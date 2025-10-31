तुरतुरिया माता दर्शन को जा रही श्रद्धालुओं से भरी पिकअप पलटी, 1 की मौत, 17 घायल, 5 सिम्स रेफर
गंभीर घायलों में 10 महीने का बच्चा भी है. जिसे बिलासपुर भेजा गया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 31, 2025 at 11:44 AM IST
बलौदाबाजार: लवन थाना क्षेत्र के डोंगरीडीह के पास उस वक्त अफरातफरी मच गई जब तुरतुरिया दर्शन के लिए निकली श्रद्धालुओं से भरी एक पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे में महिलाओं और बच्चों समेत 17 लोग घायल हुए हैं. सभी घायलों को तत्काल स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया है.
तुरतुरिया जाने के दौरान पिकअप पलटी: जानकारी के मुताबिक, पिकअप में लगभग 30 लोग सवार थे, जो जिले के अलग-अलग गांवों से तुरतुरिया जा रहे थे. रास्ते में अचानक वाहन के पलटने से चीख-पुकार मच गई. घटना के बाद ग्रामीणों ने तत्काल राहत कार्य शुरू किया और पुलिस को सूचना दी.
घायलों में कई महिलाएं और बच्चे: सूचना मिलते ही लवन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए कसडोल सामुदायिक अस्पताल भेजा. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पिकअप मोड़ पर तेज रफ्तार में थी, जिससे वाहन का संतुलन बिगड़ गया. घायलों में कई महिलाएं और बच्चे शामिल हैं. घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है.
व्हील बेरिंग टूटने से पलटी पिकअप: अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह ने ETV भारत को एक्सीडेंट से संबंधित जानकारी दी. उन्होंने बताया "ग्राम भोथीडीह, ठाकुर देवा थाना मस्तूरी से तुरतुरिया कसडोल पिकनिक मनाने पिकअप क्रमांक CG 07 AW 4726 (चालक साखन कुमार साहू निवासी ठाकुर देवा थाना मस्तूरी जिला बिलासपुर) कैवर्त परिवार के 30 सदस्य सवार थे. डोंगरीडीह थाना लवन के पास पिकअप के पीछे का चक्का बेरिंग सहित टूटने की वजह से गाड़ी पलट गई. इस घटना में 17 लोगों को चोटें आई है. सभी को कसडोल अस्पताल पहुंचाया गया. एक की मौत हुई है. 5 घायलों को सिम्स बिलासपुर रेफर किया गया है."
मृतक का नाम: राम प्रसाद कैवर्त्य पिता राम लाल उम्र 55 वर्ष निवासी भोथीडीह थाना मस्तूरी
बिलासपुर रेफर घायलों के नाम:
- प्रिया कैवर्त पिता जोहित लाल उम्र 20 वर्ष निवासी भोथीडीह थाना मस्तूरी
- खिलेश पिता परमेश्वर कैवर्त उम्र 10 माह निवासी भोथी डीह थाना मस्तूरी
- त्रिवेणी कैवर्त पति जोहीत निवासी ग्राम भोथीडीह थाना मस्तूरी
- गंगा कैवर्त पति परमेश्वर कैवर्त उम्र 28 वर्ष निवासी तरौद थाना अकलतरा
- नितेश कैवर्त पिता अंगद कैवर्त उम्र 26 वर्ष निवासी भोथीडीह थाना मस्तूरी
एएसपी ने अपील की है कि लोग धार्मिक यात्राओं या दर्शन के दौरान सुरक्षा का ध्यान रखें, क्षमता से अधिक सवारी न बैठाएं और वाहन की स्थिति की जांच जरूर करें. पुलिस प्रशासन ऐसे मामलों में सख्ती से निगरानी रखेगा ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हों.