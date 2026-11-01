राष्ट्रीय एकता दिवस पर बलौदाबाजार पुलिस की विशेष पहल, थाना-चौकी परिसरों सहित चौपाटी पर दिखाई गई 'एकता परेड 2026'
SP गौरव राय बोले- राष्ट्रीय एकता ही भारत की सबसे बड़ी ताकत, नागरिकों से एकजुटता और अखंडता बनाए रखने की अपील
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 1, 2026 at 1:41 PM IST
बलौदाबाजार: 31 अक्टूबर को लौहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर गुजरात के एकता नगर में आयोजित 'एकता परेड 2026' का बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में भी सीधा प्रसारण किया गया. पुलिस अधीक्षक गौरव राय के मार्गदर्शन में जिले के सभी थाना-चौकी परिसरों सहित कुल 24 स्थानों पर बड़े स्क्रीन के माध्यम से कार्यक्रम दिखाने की व्यवस्था की गई. जिला मुख्यालय की चौपाटी पर भी शाम 5:30 बजे से लाइव प्रसारण किया गया.
पुलिस की सराहनीय पहल
पुलिस विभाग की इस पहल का उद्देश्य आम नागरिकों, युवाओं और छात्र-छात्राओं को राष्ट्रीय एकता दिवस के आयोजन से जोड़ना और सरदार पटेल के योगदान से परिचित कराना रहा. इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक गौरव राय ने राष्ट्रीय एकता दिवस के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि सरदार वल्लभभाई पटेल का जीवन और उनका योगदान देश की एकता, अखंडता और मजबूत नेतृत्व का प्रेरणादायी उदाहरण है. उन्होंने देश की विभिन्न रियासतों को एक सूत्र में पिरोने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई.
पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में जिले के 24 स्थानों पर एकता परेड का लाइव प्रसारण दिखाने की व्यवस्था की गई. इसका उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर के इस आयोजन को केवल जिला मुख्यालय तक सीमित न रखते हुए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के नागरिकों तक पहुंचाना था.
युवाओं को सरदार पटेल के विचारों से प्रेरणा लेने का संदेश
एकता परेड में देश के आंतरिक सुरक्षा बलों का शौर्य, अनुशासन और विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक झांकियों का प्रदर्शन किया गया. यह आयोजन भारत की सांस्कृतिक विविधता और राष्ट्रीय एकजुटता का प्रतीक है. एसपी गौरव राय ने युवाओं और छात्र-छात्राओं से अपील की कि वे सरदार पटेल के जीवन से प्रेरणा लें और समाज में आपसी सद्भाव, भाईचारे तथा एकता को मजबूत बनाने में योगदान दें.
लौहपुरुष वल्लभभाई पटेल का योगदान
सरदार वल्लभभाई पटेल भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सेनानी और देश के पहले गृह मंत्री थे. आजादी के बाद देशी रियासतों के एकीकरण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही. इसी योगदान के कारण उन्हें 'लौहपुरुष' और अखंड भारत का शिल्पी कहा जाता है. उनकी जयंती 31 अक्टूबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है. इस दिवस का उद्देश्य देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए नागरिकों को प्रेरित करना है. यह दिन हमें याद दिलाता है कि विविध भाषाओं, संस्कृतियों और परंपराओं के बावजूद भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी एकता है.
उनकी जयंती पर गुजरात में हुए खास कार्यक्रम को बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस की ओर से 24 स्थानों पर लाइव प्रसारण किया गया. SP ने कहा कि राष्ट्रीय एकता दिवस केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के प्रति संकल्प दोहराने का अवसर है.