गांजा तस्करों पर बलौदाबाजार पुलिस का एक्शन, ओडिशा से सरगना अरेस्ट, सप्लाई चैन पर अटैक

बलौदाबाजार पुलिस ने गांजा तस्करी पर तगड़ा एक्शन लिया है. ओडिशा से सप्लाई करने वाले आरोपी को अरेस्ट किया गया है.

गांजा तस्करी पर एक्शन (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 15, 2026 at 8:51 PM IST

5 Min Read
बलौदाबाजार: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले बलौदाबाजार में नशे के खिलाफ पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है. पुलिस चौकी बया ने गांजा तस्करी के मामले में एक और बड़ी सफलता हासिल की है. पूर्व में दो आरोपियों को स्कूटी के माध्यम से गांजा की तस्करी और बिक्री करते हुए पकड़ने के बाद अब पुलिस ने पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ते हुए ओडिशा से सप्लाई करने वाले मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है.

सात किलो की गांजा तस्करी में एक्शन

मामले की शुरुआत 7 जनवरी 2026 को हुई, जब मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम बार क्षेत्र में कुछ युवक अवैध मादक पदार्थ गांजा की तस्करी और बिक्री करने की फिराक में हैं. सूचना मिलते ही साइबर सेल और चौकी बया की संयुक्त टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इलाके में घेराबंदी की.घेराबंदी के दौरान पुलिस ने सूरज सेन उर्फ परसूराम और फलेश साहू को पकड़ लिया. तलाशी लेने पर उनके पास से कुल 7.938 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ, जिसकी बाजार कीमत 3,96,900 रुपये आंकी गई. इसके साथ ही घटना में प्रयुक्त बिना नंबर की स्कूटी और एक मोबाइल फोन भी जब्त किया गया. प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हो गया कि आरोपी गांजा को छोटे-छोटे पैकेट में बांटकर स्थानीय स्तर पर बेचने की तैयारी में थे. पुलिस ने तत्काल दोनों आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 06/2026 के तहत धारा 20(बी) एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की.

सप्लाई चैन की तलाश में जुटी पुलिस

दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने केवल बरामदगी तक ही जांच सीमित नहीं रखी. जिला स्तर पर अवैध मादक पदार्थों के बढ़ते नेटवर्क को देखते हुए पूरे मामले की गहराई से जांच के निर्देश दिए गए. उद्देश्य साफ था केवल स्थानीय विक्रेताओं को पकड़ना नहीं, बल्कि उस स्रोत तक पहुंचना जहां से गांजा की आपूर्ति हो रही थी. चौकी बया पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य, कॉल डिटेल, मोबाइल लोकेशन और पूछताछ के आधार पर सप्लाई नेटवर्क की कड़ियां जोड़नी शुरू कीं. पूछताछ में यह संकेत मिला कि गांजा की खेप ओडिशा से लाई जाती थी.

ओडिशा से हो रही थी गांजे की सप्लाई

एंड टू एंड जांच के दौरान यह सामने आया कि गिरफ्तार दोनों आरोपी ओडिशा राज्य के एक व्यक्ति से नियमित रूप से गांजा खरीदते थे. इसके बाद पुलिस टीम ने ओडिशा में संभावित ठिकानों की जानकारी जुटाई और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए कार्रवाई की. लगातार प्रयासों के बाद पुलिस ने कुलमणी साहू उर्फ घसिया को बरगढ़ ओडिशा से हिरासत में लिया. पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वह पूर्व में गिरफ्तार दोनों आरोपियों को गांजा की सप्लाई करता था.

पुलिस के शिकंजे में आया मुख्य सप्लायर

पुलिस ने आरोपी को रविवार 15 फरवरी को अरेस्ट कर लिया. उसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया. अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेजा है. इस गिरफ्तारी के साथ ही पुलिस ने जिले में सक्रिय एक अहम गांजा सप्लाई चैन को तोड़ने का दावा किया है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई केवल तीन आरोपियों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से जिले में चल रहे अवैध मादक पदार्थों के नेटवर्क को गंभीर चोट पहुंचाई गई है.

युवा पीढ़ी को बना रहे थे निशाना

जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी स्थानीय युवाओं को लक्ष्य बनाकर गांजा की बिक्री करते थे. छोटे पैकेट में तैयार माल को स्कूटी के माध्यम से अलग-अलग स्थानों पर पहुंचाया जाता था, ताकि पुलिस की नजर से बचा जा सके. बिना नंबर की स्कूटी का इस्तेमाल भी इसी मकसद से किया जा रहा था. पुलिस का मानना है कि मादक पदार्थों की यह अवैध सप्लाई केवल कानून-व्यवस्था की समस्या नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी गंभीर संकट भी है. युवाओं में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति से अपराध, हिंसा और अन्य असामाजिक गतिविधियों में वृद्धि होती है.

पुलिस की रणनीति और तकनीकी मदद

इस पूरे ऑपरेशन में साइबर सेल की भूमिका भी अहम रही. मोबाइल फोन की जब्ती और डिजिटल डेटा के विश्लेषण के जरिए पुलिस को सप्लाई नेटवर्क तक पहुंचने में मदद मिली. कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन ट्रैकिंग के आधार पर यह स्थापित किया गया कि गांजा की खेप नियमित रूप से ओडिशा से लाई जा रही थी. पुलिस का कहना है कि अब जिले में सक्रिय अन्य संभावित नेटवर्क की भी जांच की जा रही है. यदि किसी और व्यक्ति की संलिप्तता सामने आती है, तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

एनडीपीएस एक्ट के तहत सख्त प्रावधान

एनडीपीएस एक्ट के तहत गांजा की तस्करी और बिक्री गंभीर अपराध की श्रेणी में आती है. बरामद मात्रा को देखते हुए आरोपियों पर कठोर धाराएं लगाई गई हैं. इस कानून में सजा और जुर्माने का प्रावधान कड़ा है, ताकि मादक पदार्थों के कारोबार पर प्रभावी रोक लगाई जा सके. कानूनी जानकारों का कहना है कि यदि आरोप सिद्ध होते हैं, तो दोषियों को लंबी अवधि की सजा हो सकती है.

संपादक की पसंद

