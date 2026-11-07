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दीपावली पर बलौदाबाजार पुलिस का वीर जवानों को नमन, शहीदों के घर पहुंचकर परिवारों संग बांटी त्योहार की खुशियां

बलौदाबाजार पुलिस की नेक पहल ( ETV BHARAT )

बलौदाबाजार: देश और समाज की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों को दिवाली पर नमन किया गया है. दीपावली के अवसर पर बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस ने भावपूर्ण तरीके से उन्हें याद किया. बलौदाबाजार एसपी गौरव राय के मार्गदर्शन में जिले की पुलिस टीमों ने शहीद जवानों के गृहग्राम और निवास पहुंचकर उनके परिजनों से मुलाकात की. इस दौरान परिवारों का हालचाल जाना गया और दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए मिठाई, श्रीफल सहित बच्चों के लिए पटाखे भेंट किए गए.

बलौदाबाजार पुलिस ने शहीदों को किया नमन पुलिस विभाग की इस पहल का उद्देश्य शहीद जवानों को नमन करना है. इसके अलावा उनके परिवारों को यह एहसास कराना रहा कि कर्तव्य निभाते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों का योगदान पुलिस परिवार कभी नहीं भूलता. उनके परिजन आज भी विभाग के अपने परिवार का हिस्सा हैं.