माघी पुन्नी मेला में मर्डर, 20 साल के युवक की गई जान, दो आरोपी गिरफ्तार

छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में एक युवक की हत्या माघी पुन्नी मेला में कर दी गई. पुलिस ने तगड़ा एक्शन लिया है.

बलौदाबाजार पुलिस की कार्रवाई (ETV BHARAT)
बलौदाबाजार:चितावर धाम में आयोजित माघी पुन्नी मेले में मर्डर से सनसनी फैल गई. यहां मामूली विवाद और दबदबा दिखाने की नीयत से की गई मारपीट में एक 20 वर्षीय युवक की जान चली गई.इसके बाद माघी पुन्नी मेला मातम में तब्दील हो गया. मेले की भीड़, रौशनी और उत्सव के माहौल के बीच हुई इस निर्मम हत्या ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए हत्या में शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. बलौदाबाजार पुलिस ने घटना में इस्तेमाल किए गए हथियार को भी जब्त कर लिया है.

मेले में खूनखराबे से मचा हड़कंप

दिनांक 01 फरवरी 2026 को ग्राम कामता स्थित चितावर धाम में माघी पुन्नी मेले का आयोजन किया गया था. हर साल की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में ग्रामीण और आसपास के क्षेत्रों से लोग मेले में शामिल होने पहुंचे थे. शाम करीब 7.30 बजे तक माहौल पूरी तरह सामान्य था. लोग झूले, दुकानों और धार्मिक कार्यक्रमों का आनंद ले रहे थे. इसी दौरान अचानक मेला परिसर में अफरा-तफरी मच गई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कुछ युवकों के बीच कहासुनी शुरू हुई, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई. इसी झड़प में राहुल यादव नामक युवक को बेरहमी से पीटा गया.

माघी पुन्नी मेला मर्डर केस (ETV BHARAT)

दबदबा बनाने की नीयत से हमला

पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी हेमंत यादव अपने साथी आशीष साहू के साथ मिलकर मेले के दौरान रौब झाड़ने और इलाके में दबदबा बनाए रखने की नीयत से घूम रहा था. इसी दौरान किसी बात को लेकर उनका विवाद राहुल यादव से हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने लोहे के धारदार कड़े और चाकू से राहुल यादव पर प्राणघातक हमला कर दिया. राहुल को सिर, सीने और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आईं. मेले में मौजूद लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले ही आरोपी हमला कर मौके से भाग निकले.

हमले और चोट की वजह से हुई मौत

घायल राहुल यादव को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अत्यधिक रक्तस्राव और गंभीर आंतरिक चोटों के कारण उसकी जान नहीं बचाई जा सकी. अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. राहुल की मौत की खबर फैलते ही गांव और आसपास के क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था। एक हंसता-खेलता युवक, जो मेला देखने गया था, वापस नहीं लौटा. यह दृश्य हर किसी को भीतर तक झकझोर देने वाला था.

हत्या का मामला दर्ज, जांच शुरू

घटना की सूचना मिलते ही थाना सिमगा पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला. मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना सिमगा में अपराध क्रमांक 52/2026 के तहत धारा 103(1), 3(5) बीएनएस में मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई. पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मेले में मौजूद लोगों से पूछताछ शुरू की. प्रत्यक्षदर्शियों के बयान, घटनास्थल से मिले साक्ष्य और प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हो गया कि मामला सुनियोजित और जानलेवा हमले का है.

बलौदाबाजार पुलिस ने तुरंत लिया एक्शन

बलौदाबाजार एसपी के निर्देश पर थाना सिमगा के TI लखेश केवट ने जांच शुरू की. तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू की गई. घटना के कुछ ही घंटों के भीतर पुलिस ने ग्राम कामता से ही दो आरोपियों को हिरासत में ले लिया. पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार किया. उन्होंने बताया कि मेले में अपनी धाक जमाने और दूसरों पर रौब दिखाने के उद्देश्य से उन्होंने राहुल यादव के साथ मारपीट की थी, जो अंततः उसकी मौत का कारण बन गई.

हत्या की घटना के बाद ग्राम कामता और आसपास के इलाकों में तनाव का माहौल बन गया था. एहतियात के तौर पर पुलिस बल तैनात किया गया, ताकि कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो. पुलिस ने परिजनों और ग्रामीणों से शांति बनाए रखने की अपील की है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कानून अपने हाथ में लेने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी और दोषियों को सख्त सजा दिलाने के लिए पूरी कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी

हथियार बरामद, साजिश की पुष्टि

आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने घटना में इस्तेमाल किए गए धारदार कड़े और चाकू को जब्त किया है. इन हथियारों पर मिले निशान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मिली जानकारी ने पुलिस की थ्योरी को और मजबूत कर दिया है. पुलिस का कहना है कि हमले में इस्तेमाल किए गए हथियार घातक थे और हमला पूरी तरह जान लेने की नीयत से किया गया था. यह कोई अचानक हुई हाथापाई नहीं, बल्कि गंभीर आपराधिक कृत्य था.

शिकंजे में हत्या के आरोपी

  • हेमंत यादव उर्फ सोनू उर्फ मशान, उम्र 20 वर्ष, निवासी ग्राम कामता, थाना सिमगा
  • आशीष उर्फ रूपेश साहू उर्फ चब्बा, उम्र 19 वर्ष, निवासी ग्राम कामता, थाना सिमगा

दोनों गिरफ्तार आरोपी कम उम्र के हैं, लेकिन उन पर लगे आरोप बेहद गंभीर हैं. पुलिस उनके आपराधिक इतिहास की भी जांच कर रही है कि क्या वे पहले भी किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल रहे हैं.

किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें. यदि किसी प्रकार की झड़प, हथियार या संदिग्ध गतिविधि नजर आए, तो तुरंत पुलिस को सूचना दें-लखेश केवट, टीआई, थाना सिमगा

दोनों आरोपियों को किया गया गिरफ्तार

दोनों आरोपियों को दिनांक 03 फरवरी 2026 को गिरफ्तार किया. दोनों को कोर्ट में पेश किया गया. मामले की विवेचना जारी है और आगे की जांच में यदि अन्य लोग भी संलिप्त पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी.ग्राम कामता की यह घटना एक कड़वी सच्चाई सामने लाती है कि जब अहंकार, दबदबा और हिंसा इंसानियत पर हावी हो जाती है, तो नतीजा किसी निर्दोष की जान जाने के रूप में सामने आता है. माघी पुन्नी जैसे पावन अवसर पर हुई यह हत्या पूरे समाज के लिए चेतावनी है. अब सबकी नजरें न्यायिक प्रक्रिया पर टिकी हैं, ताकि मृतक राहुल यादव को न्याय मिले और समाज में यह संदेश जाए कि कानून से ऊपर कोई नहीं है.

