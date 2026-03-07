ETV Bharat / state

बलौदाबाजार पुलिस का क्राइम कंट्रोल पर मंथन, 8 घंटे चली मैराथन समीक्षा बैठक

बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि गंभीर और संवेदनशील अपराधों में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. किसी भी प्रकरण की जांच करते समय साक्ष्यों का संकलन पूरी गंभीरता के साथ किया जाए. जांच के दौरान गवाहों के बयान, तकनीकी साक्ष्य और कानूनी प्रावधानों का पूर्ण पालन करने के निर्देश दिए गए. अधिकारियों को बताया गया कि मजबूत साक्ष्य और गुणवत्तापूर्ण जांच से ही कोर्ट में अपराधियों को सजा दिलाना संभव होता हा. इसी के साथ यह भी कहा गया कि गंभीर मामलों में थाना प्रभारी स्वयं जिम्मेदारी लेते हुए प्राथमिकी दर्ज कर जांच की निगरानी करें. इससे जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों बढ़ेगी.

बलौदाबाजार: जिले में कानून-व्यवस्था को और मजबूत बनाने और अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से पुलिस विभाग ने व्यापक स्तर पर समीक्षा बैठक आयोजित की. पुलिस कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित इस बैठक में जिले के सभी थाना और चौकी प्रभारियों के साथ राजपत्रित अधिकारी मौजूद रहे. कई घंटों तक चली इस मैराथन बैठक में अपराध नियंत्रण, विवेचना की गुणवत्ता, लंबित मामलों के निराकरण और प्रभावी पुलिसिंग को लेकर विस्तार से चर्चा की गई.

समीक्षा बैठक में जिले के आदतन अपराधियों, गुंडा तत्वों, निगरानी बदमाशों और फरार वारंटियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए.पुलिस अधिकारियों को कहा गया कि ऐसे अपराधियों की नियमित निगरानी की जाए और उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई में किसी तरह की ढिलाई न बरती जाए.अपराध नियंत्रण के लिए स्थानीय स्तर पर खुफिया तंत्र को भी सक्रिय रखने के निर्देश दिए गए. इससे क्षेत्र में होने वाली संदिग्ध गतिविधियों की समय रहते जानकारी मिल सकेगी और त्वरित कार्रवाई की जा सकेगी.

नशे और अवैध गतिविधियों पर कड़ी नजर

बैठक में अवैध मादक पदार्थों, जुआ-सट्टा और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने पर विशेष जोर दिया गया. अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि ऐसे मामलों में लगातार अभियान चलाकर कार्रवाई की जाए. गांजा और अन्य मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए. जब्त किए गए मादक पदार्थों और अवैध शराब के नष्टीकरण की प्रक्रिया भी जल्द पूरी करने के लिए कहा गया.

लंबित मामलों के शीघ्र निराकरण पर फोकस

बैठक में लंबित अपराधों, चालान, मर्ग, शिकायतों और न्यायालयीन प्रकरणों की स्थिति की भी विस्तार से समीक्षा की गई. अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द निपटाया जाए. इसके साथ ही यह भी कहा गया कि आम लोगों की शिकायतों का त्वरित और गुणवत्तापूर्ण समाधान किया जाए. किसी भी व्यक्ति को न्याय के लिए अनावश्यक रूप से इंतजार न करना पड़े.

बलौदाबाजार पुलिस की मीटिंग (ETV Bharat Chhattisgarh)

तकनीक का अधिक उपयोग करने पर जोर

आधुनिक तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पुलिस अधिकारियों को विभिन्न डिजिटल प्रणालियों का प्रभावी उपयोग करने के निर्देश दिए गए. नेटग्रिड प्रणाली के माध्यम से अपराधियों की जानकारी जुटाने और उनकी पतासाजी करने पर विशेष ध्यान देने को कहा गया. इसके अलावा नेफिस (NAFIS) प्रणाली के शत-प्रतिशत क्रियान्वयन के निर्देश भी दिए गए. साथ ही ई-चालान, ई-समन और ई-ऑफिस प्रणाली को पूरी तरह लागू करने पर जोर दिया गया ताकि पुलिसिंग को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया जा सके.

रात की गश्त बढ़ाने के निर्देश

रात्रि गश्त को और प्रभावी बनाने के लिए गश्ती प्वाइंट बढ़ाने के निर्देश दिए गए. अधिकारियों से कहा गया कि रात के समय संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी रखी जाए. गश्ती दलों को सक्रिय रखते हुए अपराध की संभावनाओं को पहले ही रोकने पर जोर दिया गया. इससे चोरी, लूट और अन्य घटनाओं पर नियंत्रण पाने में मदद मिलेगी.

आम जनता से सम्मानजनक व्यवहार की हिदायत

पुलिस अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया कि थाना या चौकी में आने वाले हर व्यक्ति के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाए. फरियादियों की समस्या को गंभीरता से सुना जाए और उनकी शिकायत का उचित समाधान किया जाए. पुलिस की छवि को बेहतर बनाने के लिए प्रयास अभियान के तहत थाना आने वाले लोगों से क्यूआर कोड के माध्यम से फीडबैक लेने की व्यवस्था भी लागू करने को कहा गया. इससे पुलिस सेवा की गुणवत्ता का आकलन किया जा सकेगा और सुधार के अवसर मिलेंगे.

अनुशासन में लापरवाही पर सख्त चेतावनी

बैठक के दौरान अधिकारियों को साफ शब्दों में बताया गया कि पुलिस विभाग में अनुशासन सर्वोपरि है.किसी भी स्तर पर लापरवाही या निर्देशों की अनदेखी पाए जाने पर संबंधित अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. पुलिस अधिकारियों से अपेक्षा की गई कि वे अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करें और जनता के बीच विश्वास कायम रखने के लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करें.