनों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना. परिवार को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए श्रीफल और मिठाई भेंट की गई. वहीं शहीद के बच्चों के लिए पटाखे भी दिए गए, ताकि वे भी त्योहार की खुशियों में शामिल हो सकें.
शहीदों के परिवारों का साथ निभाना जरूरी
पुलिस की यह पहल केवल त्योहार की शुभकामनाएं देने तक सीमित नहीं, बल्कि उन परिवारों के प्रति सम्मान और अपनत्व जताने का प्रयास है, जिन्होंने अपने घर के सदस्य को देश और समाज की सुरक्षा के लिए खोया है. शहीद जवानों की वीरता और बलिदान को याद करना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी उनके परिवारों के सुख-दुख में साथ खड़े रहना भी है. बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस ने इस पहल के जरिए संदेश दिया कि शहीद जवान भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका योगदान और उनके परिवारों के प्रति पुलिस विभाग का सम्मान हमेशा बना रहेगा.
पुलिस विभाग वीर जवानों को नहीं भूलता
बलौदाबाजार एएसपी खोमन सिन्हा ने कहा कि पुलिस विभाग अपने उन वीर जवानों के बलिदान को कभी नहीं भूल सकता, जिन्होंने कर्तव्य निर्वहन के दौरान देश और समाज की सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए. शहीद जवानों के परिवार पुलिस विभाग का अभिन्न हिस्सा हैं. उनके सुख-दुख में शामिल होना और हर परिस्थिति में उनके साथ खड़े रहना हमारी जिम्मेदारी है.
दीपावली के अवसर पर पुलिस टीमों ने शहीद जवानों के घर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की और त्योहार की खुशियां साझा कीं. हमारा प्रयास है कि शहीदों के परिवार स्वयं को कभी अकेला महसूस न करें-खोमन सिन्हा, एएसपी, बलौदाबाजार
शहीद जवानों का बलिदान पुलिस विभाग और पूरे समाज के लिए सदैव प्रेरणास्रोत रहेगा. अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों के परिवारों के प्रति हमारी विशेष जिम्मेदारी है. पुलिस विभाग एक परिवार की तरह उनके साथ खड़ा है- गौरव राय, एसपी, बलौदाबाजार
एसपी गौरव राय ने आगे कहा कि दीपावली के अवसर पर जिले की पुलिस टीमों ने शहीद जवानों के घर पहुंचकर उनके परिजनों से मुलाकात की, कुशलक्षेम जाना और त्योहार की खुशियां साझा कीं. हमारा प्रयास है कि शहीद जवानों के परिजनों को हमेशा सम्मान, अपनत्व और सहयोग का एहसास होता रहे.