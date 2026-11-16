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'स्टेयरिंग छोड़ो' आंदोलन में जबरदस्ती पर रोक, स्वेच्छा से शामिल होंगे चालक, पुलिस और ड्राइवर्स के बीच बैठक में बनी सहमति

'स्टेयरिंग छोड़ो' आंदोलन में जबरदस्ती पर रोक, स्वेच्छा से शामिल होंगे चालक ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बलौदाबाजार: छत्तीसगढ़ में ड्राइवरों के 'स्टेयरिंग छोड़ो अभियान' को लेकर परिवहन व्यवस्था पर पड़ रहे असर के बीच बलौदाबाजार में अहम बैठक हुई. सोमवार को पुलिस कार्यालय के सभा कक्ष में ट्रांसपोर्ट यूनियन और छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन के पदाधिकारियों के बीच बातचीत हुई. बैठक में आंदोलन के दौरान किसी भी तरह की जबरदस्ती नहीं करने और चालकों को अपनी इच्छा से आंदोलन में शामिल होने की छूट देने पर सहमति बनी.

साथ ही स्पष्ट किया गया कि जो वाहन चालक आंदोलन में शामिल नहीं होना चाहते, उन्हें न तो बाध्य किया जाएगा और न ही उनके वाहनों को जबरन रोका जाएगा. ड्राइवर महासंगठन के पदाधिकारियों ने भी शासन और पुलिस प्रशासन को सहयोग देने तथा आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से संचालित करने पर सहमति जताई.