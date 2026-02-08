ETV Bharat / state

जमीन सौदे से लेकर शेयर ट्रेडिंग तक ठगी का जाल, बलौदाबाजार पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

दूसरा मामला और भी गंभीर है. इसमें आरोपी पर शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर बड़े पैमाने पर ठगी करने का आरोप है. पुलिस के अनुसार, आरोपी रामनारायण साहू, मनोहर साहू और अन्य लोगों के साथ मिलकर लोगों को शेयर ट्रेडिंग में पैसा लगाने पर दो साल में रकम दोगुनी करने का लालच देता था.इस झांसे में आकर कई लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई आरोपियों को सौंप दी. शुरुआत में कुछ लोगों को छोटे–मोटे रिटर्न दिखाकर भरोसा कायम किया गया, लेकिन बाद में रकम वापस मिलनी बंद हो गई.

आरोपी मनोहर लाल साहू पर धोखाधड़ी का पहला केस साल 2017 का है. जिसकी शिकायत अब जाकर पुलिस तक पहुंची. प्रार्थी संतोष कुमार साहूने थाना गिधौरी में रिपोर्ट दर्ज कराई कि जून 2017 में आरोपी मनोहर लाल साहू के माध्यम से रायपुर में 2000 स्क्वायर फीट जमीन खरीदने का सौदा तय हुआ था. आरोप है कि रजिस्ट्री से पहले आरोपी ने प्रार्थी से नगद और ऑनलाइन माध्यम से कुल 8,11,000 रुपये ले लिए. सौदा तय होने के बाद भी न तो जमीन की रजिस्ट्री कराई गई और न ही रकम वापस की गई. जब प्रार्थी ने अपने पैसे वापस मांगे, तो आरोपी लगातार टालमटोल करता रहा. पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने जमीन बिक्री का झांसा देकर रकम लेकर जानबूझकर रजिस्ट्री नहीं कराई और बेइमानीपूर्वक कार्य करते हुए धोखाधड़ी की. इस पर थाना गिधौरी में अपराध क्रमांक 29/2026 धारा 426 भादवि के तहत जांच शुरू की गई.

बलौदाबाजार : लालच, भरोसे और आसान मुनाफे का झांसा देकर लाखों की ठगी करने वाला आरोपी बलौदाबाजार पुलिस के हत्थे चढ़ गया है. थाना गिधौरी पुलिस ने ठगी के मामलों में शामिल आरोपी मनोहर लाल साहू को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी पर जमीन बिक्री के नाम पर रकम लेकर रजिस्ट्री न कराने का आरोप है. इसके अलावा आरोपी पर शेयर मार्केट में निवेश कर पैसा दुगना करने का झांसा देकर कई लोगों से धोखाधड़ी करने के गंभीर आरोप हैं. इन दोनों केसों में लंबे समय से शिकायतें सामने आ रही थीं. पुलिस ने जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

जांच में यह भी सामने आया कि यह ठगी केवल एक या दो गांव तक सीमित नहीं थी, बल्कि कसडोल, लवन, गिधौरी, शिवरीनारायण, महासमुंद, रायगढ़ सहित कई क्षेत्रों के लोग इस जाल में फंसे. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, इस केस में थाना कसडोल और थाना गिधौरी में पहले से आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं. थाना गिधौरी में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 170/2025 धारा 318(4), 3(5), 111 बीएनएस के तहत मामले की जांच के दौरान अहम खुलासा हुआ. इसमें यह स्पष्ट हुआ कि मनोहर लाल साहू भी इस संगठित ठगी गिरोह का सक्रिय हिस्सा था.

करोड़ों की ठगी की आशंका

पुलिस का मानना है कि शेयर ट्रेडिंग के नाम पर की गई ठगी की कुल रकम करोड़ों रुपये तक पहुंच सकती है. अभी तक सामने आए मामलों के अलावा भी कई पीड़ित सामने आने की संभावना जताई जा रही है. कई लोग सामाजिक दबाव, शर्म या लंबी कानूनी प्रक्रिया के डर से शिकायत दर्ज नहीं करा पाए थे. जैसे–जैसे मामला सामने आ रहा है, वैसे–वैसे अन्य पीड़ितों से भी पुलिस संपर्क कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि जांच आगे बढ़ने पर ठगी की राशि और पीड़ितों की संख्या में और इजाफा हो सकता है.

पुलिस ने तुरंत की कार्रवाई

दोनों केसों की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना प्रभारी गिधौरी को आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करने के निर्देश दिए. इन निर्देशों के पालन में थाना गिधौरी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी मनोहर लाल साहू को हिरासत में लिया. पूछताछ के दौरान आरोपी ने पहले प्रकरण में जमीन बिक्री के नाम पर ठगी की बात स्वीकार की है. आरोपी ने दूसरे केस में रामनारायण साहू और अन्य के साथ मिलकर शेयर ट्रेडिंग के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी करने की बात स्वीकार की है. पुलिस ने आरोपी को 8 फरवरी 2026 को गिरफ्तार कर लिया है.

शिकंजे में शातिर आरोपी

गिरफ्तार आरोपी का नाम मनोहर लाल साहू है, जिसकी उम्र 35 वर्ष बताई गई है. वह ग्राम अमलीडीह, थाना गिधौरी का निवासी है. पुलिस आरोपी के बैंक खातों, संपत्तियों और लेन–देन की भी जांच कर रही है, ताकि ठगी की रकम का पता लगाया जा सके. यह मामला एक बार फिर साबित करता है कि जमीन सौदे और शेयर मार्केट में निवेश जैसे मामलों में बिना पूरी जांच–पड़ताल के भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है. आसान मुनाफे और जल्दी पैसा दुगना होने के लालच में लोग अपनी मेहनत की कमाई गंवा बैठते हैं.

पुलिस ने लोगों से की अपील

पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे इस तरह के लालच भरे प्रस्तावों से सावधान रहें. जमीन खरीद–फरोख्त या निवेश से जुड़े किसी भी सौदे में कानूनी सलाह लें और संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी तुरंत पुलिस को दें. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आर्थिक अपराध भले ही दिखने में शांत लगें, लेकिन इनसे परिवारों की आर्थिक स्थिति, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक जीवन पर गहरा असर पड़ता है. ऐसे अपराधों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस दोनों केसों की विस्तृत जांच में जुटी है. आरोपी से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका, ठगी की कुल राशि और अन्य संभावित पीड़ितों की पहचान की जा रही है. जरूरत पड़ने पर आरोपी के खिलाफ और भी धाराएं जोड़ी जा सकती हैं.