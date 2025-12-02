ETV Bharat / state

CCTNS रैंकिंग में दूसरे स्थान पर बलौदाबाजार, सिर्फ वन क्लिक पर क्रिमिनल हिस्ट्री और क्राइम रिकॉर्ड

CCTNS रैंकिंग में बलौदाबाजार को दूसरा स्थान हासिल हुआ है.

Crime Records on One Click
CCTNS रैंकिंग में दूसरे स्थान पर बलौदाबाजार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 2, 2025 at 8:17 PM IST

5 Min Read
बलौदाबाजार : छत्तीसगढ़ की पुलिसिंग एक बड़ा मोड़ ले रही है. इसका सबसे बदलाव बलौदाबाजार जिले में देखने को मिला है. CCTNS (Crime and Criminal Tracking Network & Systems) की प्रदेश स्तरीय रैंकिंग में यह जिला दूसरे स्थान पर पहुंच गया है. यह उपलब्धि सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये बताती है कि पूरा जिला अपनी पुलिसिंग को हाईटेक तरीके से चला रहा है. इसमें पुलिस का सबसे बड़ा साथी बना है सिस्टम, डेडलाइन और टेक्नोलॉजी. एक छोटे जिले ने कम समय में ये उपलब्धि किस तरह से हासिल की है ये जानने के लिए ईटीवी भारत की टीम ने पुलिस टीम से जानकारी ली.

टीम प्रबंधन और तकनीक का कमाल

CCTNS यानी (Crime and Criminal Tracking Network & Systems) इस सिस्टम के जरिए बलौदाबाजार आज पूरे छत्तीसगढ़ में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है. यह उपलब्धि सिर्फ एक तकनीकी सफलता नहीं, बल्कि पुलिसिंग की बदलती सोच, तेज जवाबदेही और कानूनी दायित्वों को बेहतर तरीके से निभाए जाने का परिणाम है. ETV भारत की इस स्पेशल रिपोर्ट में हमने बात की CCTNS सेल इंचार्ज विनोद सिंह, सिटी कोतवाली के विवेचक (नए और पुराने दोनों) और IPS भावना गुप्ता से, जिन्होंने इस उपलब्धि के पीछे छिपे काम और संघर्ष को सामने रखा.

वन क्लिक पर क्रिमिनल हिस्ट्री और क्राइम रिकॉर्ड (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



FIR तक पहुंच नागरिक का अधिकार

CCTNS की सफलता को समझने से पहले यह समझना जरुरी है कि FIR समय पर उपलब्ध कराना नागरिक का संवैधानिक अधिकार है. 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने ‘यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम यूनियन ऑफ इंडिया’ केस में साफ कहा है FIR को 24 घंटे के भीतर ऑनलाइन उपलब्ध कराना राज्य का दायित्व है. FIR तक समय पर पहुंचना, अनुच्छेद 21 (जीवन और स्वतंत्रता) का हिस्सा है. यह पारदर्शिता को मजबूती देता है और पुलिस की मनमानी रोकता है. संवेदनशील मामलों (POCSO, यौन अपराध, उग्रवाद) के लिए अपवाद मौजूद हैं. FIR अपलोड न भी हो तो आरोपी को प्रमाणित प्रति देना अनिवार्य है. इस फैसले ने देश की आपराधिक न्याय प्रणाली को तकनीक के साथ जोड़ दिया, और वहीं से शुरू होती है CCTNS और बलौदाबाजार जिले की पुलिसिंग व्यवस्था की कहानी.

Crime Records on One Click
एक क्लिक में सारी जानकारी होती है उपलब्ध (ETV BHARAT CHHATTISGARH)


FIR अपलोडिंग सिर्फ काम नहीं, जवाबदेही है

ETV भारत से बात करते हुए विनोद सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश सिर्फ कागज की बात नहीं हैं. हमारी पहली जिम्मेदारी यही है कि FIR समय पर उपलब्ध हो.

आज कोई भी आरोपी, वकील, पत्रकार या शिकायतकर्ता जिले में बैठकर तुरंत FIR निकाल सकता है. यह सिस्टम पुलिस कार्रवाई को पारदर्शी बनाता है - विनोद सिंह, CCTNS सेल इंचार्ज

Crime Records on One Click
अपराधियों का रिकॉर्ड मिनटों में मिल जाता है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



CCTNS सेल इंचार्ज विनोद सिंह ने जोर दिया कि जिले की टीमवर्क, समयबद्ध अपलोडिंग और टेक्निकल ट्रेनिंग की वजह से ही बलौदाबाजार राज्य में दूसरे स्थान पर आया है. हमने सिटी कोतवाली के पुराने और नए दोनों विवेचकों से बात की. दोनों के अनुभव, दो अलग-अलग पीढ़ियों की पुलिसिंग को जोड़ते हैं.

Crime Records on One Click
रिकॉर्ड डिजिटल होने से फायदा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुराने विवेचक के मुताबिक पहले एक केस में कई बार पुरानी FIR या दूसरे मामलों की जानकारी जुटाने में दो दिन से ज्यादा समय लग जाता था. अब मिनटों में पूरी हिस्ट्री सामने होती है. इससे गलतियों की संभावना लगभग खत्म हो गई है. CCTNS ने जांच को दस्तावेज आधारित बनाया है.जहां पहले याददाश्त और कागजी फाइलों पर निर्भरता थी, अब सिस्टम सब कुछ सुरक्षित रखता है.

Crime Records on One Click
अपराध की मॉनिटरिंग हुई आसान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



वहीं नई पीढ़ी का नज़रिया बिल्कुल अलग है. सिटी कोतवाली के नए विवेचक नरेंद्र कुमार निषाद के मुताबिक हमारी ट्रेनिंग डिजिटल थी, इसलिए हमें सिस्टम अपनाने में दिक्कत नहीं हुई. केस डायरी हो, गवाहों की जानकारी हो, क्राइम पैटर्न हो. सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाता है. इससे जांच तेज होती है और गलतियां नहीं होतीं.

‘CCTNS पुलिसिंग का भविष्य है’

जिले की कप्तान एसपी भावना गुप्ता ने कहा कि CCTNS सिर्फ डेटा स्टोर करने वाला सिस्टम नहीं. यह पुलिसिंग में पारदर्शिता, स्पीड और वैज्ञानिक जांच का भविष्य है. हमने अपने सभी थानों को निर्देश दिया है कि FIR अपलोडिंग समय पर हो, केस डायरी अपडेट रहे और स्टाफ सिस्टम में पूरी तरह दक्ष रहे.

कई संवेदनशील मामलों में गोपनीयता रखना भी जरूरी है. DSP और जिला स्तर पर समीक्षा कर यह तय किया जाता है कि कौन सी FIR सार्वजनिक की जाए और कौन सी नहीं - भावना गुप्ता,एसपी



बलौदाबाजार की उपलब्धि

बलौदाबाजार जिला पुलिस ने न सिर्फ FIR अपलोडिंग में तेजी दिखाई, बल्कि केस डायरी, अपराधियों की हिस्ट्री, गवाहों के बयान, गिरफ्तारी का रिकॉर्ड, वारंट, नोटिस, जब्ती और कोर्ट केस अपडेट जैसी पूरी प्रणाली को डिजिटल कर दिया है. आज जिले में औसतन 95 प्रतिशत FIR समय सीमा में अपलोड हो जाती हैं. बाकी में भी मुख्य कारण संवेदनशील मामला या तकनीकी रोक होती है. इस रैंकिंग के बाद जिले ने दिखाया है कि छोटे और ग्रामीण जिलों में भी तकनीक बड़ी सफलता ला सकती है.



CCTNS ने पुलिसिंग को फाइलों के बोझ से निकालकर डिजिटल दक्षता की ओर बढ़ाया है. बलौदाबाजार जैसे छोटे जिले का दूसरे स्थान पर पहुंचना साबित करता है कि तकनीक केवल बड़े शहरों के लिए नहीं, बल्कि हर उस जगह के लिए है जहां न्याय समय पर पहुंचना चाहिए. यह रिपोर्ट सिर्फ एक रैंकिंग की नहीं, बल्कि भरोसे की है, नागरिकों के अधिकारों की है.


