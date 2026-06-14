घर में अजनबी लोगों को न दें प्रवेश, बलौदाबाजार पुलिस की नागरिकों से अपील
बलौदाबाजार पुलिस अपराध रोकने की दिशा में लगातार काम कर रही है. इस बार पुलिस ने लोगों से बड़ी अपील की है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 14, 2026 at 8:00 PM IST
बलौदाबाजार: जिले की पुलिस सतर्क नागरिक, सुरक्षित परिवार और सुरक्षित समाज अभियान चला रही है.इसके तहत लोगों से सतर्क रहने की अपील बलौदाबाजार पुलिस ने की है. इस उद्देश्य से लोगों को घर और परिवार की सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की गई है.
अनजान व्यक्ति और फेरी वालों से रहें सतर्क
पुलिस ने स्पष्ट कहा है कि किसी भी अनजान व्यक्ति, फेरीवाले या बिना पहचान वाले सामान विक्रेता को घर के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए. कई बार अपराधी सामान बेचने, सर्वे करने या किसी अन्य बहाने से घरों की रेकी करते हैं और बाद में चोरी, ठगी या अन्य अपराधों को अंजाम देते हैं.
संदिग्ध लोगों पर निगरानी रखने की अपील
पुलिस के अनुसार ऐसे लोगों से विशेष सावधानी बरतनी चाहिए जो बिना किसी कारण मोहल्ले या घर के आसपास बार-बार घूमते दिखाई दें. इसके अलावा आकर्षक ऑफर, सस्ते सामान या किसी सेवा का बहाना बनाकर जबरन घर में प्रवेश करने की कोशिश करने वाले लोगों पर भी नजर रखना जरूरी है. पुलिस का कहना है कि ऐसे व्यक्ति परिवार और समाज की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं. इसलिए नागरिकों को हर गतिविधि पर नजर रखते हुए सतर्क रहना चाहिए.
जागरूक नागरिकों की चार बड़ी जिम्मेदारी
पुलिस ने सुरक्षित समाज के निर्माण के लिए नागरिकों को चार महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां बताई हैं
- पहली जिम्मेदारी: देखें-अपने आसपास होने वाली हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखें और असामान्य गतिविधियों को नजरअंदाज न करें.
- दूसरी जिम्मेदारी: सूचना दें- यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि दिखाई दे तो तत्काल डायल 112 या नजदीकी पुलिस थाने को सूचना दें.
- तीसरी जिम्मेदारी: सहयोग करें-अपराध रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें. समय पर दी गई सूचना कई बड़ी घटनाओं को रोक सकती है.
- चौथी जिम्मेदारी: सुरक्षित रहें-खुद जागरूक रहें और परिवार, पड़ोसियों तथा समाज के अन्य लोगों को भी सुरक्षा के प्रति जागरूक करें.
कई मामलों में देखा गया है कि लोग बिना पहचान की पुष्टि किए अजनबियों को घर में प्रवेश दे देते हैं. बाद में यही लोग चोरी, ठगी या अन्य अपराधों में शामिल पाए जाते हैं. इसलिए किसी भी व्यक्ति को घर में बुलाने से पहले उसकी पहचान की पुष्टि करना जरूरी है- अभिषेक सिंह, एएसपी
बलौदाबाजार भाटापारा पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे सुरक्षा को केवल पुलिस की जिम्मेदारी न समझें, बल्कि खुद भी सजग और जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाएं. समाज और परिवार की सुरक्षा में आम लोगों की भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है.