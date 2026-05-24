ETV Bharat / state

साइबर ठगों से बचाने बलौदाबाजार पुलिस का ‘सुरक्षा त्रिशूल’, सजगता, सतर्कता और सावधानी बताया 3 अहम सूत्र

बलौदाबाजार पुलिस की पहल, साइबर फ्रॉड से बचने जारी किया 3 सूत्रों का पोस्टर. लिखा- सजगता, सतर्कता और सावधानी से बनाएं रिश्ता अटूट

Balodabazar cyber awareness
साइबर ठगों से बचाने बलौदाबाजार पुलिस का ‘सुरक्षा त्रिशूल’ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 24, 2026 at 5:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बलौदाबाजार-भाटापारा: जिला पुलिस ने बढ़ते साइबर अपराधों को रोकने के लिए बड़ा जागरूकता अभियान शुरू किया है. पुलिस का कहना है कि डिजिटल दौर में ऑनलाइन ठगी तेजी से बढ़ रही है और लोग छोटी-छोटी लापरवाहियों की वजह से अपनी मेहनत की कमाई गंवा रहे हैं. इसी खतरे से बचाने के लिए पुलिस ने “सजगता, सतर्कता और सावधानी” को सुरक्षा का सबसे बड़ा मंत्र बताया है.

ऑनलाइन ठगी के नए तरीके से रहें सावधान

पुलिस के मुताबिक साइबर ठग अब फर्जी बैंक कॉल, केवाईसी अपडेट, बिजली बिल, लॉटरी और निवेश के नाम पर लोगों को निशाना बना रहे हैं. कई मामलों में ठग खुद को सीबीआई, पुलिस या ईडी अधिकारी बताकर “डिजिटल अरेस्ट” का डर दिखाते हैं और लोगों से पैसे ट्रांसफर करा लेते हैं. इसके अलावा पार्ट टाइम जॉब, क्रिप्टो निवेश और सोशल मीडिया फ्रेंडशिप के जरिए भी ठगी की घटनाएं बढ़ रही हैं.

पुलिस ने बताए बचाव के 3 बड़े सूत्र

सजगता, सतर्कता और सावधानी को अहम सूत्र बताते हुए पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें और ओटीपी, यूपीआई पिन या बैंक डिटेल किसी से साझा न करें. अगर कोई खुद को बैंक अधिकारी बताकर जानकारी मांगता है तो तुरंत कॉल काट दें. इसके साथ ही मोबाइल में किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर AnyDesk या TeamViewer जैसे रिमोट एक्सेस ऐप इंस्टॉल न करने की सलाह दी गई है.

साइबर फ्रॉड होने पर तुरंत करें ये काम

अगर कोई व्यक्ति साइबर ठगी का शिकार हो जाता है तो उसे घबराने की बजाय तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए. पुलिस ने कहा है कि सबसे पहले राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें और साइबर पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं. साथ ही बैंक को तुरंत सूचना देकर खाते और यूपीआई सेवाओं को ब्लॉक कराएं ताकि पैसे आगे ट्रांसफर न हो सकें.

जागरूकता ही सबसे बड़ी सुरक्षा

बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस का कहना है कि साइबर अपराध से बचाव का सबसे मजबूत हथियार जन-जागरूकता है. पुलिस लगातार गांवों, स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों पर अभियान चलाकर लोगों को डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूक कर रही है. अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे खुद भी सतर्क रहें और परिवार व आसपास के लोगों को भी साइबर ठगी से बचने के तरीके बताएं.

भिलाई में हुई गजब की ठगी, फर्जी डीपी लगाकर 20 लाख का साइबर फ्रॉड, सुपेला थाने में केस दर्ज
मोबाइल लत से छुटकारा पाना है आसान, साइबर ठगी से बच सकते हैं आप, एक्टिविटी क्लासेस में सिखाए जा रहे गुर
छत्तीसगढ़ में साइबर अपराध का बढ़ा ग्राफ, NCRB रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़ें

TAGGED:

CYBER FRAUD PREVENTION
ONLINE SCAM ALERT
BALODABAZAR BHATAPARA POLICE
ONLINE BANKING FRAUD PREVENTION
BALODABAZAR CYBER AWARENESS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.