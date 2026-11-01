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राष्ट्रीय एकता दिवस पर बलौदाबाजार पुलिस की विशेष पहल, थाना-चौकी परिसरों सहित चौपाटी पर दिखाई गई 'एकता परेड 2026'

थाना-चौकी परिसरों सहित चौपाटी पर दिखाई गई 'एकता परेड 2026' ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बलौदाबाजार: 31 अक्टूबर को लौहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर गुजरात के एकता नगर में आयोजित 'एकता परेड 2026' का बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में भी सीधा प्रसारण किया गया. पुलिस अधीक्षक गौरव राय के मार्गदर्शन में जिले के सभी थाना-चौकी परिसरों सहित कुल 24 स्थानों पर बड़े स्क्रीन के माध्यम से कार्यक्रम दिखाने की व्यवस्था की गई. जिला मुख्यालय की चौपाटी पर भी शाम 5:30 बजे से लाइव प्रसारण किया गया.

24 स्थानों पर बड़े स्क्रीन के माध्यम से कार्यक्रम दिखाने की व्यवस्था (ETV BHARAT CHHATTISGARH) पुलिस की सराहनीय पहल पुलिस विभाग की इस पहल का उद्देश्य आम नागरिकों, युवाओं और छात्र-छात्राओं को राष्ट्रीय एकता दिवस के आयोजन से जोड़ना और सरदार पटेल के योगदान से परिचित कराना रहा. इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक गौरव राय ने राष्ट्रीय एकता दिवस के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि सरदार वल्लभभाई पटेल का जीवन और उनका योगदान देश की एकता, अखंडता और मजबूत नेतृत्व का प्रेरणादायी उदाहरण है. उन्होंने देश की विभिन्न रियासतों को एक सूत्र में पिरोने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई.