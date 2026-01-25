ETV Bharat / state

नाबालिग को झांसा देकर भगाने और संबंध बनाने वाले आरोपी को 20 साल की सजा, अपर सत्र न्यायाधीश भाटापारा का फैसला

बलौदाबाजार जिले में 2024 के एक केस में आरोपी को POCSO समेत कई धारा में कठोर सजा सुनाई गई है.

BALODABAZAR POCSO CASE
नाबालिग को झांसा देकर भगाने और संबंध बनाने वाले आरोपी को 20 साल की सजा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 25, 2026 at 2:19 PM IST

2 Min Read
बलौदा बाजार: जिले के थाना सुहेला क्षेत्र में नाबालिग लड़की से गंभीर अपराध के मामले में न्यायालय ने सख्त फैसला सुनाया है. झांसा देकर भगा ले जाने और दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश भाटापारा ने आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी है.

क्या है मामला?

पीड़िता के पिता ने 25 मार्च 2024 को थाना सुहेला में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. उन्होंने बताया कि उनकी 15 वर्ष 8 माह की नाबालिग बेटी 24 मार्च 2024 की शाम घर से बिना बताए लापता हो गई थी.

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से छुड़ाया

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल अपराध दर्ज किया. विवेचना के दौरान पुलिस ने 27 मार्च 2024 को पीड़िता को आरोपी मनहरण नवरंगे के कब्जे से हिरमी तिराहा से सुरक्षित बरामद किया.

पीड़िता का बयान

पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि आरोपी मनहरण ने उसे नाबालिग जानते हुए भी शादी का झांसा दिया. फिर उसे घर से भगाया और उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए.

कोर्ट में सुनवाई

प्रकरण में सभी गवाहों के बयान, चिकित्सकीय परीक्षण, जब्ती और अन्य साक्ष्य कोर्ट में प्रस्तुत किए गए. विशेष लोक अभियोजक संजय बाजपेयी ने आरोपी को कठोर सजा दिए जाने की मांग की.

अदालत का फैसला

अपर सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार जायसवाल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना सुहेला निवासी आरोपी को अलग-अलग धारा के तहत कठोर सजा सुनाई है.

  • POCSO Act के तहत 20 वर्ष कठोर कारावास + ₹500 जुर्माना
  • धारा 363 IPC (अपहरण) के तहत 3 वर्ष कठोर कारावास + ₹100 जुर्माना
  • धारा 366 IPC (बहला-फुसलाकर ले जाना) के तहत 5 वर्ष कठोर कारावास + ₹500 जुर्माना

विवेचना और पैरवी

इस मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक संजय बाजपेयी ने पैरवी की, वहीं विवेचना का कार्य सहायक उप निरीक्षक वीरेंद्र सिंह द्वारा किया गया.

