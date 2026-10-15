बलौदाबाजार पुलिस का डबल एक्शन: कहीं गांजा सप्लाई चेन पर वार, कहीं जुआरियों पर शिकंजा, नवरात्रि में सुरक्षा सख्त
बलौदाबाजार पुलिस ने उत्कृष्ट पुलिसिंग के लिए विभाग के 10 अधिकारी कर्मचारियों को सम्मानित किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 15, 2026 at 7:32 AM IST
बलौदाबाजार भाटापारा: जिले में अपराध नियंत्रण, अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई और त्योहारों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस सक्रिय नजर आ रही है. 14 अक्टूबर को जारी पुलिस की अलग-अलग प्रेस विज्ञप्तियों के अनुसार, गिधपुरी में किराना दुकान की आड़ में गांजा बेचने के आरोप में दुकानदार और कथित सप्लायर को गिरफ्तार किया गया. लवन में जुआ खेलते पांच लोगों को पकड़ा गया, जबकि सुहेला के प्रसिद्ध नवदुर्गा महोत्सव में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पैदल पेट्रोलिंग और चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. इसी बीच अपराध अनुसंधान, साइबर जागरूकता और आपातकालीन सेवाओं में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 10 पुलिसकर्मियों को ‘COP OF THE MONTH’ सम्मान से नवाजा गया.
किराना दुकान की आड़ में गांजा बिक्री का आरोप, दुकानदार और सप्लायर गिरफ्तार
गिधपुरी थाना क्षेत्र के ग्राम गाड़ाकुसमी में पुलिस ने गांजा बेचने के आरोप में संतराम विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार, आरोपी अपनी किराना एवं खाई-खजाना दुकान की आड़ में गांजा बेच रहा था. मामले की जांच के दौरान कथित सप्लायर खेमन साहू का नाम सामने आने पर पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार किया.185 पुड़िया तैयार गांजा और थैले में रखा सूखा गांजा बरामद हुआ. जब्त गांजे का कुल वजन 978 ग्राम बताया गया है. पुलिस ने गांजे की अनुमानित कीमत करीब 11,750 रुपये बताई है. संतराम से पूछताछ के दौरान ग्राम भवानीपुर निवासी खेमन साहू का नाम सामने आया. पुलिस का दावा है कि संतराम ने गांजा खेमन से खरीदकर लाने की बात बताई. इसके बाद पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए खेमन साहू को भी गिरफ्तार कर लिया. दोनों आरोपियों के विरुद्ध थाना गिधपुरी में अपराध क्रमांक 151/2026 दर्ज किया गया है. पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी) के तहत कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया की जानकारी दी है.
जोगी डबरी के पास जुआ खेलते पांच लोग गिरफ्तार
अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई के क्रम में लवन पुलिस ने ग्राम गिंदोला स्थित जोगी डबरी के पास कथित तौर पर जुआ खेल रहे पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने मौके से 3,130 रुपये नकद और 52 ताश पत्तियां जब्त की हैं. पुलिस के अनुसार, 13 अक्टूबर की रात मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग ताश पत्तियों के जरिए रुपये-पैसों का दांव लगाकर जुआ खेल रहे हैं. इसके बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की. पुलिस का कहना है कि पकड़े गए लोगों ने पूछताछ के दौरान रुपये का दांव लगाकर जुआ खेलने की बात स्वीकार की.
मामले में छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम, 2022 की धारा 3(2) के तहत थाना लवन में अपराध क्रमांक 0344/2026 दर्ज किया गया है. पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों में डकेश्वर पटेल, झनीष पटेल, रामचंद साहू और गोपी पटेल, निवासी ग्राम गिंदोला, और राजु सोनवानी, निवासी ग्राम कोनारी शामिल हैं। प्रकरण में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.
सुहेला नवदुर्गा महोत्सव में सुरक्षा के कड़े इंतजाम
एक ओर पुलिस अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, तो दूसरी ओर नवरात्रि के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर भी सतर्कता बरती जा रही है. सुहेला में आयोजित वृहद नवदुर्गा महोत्सव और मेले में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालुओं के पहुंचने के मद्देनजर पुलिस ने पैदल पेट्रोलिंग और सघन चेकिंग अभियान चलाया है. पुलिस के अनुसार, ग्राम सुहेला में एक ही पंडाल में 21 दुर्गा प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं. दर्शन और मेले के लिए बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने को देखते हुए मेला परिसर, मंदिर प्रांगण और आसपास के मार्गों पर पुलिस टीम लगातार निगरानी कर रही है.
चेकिंग में 100 से अधिक लोहे के कड़े और चूड़े उतरवाए
पुलिस ने बताया कि चेकिंग के दौरान युवाओं के हाथों में पहने 100 से अधिक लोहे के कड़े और चूड़े उतरवाए गए. पुलिस के अनुसार, भीड़ के दौरान विवाद या झड़प की स्थिति बनने पर ऐसी कठोर वस्तुओं से चोट लगने की आशंका को देखते हुए यह कदम उठाया गया. इसके अलावा संदिग्ध व्यक्तियों और हुड़दंग की आशंका वाले लोगों से पूछताछ की जा रही है. पुलिस ने श्रद्धालुओं से शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है. किसी संदिग्ध गतिविधि या लावारिस वस्तु की जानकारी मिलने पर थाना सुहेला अथवा डायल 112 को सूचना देने की अपील भी की गई है.
10 पुलिसकर्मियों को ‘COP OF THE MONTH’ सम्मान
अपराध नियंत्रण और जनसेवा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले जिले के 10 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को पुलिस कार्यालय में आयोजित समारोह के दौरान ‘COP OF THE MONTH’ सम्मान दिया गया. पुलिस अधीक्षक गौरव राय ने सभी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया.
सम्मानित पुलिसकर्मियों को अलग-अलग श्रेणियों में उनके योगदान के आधार पर चुना गया. अपराधों के निराकरण और खात्मा स्वीकृत कराने के लिए निरीक्षक परिवेश तिवारी तथा अपराध निराकरण में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निरीक्षक प्रवीण मिंज को सम्मानित किया गया. जटिल मामलों की गुणवत्तापूर्ण और साक्ष्य-आधारित विवेचना के लिए उप निरीक्षक शेख करीमुद्दीन कुरैशी और सहायक उपनिरीक्षक कुलमणी बारीक को सम्मान मिला.
साइबर जागरूकता अभियान में योगदान के लिए उप निरीक्षक संदीप बंजारे और आरक्षक प्रवीण यादव को सम्मानित किया गया. वहीं, डायल 112 सेवा के माध्यम से आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित सहायता देने के लिए आरक्षक रूपेश कुमार बघेल और आरक्षक कमलेश्वर बर्मन को चुना गया. साइबर सेल और तकनीकी विश्लेषण के माध्यम से अपराधों के खुलासे में योगदान के लिए आरक्षक गौरी कश्यप और गोपनीय सूचनाएं एकत्र करने में उत्कृष्ट कार्य के लिए आरक्षक श्रीचंद ध्रुव को सम्मानित किया गया. पुलिस अधीक्षक ने सम्मानित अधिकारियों-कर्मचारियों के कार्यों की सराहना करते हुए उम्मीद जताई कि यह सम्मान अन्य पुलिसकर्मियों को भी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ जनसेवा के लिए प्रेरित करेगा.
उप निरीक्षक पवन बंदे को भावभीनी विदाई
पुलिस कार्यालय में उप निरीक्षक (मंत्रालयीन) पवन बंदे के रायपुर ग्रामीण जिले में स्थानांतरण पर स्नेह मिलन और विदाई समारोह आयोजित किया गया. पुलिस विभाग के अनुसार, बंदे जिला गठन वर्ष 2012 से ही बलौदाबाजार पुलिस कार्यालय में प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन कर रहे थे. समारोह में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खोमन सिन्हा सहित कार्यालय के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान बंदे के कार्यकाल की सराहना करते हुए उन्हें शाल और श्रीफल भेंटकर सम्मानित किया गया. सहकर्मियों ने उनके साथ काम करने के अनुभव साझा किए और नए पदस्थापन के लिए शुभकामनाएं दीं.
अपराध नियंत्रण और जनसुरक्षा पर पुलिस का जोर
पुलिस की ओर से नागरिकों से अपील की गई है कि वे अवैध गतिविधियों की जानकारी संबंधित थाने को दें और त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें.
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