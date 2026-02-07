ETV Bharat / state

फेयरवेल के नाम पर स्कूली छात्रों का स्टंट, बलौदाबाजार पुलिस ने चालान और फाइन की कार्रवाई की

जानकारी के अनुसार फेयरवेल पार्टी के दिन छात्र-छात्राएं सज-धज कर स्कूल पहुंचते हैं. यह दिन उनके स्कूली जीवन की यादों से जुड़ा होता है. लेकिन हाल के मामलों में यह भावनात्मक अवसर स्टंट शो में तब्दील हो गया. कारों और ट्रैक्टरों पर खड़े होकर हाथ हिलाना, तेज संगीत के साथ रील बनाना, चलते वाहन से बाहर लटकना और एक-दूसरे को फिल्मी अंदाज में रिकॉर्ड करना अब आम दृश्य बनता जा रहा है. ग्राम छेछर के वायरल वीडियो में भी इस तरह की तस्वीरें दिखाई दी. जिसमें छात्र वाहनों पर सवार होकर जानलेवा हरकते कर रहे थे.

यह केवल एक गांव या एक स्कूल की समस्या नहीं रह गई है. कटगी, कसडोल और अब छेछर जैसे अलग-अलग क्षेत्रों से सामने आ रही घटनाएं यह संकेत दे रही हैं कि यह एक खतरनाक ट्रेंड का रूप ले चुका है, जिसमें रोमांच, दिखावा और ऑनलाइन पहचान पाने की चाह छात्रों की सुरक्षा से कहीं ऊपर रखी जा रही है.

बलौदाबाजार : सोशल मीडिया पर वायरल होने की चाह और ट्रेंड फॉलो करने की होड़ अब जेन-जी छात्रों के लिए जानलेवा साबित होती नजर आ रही है. बलौदाबाजार जिले में सरकारी स्कूलों के छात्र फेयरवेल पार्टी जैसे भावनात्मक और यादगार अवसर को भी जोखिम भरे स्टंट में बदल रहे हैं. लग्जरी कारों, ट्रैक्टरों और तेज रफ्तार वाहनों पर खड़े होकर, बोनट पर बैठकर और खिड़कियों से बाहर लटकते हुए स्कूल पहुंचने के वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं. ताजा मामला ग्राम छेछर से सामने आया है, जहां छात्रों की स्टंटबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. स्कूली विद्यार्थियों की इन हरकतों पर बलौदाबाजार पुलिस गंभीर है. उन्होंने जागरुकता फैलाने के साथ ऐसे मामलों में कार्रवाई की भी बात कही है.

इस तरह का पहला बड़ा मामला बीते दिनों कटगी क्षेत्र से सामने आया था. यहां शासकीय स्कूल के छात्रों की फेयरवेल पार्टी के दौरान 15 से 20 लाख रुपये तक की कीमत वाली लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया. बताया गया कि एक वाहन किराए पर लिया गया था, जबकि अन्य वाहन छात्रों के परिजनों के थे. छात्र इन गाड़ियों पर खड़े होकर, बोनट पर बैठकर और खिड़कियों से बाहर लटकते हुए स्टंट कर रहे थे.

कटगी के केस में हुई कार्रवाई

पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया. जांच के बाद 16 बालिग छात्रों सहित कुल 26 वाहन चालकों के खिलाफ लापरवाहीपूर्वक वाहन चालन के तहत चार आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए. इसके साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184 के तहत कार्रवाई करते हुए सभी को न्यायालय में पेश किया गया. न्यायालय द्वारा वाहन मालिकों पर कुल 32 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. यह कार्रवाई एक चेतावनी जरूर थी, लेकिन इसके बावजूद घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं.

कसडोल के आत्मानंद स्कूल के विद्यार्थियों का भी वीडियो आया सामने

कटगी के बाद दूसरा मामला कसडोल विकासखंड स्थित स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल से जुड़ा सामने आया. शनिवार को आयोजित फेयरवेल पार्टी के बाद छात्र-छात्राएं तेज रफ्तार वाहनों में सवार होकर सड़क पर स्टंट करते नजर आए. इस दौरान भी वही दृश्य देखने को मिले. खिड़कियों से बाहर झांकते छात्र, चलते वाहन पर खड़े होकर वीडियो बनाते युवक और तेज रफ्तार में लहराते काफिले. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

छेछर से सामने आया ताजा मामला

तीसरी और ताजा घटना ग्राम छेछर की है. यहां भी फेयरवेल के नाम पर छात्रों द्वारा ट्रैक्टर और कारों में स्टंट करते हुए स्कूल पहुंचने का वीडियो वायरल हुआ है. वीडियो में साफ नजर आता है कि छात्र न केवल अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, बल्कि सार्वजनिक सड़क को भी स्टंट एरिया में बदल रहे हैं.

सोशल मीडिया ट्रेंड का दबाव

विशेषज्ञों और शिक्षकों का मानना है कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे सोशल मीडिया का दबाव सबसे बड़ा कारण है. रील्स, शॉर्ट वीडियो और वायरल कंटेंट की दुनिया में छात्र खुद को अलग दिखाने और चर्चित होने की कोशिश में खतरनाक कदम उठा रहे हैं. आज के छात्र सिर्फ फेयरवेल मनाना नहीं चाहते, बल्कि उसे एक "ग्रैंड एंट्री" और "वायरल मोमेंट" में बदलना चाहते हैं. इसी चाह में वे यह भूल जाते हैं कि एक छोटी सी लापरवाही उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है.

अनुशासन और जिम्मेदारी पर सवाल

लगातार सामने आ रही इन घटनाओं ने सरकारी स्कूलों में अनुशासन, छात्रों की सामाजिक जिम्मेदारी और यातायात नियमों के पालन को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. यह सवाल भी उठ रहे हैं कि स्कूल प्रबंधन और शिक्षक फेयरवेल जैसे आयोजनों के दौरान कितनी निगरानी रखते हैं. स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा, अनुशासन और सर्वांगीण विकास देना है. लेकिन जब इसी योजना से जुड़े स्कूलों के छात्र इस तरह के खतरनाक ट्रेंड का हिस्सा बनते हैं, तो योजना के क्रियान्वयन और निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठना स्वाभाविक है.

अभिभावकों की भूमिका भी अहम

इन घटनाओं में एक अहम पहलू यह भी है कि कई मामलों में वाहन छात्रों के परिजनों के बताए जा रहे हैं. ऐसे में अभिभावकों की भूमिका भी सवालों के घेरे में आती है. क्या अभिभावक यह नहीं जानते कि उनके वाहन का इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया जा रहा है? क्या वे बच्चों को यातायात नियमों और सुरक्षा के प्रति पर्याप्त जागरूक कर रहे हैं? स्थानीय लोगों का कहना है कि केवल पुलिस या प्रशासन ही नहीं, बल्कि अभिभावकों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी. बच्चों को लग्जरी वाहन देना या स्टंट के लिए खुली छूट देना सीधे तौर पर उनकी सुरक्षा से खिलवाड़ है.

प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग

लगातार वायरल हो रहे वीडियो के बाद अब स्थानीय नागरिक, समाजसेवी और अभिभावक प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि यदि समय रहते स्कूल प्रबंधन और प्रशासन ने ठोस कदम नहीं उठाए, तो यह ट्रेंड और खतरनाक रूप ले सकता है. मांग की जा रही है कि फेयरवेल जैसे आयोजनों के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाएं.

बलौदाबाजार पुलिस ने कार्रवाई की कही बात

कटगी मामले में की गई पुलिस कार्रवाई ने यह जरूर दिखाया कि कानून अपना काम कर सकता है. लेकिन जरूरत है कि ऐसी कार्रवाई केवल एक-दो मामलों तक सीमित न रहे. बलौदाबाजार के एएसपी अभिषेक सिंह ने कहा है कि पुलिस की पैनी नजर सभी वायरल वीडियो से जुड़े मामलों पर है. इसमें पुलिस कार्रवाई कर रही है.

कई स्कूलों में बच्चों के स्टंट के वीडियो सामने आए हैं. हम लगातार इस तरह के केसों में कार्रवाई कर रहे हैं. कटगी वाले केस में कार्रवाई है. सभी बच्चों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी जा रही है. स्कूली बच्चों के अभिभावकों को भी बुलाकर समझाया गया है. सभी मामलों में कार्रवाई होगी- अभिषेक सिंह, एएसपी, बलौदाबाजार

बलौदाबाजार जिले में फेयरवेल के नाम पर हो रही स्टंटबाजी एक गंभीर सामाजिक और प्रशासनिक चुनौती बनती जा रही है. यह सिर्फ कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं, बल्कि सोच, संस्कार और जिम्मेदारी का सवाल है. स्कूल, अभिभावक, प्रशासन और खुद छात्र सभी को मिलकर यह तय करना होगा कि फेयरवेल यादों के लिए हो, न कि हादसों के लिए.