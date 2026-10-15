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बलौदाबाजार पुलिस का डबल एक्शन: कहीं गांजा सप्लाई चेन पर वार, कहीं जुआरियों पर शिकंजा, नवरात्रि में सुरक्षा सख्त

बलौदाबाजार पुलिस ( ETV Bharat Chhattisgarh )

बलौदाबाजार भाटापारा: जिले में अपराध नियंत्रण, अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई और त्योहारों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस सक्रिय नजर आ रही है. 14 अक्टूबर को जारी पुलिस की अलग-अलग प्रेस विज्ञप्तियों के अनुसार, गिधपुरी में किराना दुकान की आड़ में गांजा बेचने के आरोप में दुकानदार और कथित सप्लायर को गिरफ्तार किया गया. लवन में जुआ खेलते पांच लोगों को पकड़ा गया, जबकि सुहेला के प्रसिद्ध नवदुर्गा महोत्सव में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पैदल पेट्रोलिंग और चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. इसी बीच अपराध अनुसंधान, साइबर जागरूकता और आपातकालीन सेवाओं में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 10 पुलिसकर्मियों को ‘COP OF THE MONTH’ सम्मान से नवाजा गया.

किराना दुकान की आड़ में गांजा बिक्री का आरोप, दुकानदार और सप्लायर गिरफ्तार गिधपुरी थाना क्षेत्र के ग्राम गाड़ाकुसमी में पुलिस ने गांजा बेचने के आरोप में संतराम विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार, आरोपी अपनी किराना एवं खाई-खजाना दुकान की आड़ में गांजा बेच रहा था. मामले की जांच के दौरान कथित सप्लायर खेमन साहू का नाम सामने आने पर पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार किया.185 पुड़िया तैयार गांजा और थैले में रखा सूखा गांजा बरामद हुआ. जब्त गांजे का कुल वजन 978 ग्राम बताया गया है. पुलिस ने गांजे की अनुमानित कीमत करीब 11,750 रुपये बताई है. संतराम से पूछताछ के दौरान ग्राम भवानीपुर निवासी खेमन साहू का नाम सामने आया. पुलिस का दावा है कि संतराम ने गांजा खेमन से खरीदकर लाने की बात बताई. इसके बाद पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए खेमन साहू को भी गिरफ्तार कर लिया. दोनों आरोपियों के विरुद्ध थाना गिधपुरी में अपराध क्रमांक 151/2026 दर्ज किया गया है. पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी) के तहत कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया की जानकारी दी है.